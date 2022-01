O njezinim neugodnim, ponekad i opasnim simptomima malo se govori jer menopauza je očito i dalje – tabu tema. Tolika da je ekipa Provjerenog za ovu priču sugovornice tražila danima. Asja i Marina ipak su odlučile progovoriti o svojim iskustvima i razbiti predrasude o menopauzi, za čije divljanje ponekad nema pomoći.

Menopauza – normalna i prirodna pojava koja će se dogoditi baš svakoj ženi – nikako ne bi smjelo biti tabu. Ipak, menopauza je nešto o čemu očito ne volimo previše pričati, barem ne javno.

"Puno toga znamo, ali menopauza kao da je ostala u nekakvom kamenom dobu. Vrlo često mi dođu pacijentice koje ili ne žele pričati o menopauzi ili se boje, čak i srame", rekla je ginekologija Ivana Erceg Ivkošić.

Marina Kovačev ipak se za Provjereno odlučila javno o tome progovoriti.

"Kako bi i oni mladi znali da moraju o tome pričati jer nama je i menstruacija tabu tema, a poslije te menstruacije je i menopauza tabu tema", rekla je reporterki Provjerenog Maji Medaković.

I nešto o čemu definitivno ne znamo dovoljno. Izraz da je žena ušla u menopauzu kod nas se, medicinski gledano, pogrešno koristi. Jer menopauza nije razdoblje nego posljednja menstruacija koju žena ima. U Hrvatskoj se ona u prosjeku događa s 51 godinom.

Godinu dana ranije od prosjeka, zbog operacije kojoj se morala podvrgnuti, Marina se preko noći upoznala sa svim čarima menopauze.

"Vatromet u glavi, puno ljudi u glavi koje ja ne poznam uopće i ne znam što rade tamo i ti se ljudi stalno svađaju. Onda tijelo koje se otme kontroli. Ja nisam ja. Čovjek ne zna bi li se smijao ili bi plakao", rekla je.

Priče zbog kojih je prije prevrtala očima i podsmjehivala se drugim ženama, sada su postale scenariji njezina života. Valung epizode, posebno one u javnom gradskom prijevozu, šali se, daleko su najzanimljivije.

"Kao da me odjedanput netko primi za grlo i davi me. Strašno. Mene je znoj oblio. dečko preko puta mene, u autobusu je sjedio, on se brzinom munje dignuo i otišao dalje jer to nije bilo normalno", ispričala je i dodala: "Ja sam uzela mobitel i pogledala se u njega. Ja sam bila ljubičasta u faci. I ja bih se prepala i pobjegla."

Od svih mogućih simptoma, ona kaže ima sve: valunge, noćna znojenja, nesanicu, razdražljivost, smetenost. Kostobolja joj je ipak bila iznenađenje.

"Kao da neko trga kosti. Ja sam stvarno plakala u nekim trenucima jer se nisam mogla pomaknuti", rekla je.

Borba pomoću hormonske terapije

Izuzev nekoliko valunga, Asja Petersen se šali da super prošla. Za sebe kaže da je izuzetak, a ne pravilo. Cijeli je život u sportu, a jedno se vrijeme profesionalno bavila dizanjem utega. Skoro 20 godina se bavi pilatesom.

"Ja svoju menopauzu iskreno nisam uopće osjetila. Možda su osjetili ovi oko mene. Dakle, to vam često bude nama ženama. Tako da ti kažeš meni nije ništa, a ovi oko tebe su ludi", rekla je.

Posljednju menstruaciju Asja je imala prije otprilike dvije godine i dočekala ju je, kaže, spremna – educirana i bez predrasuda. Bila je odlučna da si pomogne koliko god može, zbog čega koristi hormonsku nadomjesnu terapiju, točnije bioidentične hormone.

"Ginekolozi često kažu da nema veze, da ne treba nadomjestit hormone. Meni samo nije jasno radi čega se ne bi nadomještali hormoni ako se za sve druge poremećaje daju hormoni", rekla je.

Da cijela stvar s nadomjesnim hormonima ne bi trebala biti nikakav bauk, slaže se i ginekologinja Erceg Ivkošić. I sama ima dosta pacijentica na takvoj terapiji, ali ističe da ona nije za svakoga, a individualni pristup je imperativ. Novija istraživanja kažu da se hormoni mogu uzimati i dulje od pet godina i to ne samo u obliku tableta.

"Može se uzimati u obliku sprejeva, flastera koji se mogu lijepiti, gelova ili krema koje se mažu. U tim su preparatima estrogenski i progesteronski pripravci i oni vam na neki način imitiraju naš prirodni ciklus, odnosno održavaju taman toliko količinu koliko nam treba da spriječimo one simptome o kojima smo ranije govorili", objasnila je Erceg Ivkošić.

Asja se za to, između ostalog, odlučila jer menopauza ne donosi samo probleme s pojačanim znojenjem.

"Pet puta smo izloženije obolijevanju od Alzheimera od muškaraca kad uđemo u menopauzu, imamo velike kardiovaskularne probleme, imamo psihičke probleme. Žene padaju u depresiju, imaju snižen libido. Znači, imamo ozbiljne zdravstvene probleme koji se ignoriraju", rekla je.

Ženama je potrebna potpora i pomoć

Marina, iskreno priznaje, žali što je nakon operacije i menopauze odbila hormonsku nadomjesnu terapiju. Misao je to koja joj, u šali kaže, glavom prođe svaki put kad se vidi u ogledalu jer odraz u njemu više nije onakav kakav bi željela.

Maja Miljanović, psihologinja i psihoterapeutkinja, kaže da žene često nakon tjelesnih promjena same sebe smatraju ružnim: "Moramo poraditi na tim automatskim negativnim mislima i na vjerovanjima koja ona imaju prema sebi, svijetu i drugima", rekla je.

Potražiti stručnu psihološku pomoć zbog menopauze potez je na koji se još uvijek odlučuje mali broj žena, dodaje Miljanović. Osim loše slike o sebi, mnoge joj se žene žale na napadaje panike, osjećaj anksioznosti pa i depresiju. U vremenu u kojem živimo i standardima koji su ženama nametnuti, ni tjelesna aktivnost nije dovoljna da te probleme riješi.

"Žene prolaze puno turbulentnije hormonalne promjene od muškaraca tako da njima konstantno treba potpora i pomoć", rekla je Miljanović.

Mnoge ih nažalost ne dobiju. Suprug je, kaže Marina, sada razumije i zajedno prolaze kroz njezinu promjenu. Ona eksplodira, on prešuti i povuče se, šali se. Na početku je bila drugačija situacija.

"On to nije shvaćao i to je bilo grozno nešto. Nešto vam je i onda očekujete da ima razumijevanje jer je on taj koji bi trebao imati. On to ne razumije", ispričala je.

Vrijeme kada se mogu posvetiti same sebi

Menopauza je dio procesa starenja, istog onog koji se događa i muškarcima, ali puno sporije. Razina njihovih spolnih hormona s godinama kontinuirano blago opada. Ženama se to dogodi u puno kraćem razdoblju i na puno dramatičniji način. No u svemu tome ima i nečeg dobrog.

"Ako si složimo u glavi, možemo ono svoje prirodno ludilo prodati pod menopauzu i onda to nekako ide", rekla je Marina.

Uz puno smijeha i u društvu svojih, kako ih od milja zove, "menocura" s pilatesa, Asja kaže da živi najbolje godine svoga života i ne bi ništa mijenjala.

"Ja sam sebi sada puno ugodnija osoba nego što sam bila u tridesetima. U smislu da na stvari za koje trebam reći 'ne' sam se naučila reći 'ne'", rekla je.

Žena u menopauzi sve druge može staviti na pauzu i posvetiti se samo sebi.

"Bitno mi je kako se ja osjećam i stavila sam se na prvo mjesto. Žalosno je što mora čovjek sebe stavi na prvo mjesto s 50 ili 60 godina. To bi trebalo biti puno ranije", rekla je Marina.

Koliko god strašno nekima izgledala, menopauza je normalna faza u životu svake žene. Štoviše, razdoblje je to u kojem će većina žena provesti trećinu, a neke i polovicu svoga života koji i tada može biti i lijep i kvalitetan. Informirati se, potražiti stručnu medicinsku, ali i psihološku pomoć nešto je što bi trebalo biti normalno, a ne sramota ili tabu.

