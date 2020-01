Javnost je i dalje šokirana masakrom u centru Splita. Osumnjičeni za trostruko ubojstvo prevezen je u zatvorsku bolnicu u Zagrebu, a tri osobe koje su privedene u policiju - puštene su na slobodu bez ikakve prijave.

Na društvenim mrežama je sve glasnija podrška osumnjičenom za trostruko ubojstvo u Splitu Filipu Zavadlavu.

Sprema se i prosvjed građana okupljenih u inicijativu Pravda za Filipa koja je na Facebooku okupila 20.000 ljudi. Iako su dvije istoimene grupe ugašene, osnovana je nova, treća grupa.

Gdje leži ključ problema koji je doveo do tolike podrške osumnjičenom za trostruko ubojstvo objasnio je gost Dnevnika Nove TV, splitski sociolog Toni Popović.

Interes javnosti ne jenjava, raste podrška osumnjičenome. Što je ta grupa, kako je vi vidite?

Ja je vidim kao urušavanje normativnog okvira, poželjnog okvira društvenog ponašanja. Institucije i javna vlast bi trebala štititi taj okvir. Građani očito percipiraju da se to ne događa i na jedan način ta grupa građana se počinje identificirati s počiniteljem, kao nekakvim pravednikom.

Sve se to događa unatoč tome što je on počinio teške zločine, oduzeo je trima osobama temeljno ljudsko pravo - pravo na život i ugrozio je sigurnost građana koji su se zatekli u to doba dana na javnom prostoru.

Najavljuje se prosvjed. Gdje to sve može otići?

Prije svega, želim vjerovati da ljudi u ovoj državi nastoje ustrajati na pravdi i pravednosti, odnosno njezinoj provedbi i da se taj prosvjed i cijelo ovo ustrajanje tiče upravo toga.

Želim vjerovati da se ljudi ne identificiraju sa samim činom nasilja iako podržavanje svega ovoga slučaja može voditi jednom populariziranju agresivnih metoda, suptilnih i onih manje suptilnijih i vidljivijih u javnosti.

Mislite li da se nešto posebno događa u Splitu i splitskom društvu?

Ako pogledamo splitski kontekst povezanih ponašanja u proteklih godinu ili možda i više dana - prošle godine smo svjedočili ubojstvu bivšeg vojnika Prnjaka koji je isto zaglibio u svijet kriminala, a bio je to vrlo jedan agresivan zločin isto automatskom puškom.

Sada svjedočimo trostrukom ubojstvu u javnom prostoru, također svjedočimo premlaćivanjima u tom istom miljeu. Svjedočimo jako često, a što je simptomatičan pokazatelj, brojnim prometnim nesrećama iz kojih ljudi bježe. Sve je to jedan pokazatelj.

Policija kaže da je ovo siguran grad.

Negativne stvari su uvijek jako vidljive jer nisu uobičajene. Jesmo li siguran ili nesiguran grad? Možda nismo nesiguran, ali svakako da neke stvari treba prevenirati jer postaju jako vidljive.

Kako vidite polarizaciju društva? Jedni staju na stranu osumnjičenog, drugi na stranu žrtve.

Mislim da oni koji staju na stranu žrtve žele vjerovati da je normativni okvir i poštivanje normativnog okvira - ono što je društveno poželjno, na čemui treba raditi.

S druge strane, ovi koji se identificiraju s počiniteljem, mislim da su oni ta struja koja smatra da je to metoda kojom treba ukazivati na pravednost, dakle - ne možda na sami čin nasilja. Želim vjerovati u to.

Imate li poruku za građane Splita?

Prvo imam poruku za institucije - institucije su prve pozvane štititi norme i vrijednosti koje proklamiraju, barem načelno.

Druga stvar - u tome im trebaju podršku pružiti i građani jednim angažiranim građanstvom koje tražeći svoja prava i ukazujući na bilo koji oblik nepravde u vlastitim životima, udruživanjem u različite civilne organizacije i pokrete, vršeći pritisak na javnu vlast i omogućujući im da postanu čvrste strukture koje štite interese svojih građana.

Tu intelektualci trebaju pružiti podršku građanima, moraju biti vidljivi i pomoći im u artikuliranju njihovih interesa.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr