Marcela Sunara, bivša stanodavka trostrukog ubojice iz Splita ispričala je za Dnevnik Nove TV kako se Filip Zavadlav ponašao danima prije zločina.

Tri osobe koje je policija privela u subotu nakon pucnjave puštene su na slobodu. Protiv njih nisu podnesene nikakve prijave, potvrdila nam je glasnogovornica policijske uprave splitsko-dalmatinske. Rekla je kako su te tri osobe dovedene u policiju, s njima su obavljeni razgovori te nije bilo razloga za zadržavanje. A Filip Zavadlav, osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Splitu, stigao je sinoć pod jakom policijskom pratnjom u zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Facebook grupa podrške osumnjičenom za ubojstvo više puta se pojavljivala pa nestajala s Facebooka. Brojala je i oko 20 tisuća članova. U Split je stigao odvjetnik Branko Šerić kojeg su angažirali za obranu osumnjičenog.

Vlasnica stana u kojem je osumnjičeni živio kao podstanar rekla je kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi, Zavadlav bio rastrojen.

"Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, točno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže 'dobar dan', ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo", ispričala je za Dnevnik Nove TV Marcela Sunara.

Etel Zavadlav, majka osumnjičenog za Jutarnji list je rekla kako Filip 20 dana prije ubojstva nije spavao. Sunara tvrdi da joj je slično i on rekao.

"Kad je došao tu, kad su ga doveli na pretres u potrazi za puškom, ispričavao mi se, rekao je 'Marcela, oprosti, oprosti, oprosti, ili ja oni, ja ne znam što ću, ja nisam spavao 16 dana, proveo sam noć na psihijatriji'. I to je govorio dok je tu prolazio, dok su ga odvodili u hodnik prema sobi jer on ništa nije razumio, vidjelo se na njemu. Ništa nije razumio. On nije bio svoj", rekla je uznemirena stanodavka.

