Stravičan masakr u centru Splita ne prestaje šokirati javnost. Osumnjičeni za ubojstvo u ponedjeljak je doveden u zatvorsku bolnicu u Zagrebu. S druge strane, tri osobe koje su privedene u policiju nakon ubojstva, puštene su na slobodu - bez ikakve prijave.

Sprema se i prosvjed. A o svemu je progovorila i vlasnica stana Marcela Sunara u centru Splita u kojem je živio osumnjičeni. Svjedoči o njegovu psihičkom stanju.

"Kad je doša tu, kad su ga doveli na pretres u potrazi za puškom, ispričavao mi se, rekao je 'Marcela, oprosti, oprosti, oprosti, ili ja oni, ja ne znam što ću, ja nisam spava 16 dana, proveo sam noć na psihijatriji'. I to je govorio, dok je tu prolazio, dok su ga odvodili u hodnik prema sobi jer on ništa nije razumio, vidjelo se na njemu. Ništa nije razumio. On nije bio svoj", opisala je Sunara.

Nitko, kaže, ne odobrava zločin, prstom upire u institucije koje nisu odradile svoj posao. "Tuga je velika, ljudi koji su poznavali ubijene, ljudi koji će podržavati njihove cure, familije, svi su u velikoj tuzi, ali imaju razumijevanja prema momku, jer su vidili da momak nije ništa neki su ga poznavali, ne bi nikad reka da je to on", dodaje.

Ako se utvrdi da je bio neubrojiv i da je i dalje duševno bolestan, onda će mu suditi po zakonu o duševnim bolesnicima, smatra odvjetnik Branko Šerić. "Što će biti s njim kad bude ostvario kontakt - to ćemo vidjeti, ja se nadam da će biti kontaktibilan i da će taj njegov tretman biti zadovoljavajući, a od toga ovisi i daljnji tijek ovog kaznenog postupka", kazao je Šerić.

U Splitu se sprema prosvjed

On se uključio u slučaj putem Facebook grupe Pravda za Filipa koju svako malo gasi Facebook. Iz grupe najavljuju prosvjed. "Oko 15.000 ljudi očekujemo. Prosvjed će biti u Splitu. Mi smo se okupili radi naše djece, da naša djeca danas sutra ne dožive ovu situaciju u koju je ušao Filip", kazala je Mirela Znaor iz Pravde za Filipa.

Tri osobe koje je policija privela u subotu nakon pucnjave u Splitu puštene su na slobodu. Protiv njih nisu podnesene nikakve prijave, potvrdila nam je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Stručnjak za sigurnost, Tonći Prodan upozorava: "Postoji pravilo da jedno nasilje rađa drugo i stvara spiralu. Ne bih isključio takvu situaciju u ovom slučaju s obzirom na viralnost društvenih mreža, brzinu širenja vijesti, formiranje raznih grupa. Ne bih isključio eventualne osvete. Mislim da bi to trebalo prevenirati, to nije izvjesno da će se dogoditi, ali evo to je jedan od scenarija". I potvrđuje - događaj je narušio percepciju sigurnosti u Splitu, ali da se može dogoditi bio gdje u Hrvatskoj. "Zbog ovakvih događaja stječe se dojam da je zakazalo više institucija", dodaje Prodan.

A procedura s osumnjičenim je sljedeća - tužitelj koji postupa u predmetu izdaje nalog za psihijatrijsko vještačenje okrivljenika koje će, kako doznajemo, najvjerojatnije biti povjereno klinici Vrapče.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr