Muškarac u bijegu nakon stravičnog ubojstva svojih triju kćeri: "Ima opsežnu obuku, nemojte mu se približavati"

U tijeku je potraga tijeku za bivšim vojnikom osumnjičenim za otmicu i ubojstvo svojih triju kćeri u Washingtonu, saveznoj državi SAD-a.

Policija navodi da Travis Decker (32) ima "opsežnu" vojnu obuku i da bi mogao predstavljati "ozbiljnu prijetnju", iako nije poznato je li naoružan. U potragu su uključeni lokalna policija, FBI i američki savezni šerifi, a koriste se dronovi i zrakoplovi za pretragu nepristupačnih šumskih područja.

Alarm je uključen u petak, kada je majka djevojčica prijavila nestanak kćeri u dobi od pet, osam i devet godina nakon što se Decker nije vratio s dogovorenog tromjesečnog posjeta. Policija Wenatcheea započela je potragu tijekom vikenda tragajući za bijelim vozilom u kojem je Decker navodno živio.

Vozilo je pronađeno u ponedjeljak u blizini kampa zapadno od Leavenwortha, oko 110 kilometara istočno od Seattlea, a tijela djevojčica pronađena su "relativno blizu jedno drugome", priopćila je policija. Evelyn, Paityn i Olivia Decker pohađale su osnovnu školu Lincoln u školskom okrugu Wenatchee, izvijestio je Sky News.

Majka djevojčica rekla je policiji da se djeca nisu vratila kući kako je bilo planirano, u petak u 20 sati, te da se Deckera više nije moglo dobiti na telefon. Detektivka policije Wenatchee izjavila je da je majka izrazila zabrinutost jer Decker "nikada prije nije učinio nešto slično" te da "trenutačno ima određenih problema s mentalnim zdravljem".

Decker se priključio američkoj vojsci 2013. godine, a 2021. prešao je u Nacionalnu gardu savezne države Washington, gdje je posljednjih godina služio u sklopu pričuve, ali je s obukama prestao prije otprilike godinu dana.

Građanima je upućen apel da mu se ne približavaju i da, ako ga uoče, odmah nazovu hitnu službu. Postavljaju se pitanja je li došlo do kašnjenja u reakciji nadležnih službi s obzirom na to da je policija već u petak navečer zatražila objavu alarma Amber, no zahtjev nije ispunjavao propisane kriterije.

Tek nakon što su detektivi iz Wenatcheea u subotu dostavili dodatne informacije, izdan je službeni poziv za pomoć pri potrazi za nestalim osobama. Chris Loftis, glasnogovornik Državne patrole Washingtona, izjavio je da "kašnjenje roditelja u vraćanju djeteta nije neuobičajena pojava i nije nešto zbog čega se automatski pretpostavlja otmica".