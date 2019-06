Tko kaže da hrvatski san ne postoji? Njega punim plućima živi prvo lice s naslovnica ovih dana, ministar uprave Lovro Kuščević.

Od studenta koji se cjenkao oko gaća na pazaru – do dvije ministarske fotelje, sve u dvadeset godina!

Tu je i višemilijunska imovina koju, i sam priznaje, nije lako pratiti. Zato su mu u tome pripomogli novinari, a nedavno se u otkrivanje tajne ministrovih financijskih akrobacija uključio i USKOK.

I dok se cijela zbirka afera pokušava svesti samo na onu prvu, neupisivanje kuća u katastar, podsjećamo kako su izgledali put, istina i život vodećeg digitalizatora u zemlji Lovre Kuščevića.

Na početku afere malo se hvalio i rekao: "Pa tko će voditi računa, Bogu hvala, imam puno nekretnina i nije moguće sve to pratiti!"

Ministar uprave Lovro Kuščević tada je uvjeravao da je sve samo propust. Na pitanje novinarke je li mu neugodno, odgovorio je: "Niti malo mi nije neugodno, žao mi je da sam to zaboravio, propustio, ne radi se o skrivanju, draga gospođo".

Na kraju udario teškom artiljerijom

No na kraju je udario teškom artiljerijom. "Radi se o konstrukcijama, radi se o montažama, radi se o hrpi lažnih dokumenata, netočnih fotomontaža koje se puštaju u hrvatske medije", kazao je Kuščević.

I kako to već ide, netko je protiv njega. "Radi se o organiziranom napadu na mene kao ministra, političkog tajnika, na moj osobni integritet i članove moje obitelji. Ali, vjerujte, brzo će za to netko odgovarati", dodao je.

Sve ono što su novinari otkrili češljajući kroz njegovu imovinu, uključujući i katastarski previd koji je i sam priznao, po ministru ispada velika zavjera protiv njega, pa na kraju i premijera, Vlade, stabilnosti i poznatim redom dalje. Ali to je već uhodana stvar kad god ispliva neka ministarska afera. Nije bitna suština, pitanja koja se postavljaju, nego samo kako su informacije počele kolati medijima.

No čini se da USKOK ne mari za suflere. Neslužbeno doznajemo da su izvidi u tijeku. "Niz opstrukcija, recikliranje starih tema!", kazao je kratko ministar uprave Lovro Kuščević.

"Poput riba koje se praćakaju"

Prof. Tihomir Cipek, politički analitičar, kazao je svoje mišljenje o tome što se događa: "To vam je kao kod riba, što se više miču, praćakaju, to se dublje upetljavaju u mrežu. I mreža se oko njega steže. Jedan kraj te mreže drži i premijer, koji je očito odlučio da tu mrežu nekako otvori i pusti ga da pliva dalje slobodnim morem."

No tko je uopće Lovro Kuščević i kako je od mladog pravnika i menadžera donjim rubljem na pazaru – u 20 godina dogurao do sad već druge ministarske fotelje, ali i imovine vrijedne najmanje 7,5 milijuna kuna?

"Sad mi ništa ne fali jer nemam uopće vremena misliti da mi nešto fali!", pohvalio se ministar Kuščević na jedrilici prije dvije godine.

Nakon pravnog fakulteta, od 2000. plovi rizičnim vodama privatnog sektora. Ni godinu kasnije, na čelu je HDZ-ove liste u Općini Nerežišća i postaje vijećnik.

Već 2005. napušta poduzetništvo i uplovljava u mirniju luku – fotelju načelnika Općine. Tada još nije bio navršio ni 30 godina. "Pogledajte imovinske kartice ministra, tada općinskog načelnika iz 2005. Moja je kuća evidentirana", kazao je.

Nerežišćanima se, čini se, dopala vladavina mladog načelnika, pa su ga birali tri puta zaredom. Prvi mandat osvaja s 258 glasova, 4 godine kasnije bira ga 469 sumještana, a nešto manje i 2013., njih 456.

Prosvjednici okupirali općinu

No usred drugog mandata – eto bračke bune. Ulazi u anale kao jedan od rijetkih kojem su okupirali općinu.

"Donit ćemo vriću za spavanje, ka šta smo na Velebitu spavali na -30, tako ćemo i ovdi!" kazao je jedan od prosvjednika, a drugi dodao: "On gradi vile, a ja ovako mlad ni za gaće nemam! Evo, pogledaj... Sramota!"

Radnici su prosvjedovali jer je načelnik Kuščević tada odbijao potpisati parcelizacijski elaborat za njihovu tvrtku optužujući je za nelegalnosti. Rad tvrtke bez pristupnog puta bio je blokiran. Prosvjednici su tvrdili da iza svega stoji nešto drugo.

"Njegov otac ima građevinsku firmu sto metara ispod nas, a gospodin Negoević mu je konkurent", kazao je jedan od prosvjednika. Nedugo nakon prosvjeda te blokade općine i prometnica dogovor je postignut i Kuščević je potpisao parcelizaciju.

Prijavljen USKOK-u nekoliko puta

Tu ne prestaju problemi za načelnika. 2009. netko ga prijavljuje USKOK-u za nezakonitosti, no nije pokrenut postupak. Još jedna prijava išla je zbog sumnjive nabave uredskog namještaja, ali ni o tome ne znamo ništa.

I konačno, treća prijava 2011. godine Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Od brata je, naime, naručivao materijal i usluge za općinu dok je bio načelnik.

"U nekim je slučajevima obrt u vlasništvu moga brata bio najpovoljniji za Općinu Nerežišća te smo robu naručili od njega", naveo je tada Lovro Kuščević u svojem očitovanju Povjerenstvu.

Povjerenstvo tu nije pronašlo ništa sporno, čak ga je pohvalilo za to što je bio transparentan u dodjeli poslova bratu. A onda dolazi 2015., izborna godina. Načelnik Kuščević na listi osvaja 2074 glasa. Ne ulazi u Sabor, ali zato avansira na mjesto ministra u Vladi.

"Šta bih ja zvao, Tim's team!", kazao je Tihomir Orešković, predsjednik Vlade u 2016. godini.

Riječ "ministar" porijeklo vuče od latinske riječi minister, što u prijevodu znači 'sluga'. I tako Lovro postade sluga naroda zadužen za ono što najbolje zna iz prve ruke – graditeljstvo i prostorno uređenje.

Stigla packa iz Bruxellesa

"Prvo što ćemo početi raditi – objediniti katastar", kazao je Lovro Kuščević, tada ministar graditeljstva.

Logično, početak aktualne imovinske afere obilježio previdom upisa nekretnina u katastar. Nije imao mnogo vremena da pokaže svoje prostorno-graditeljske ministarske vještine jer se prva Vlada Mosta i HDZ-a počela urušavati.

"Siguran sam u to da će ova Vlada odraditi mandat do kraja", poručio je Kuščević.

Ipak, to se nije dogodilo. No nema brige, i u drugoj Vladi Mosta i HDZ-a našlo se posla za bivšeg načelnika male bračke općine. Postaje glavni državni digitalizator u Hrvata, službeno ministar uprave.

"Koristim i službeni i privatni e-mail, ovisi o tome gdje se nalazim, gdje ima signala", poručuje ministar uprave Lovro Kuščević.

U prvoj godini mandata nije se osobito iskazao. Iz Bruxellesa stiže packa da nije proveo reforme u resoru. Sluga naroda odmah je zamahao ostavkom.

"Svoju odgovornost, ako treba i ostavku, staviti na raspolaganje, ako izvješće o stanju u 2018. u stanju u javnoj upravi bude označeno kao bitan, bitan napredak", kazao je Kuščević.

Bitan, bitan napredak – nije se dogodio. Kao ni ostavka.

Ipak, tvrdi da se progres vidi. Na pitanje novinarke je li to ''dvojka od petice'', Kuščević odgovara: "Dobro – dvojka od petice. Vi to čitate kao dvojku, ali ja to čitam kao limited progress – kao napredak".

Pokušao je reformirati i vozni park, ali spriječili su ga propisi. "Evo, ja sam predlagao da se nabave konji i kočije, međutim ipak se nabavljaju automobili", našalio se.

Imovina se udvostručila

No šalu na stranu i papir u ruke, pa pogledajmo koliko je vrijedna imovina upisana u najstariju dostupnu i najnoviju karticu.

2005. u kartici stoji obiteljska kuća, stan u Splitu, poljoprivredno zemljište, dva broda, dva automobila, nešto umjetnina i udio u tvrtki.

Četrnaest godina kasnije bilježi dvije kuće s okućnicom, dvije šume, dva građevinska zemljišta i vinograde te tri automobila i čamac.

Dakle, imovina s kojom je po kartici došao na dužnost, ako uračunamo i milijunski udio u tvrtki, iznosi 3,890.000 kuna, dok je posljednja imovina koju je upisao gotovo dvostruko veća – 7,775.000 kuna.

Kad smo prije tri mjeseca kopali po imovinskim karticama, uočili smo zanimljivost – milijunski kredit koji je ministar uspio vratiti u samo nekoliko godina. Zanimalo nas je kako, no prvo je tvrdio da nikada nije imao kredit.

"Na mene privatno mislite? U pet godina? Nisam nikada imao kredit!" kazao je, a na ponovljeno pitanje novinarke uz podsjećanje da je u imovinskoj kartici navedeno milijun kuna, dodao je: "Ne, ne, to su bila potraživanja koja sam ja imao. Uspio sam naplatiti milijun kuna, a ne vratiti milijun kuna."

Kasnije se ispričavao govoreći da je na kredit zaboravio. Ovih dana rasvijetlilo se na koji je način mogao tako brzo otplatiti veliki dug. Poslovni prostor tvrtke Kuščević d.o.o. kojoj je nekada bio direktor otkupio je povoljno, i to prije stečaja. Vjerovnici, među kojima i država, ostali su kasnije kratkih rukava.

Pokrenuti izvidi

On je nekretninu poslije prodao za debelo veću cijenu. Upravo zbog te transakcije USKOK je pokrenuo izvide, a provjere radi i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kazala je: "Trenutačno smo u fazi prikupljanja podataka i nakon što obradimo predmet i prikupimo svu relevantnu dokumentaciju, Povjerenstvo će s predmetom ići na sjednicu kao i uvijek."

Čini se da je ministrova fotelja sigurna, barem dok institucije ne odrade svoje.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, smatra: "Onda shvatite da se cijeli krimen svodi na to da je dvije nekretnine koje ima – propustio upisati u katastar. Dakle, sve ostalo u njegovoj je imovinskoj kartici. I mi smo to prošli papir po papir."

Ne znamo o kojim se točno papirima radi, ali valjda je među njima bilo i detalja o kupoprodaji vrijedne nekretnine. Premijer zasad sve gleda kao na jedno u nizu ciljanih bombardiranja ministara. No mnogi od njih i dalje ne moraju strahovati za svoj politički život u atomskom skloništu Trga svetog Marka.

"Ovdje se radi o političkom tajniku najjače hrvatske političke stranke, taj politički tajnik je lojalan i lojalnost je važan kriterij kad se gleda tko je, kada i kako prekršio nekakvo pravilo ili zakon", komentira ova događanja politički analitičar Tihomir Cipek.

I za slučajeve benignije od ovih ministri u razvijenim europskim zemljama iskazuju odgovornost. Nude ili daju ostavke, ispričavaju se, posipaju pepelom. No europski politički standardi u Hrvatskoj prolaze samo na papiru, a svaka kritika, propitivanje, istraživački rad – samo su obična sabotaža.

