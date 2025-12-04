Ljubavnik ubijene Ane Walshe na sudu otkrio brojne detalje: "Bila je zabrinuta, planirala je sve reći mužu"

Novi svjedok svjedočio je u četvrtak na suđenju za ubojstvo Ane Walshe, otkrivajući intimne detalje o njezinom privatnom životu prije nestanka.

William Fastow, stručnjak za nekretnine iz Washingtona, svjedočio je da su on i Ana Walshe bili u intimnoj vezi. Rekao je da je Ani prodao gradsku kuću u Washingtonu u kojoj je živjela, te da su njih dvoje počeli provoditi vrijeme zajedno na večerama, u barovima i društvenim događanjima. Njihov odnos se produbio, počeli su svakodnevno komunicirati i na kraju su zajedno provodili praznike.

Fastow je posvjedočio da je Ana željela reći svom suprugu za njihovu vezu.

"Ana je smatrala da je jako važno da, kada Brian sazna za vezu, to čuje upravo od nje", rekla je Fastow."Bila je jako zabrinuta. Mislim da je smatrala da bi to narušilo njezin integritet ako bi saznao na neki drugi način.

Rekao je i da je znao da Anina djeca žive s ocem u Massachusettsu jer je kućni pritvor Briana Walshea, povezan s tadašnjim federalnim slučajem prijevare, bio uvjetovan time da on bude primarni skrbnik njihove djece. Kaže da je ona bila očajna jer "nije bila majka kakvu djeca zaslužuju".

Objasnio je da je veza Ane i njega postala ozbiljnija oko srpnja 2022. Zajedno su proveli Dan zahvalnosti 2022. u Dublinu, nakon čega je ona posjetila obitelj u Srbiji. Navodno su imali veliku svađu oko Božića, a jedan od razloga bila je Brianova savezna prevara, zbog koje ona nije mogla vratiti djecu u Washington, DC.

Rekao je i da su se trebali naći 4. siječnja 2023. kako bi proslavili Novu godinu i razgovarali o svojoj budućnosti. Posljednji put se čuo s njom oko ponoći na Staru godinu. Brian Walshe ga je dva puta nazvao 4. siječnja 2023., ali je on ignorirao pozive jer je mislio da je saznao za vezu. Brian mu je ostavio poruku u kojoj ga je pitao je li nedavno razgovarali s njom jer se nije javila nekoliko dana. Provjerio je i njezinu kuću, ali nije bilo nikakvih tragova.

Sumnjiva pretraživanja supruga Briana

Sudac je odlučio da će se SMS poruke između Ane i Fastow uvrstiti kao dokaz, iako će neki dijelovi možda biti redaktirani.

Sud je također objavio da će se izricanje kazne za dva djela za koja se Brian Walshe već izjasnio krivim - zbrinjavanje Anina tijela i laganje policiji, odgoditi do trenutka kada porota donese presudu o optužbi za ubojstvo.

Tužitelji su ranije ovog tjedna pregledali Walsheov laptop i otkrili da je od 1. do 3. siječnja pretraživao članke s naslovima "Najbolji način za rješavanje tijela", a onda i pretraživao "nakon koliko vremena tijelo počinje smrdjeti" te kako očistiti mrlje od krvi. Pretraživao je može li biti osuđen bez tijela i kako može prepiliti, odnosno raskomadati tijelo.