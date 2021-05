Cijela obitelj živi u kontejneru u stradaloj Petrinji, a maleni Elder je u inkubatoru na zagrebačkom Rebru. Sa svojih 900 grama, on vodi bitku od prvog udaha. Dijete je rođeno nakon potresa, a majka Elvira za njega kaže da je čudo. To nije jedino čudo u ovoj priči jer kad sudbina zadaje najteže udarce, uvijek postoje oni koji svojom dobrotom obore s nogu.

Uslijed stresa koje proživjela njegova majka Elvira, ostala je bez mlijeka odmah nakon porođaja. Pa danas potpuno nepoznate žene hrane malog Eldera pomoću banke mlijeka. Banke u kojoj nema kamata ni troškova. Jedna od njih, Petra iz Zagreba i sama je majka te višak svog mlijeka izdaja i daruje svaki dan. Otišli smo u banku i spojili dvije neznanke, dvije majke koje se međusobno ne poznaju, a koje je potreba s jedne strane, a plemenitost s druge spojila vjerojatno, za cijeli život.

''Kada dođete k njemu nemate snage plakati jer vidite njega kako se on bori. U biti od tog malog stvorenja vi učite što je hrabrost. Elder u biti znači gospodar - vladar zemlje. Znači on ga nosi zasluženo jer on to zaista je'', rekla je Elvira Šunjić, majka.

Dvije majke. Jedna u kontejneru. Druga u kući. Dvije bebe. Jedna u inkubatoru, a druga u svojoj sobici. Elvira svog palčića ne može dojiti, a Petra uz svoju curicu ima višak mlijeka te ga dijeli s Bankom humanom mlijeka koja spašava živote pa tako i malog Eldera.

''Ta motivacija je tu svaki dan. Jer svaki dan kada gledam nju, to je stvarno sreća koju svatko zaslužuje. Taj sam čin je na neki način i podrška tim roditeljima da nisu sami'', kaže Petra Husain Pustaj, donatorica mlijeka.

Kada život poveže

Dvije različite obitelji, koje se ne poznaju, a povezalo ih je upravo majčino mlijeko. Potres je Elviri okrenuo život naglavačke. Izgubila je dom pa se sa svoje četvero djece preselila u nekoliko kvadrata petrinjskog kontejnera što nije bilo lijepom, ali su se morali naviknuti jer nisu imali izbora. Baš kada su mislili da gore od ovog ne može život je zadao novi udarac. Elvira je u tom periodu bila u visokorizičnoj trudnoći. Morala se posebno paziti, ali stres je bio jači i došlo je do prijevremenog porođaja.

''Elder je rođen u 25 tjednu trudnoće s 810 grama i 35 centimetara. Porod je krenuo naglo neočekivano, sve se dogodilo u par minuta. Moja šaka je veća od njega kada dođem k njemu u inkubator. Dvadeset devetog prosinca završili smo na hitnoj i mislili smo da smo ga izgubili međutim on je preživio. Hrabro se bori'', govori Elvira.

Hrabro se bori, ali bez majčinog mlijeka. Zbog preranog porođaja kod Elvire nije došlo do stvaranje mlijeka pa je Elder svoj borbu nastavio u zagrebačkoj bolnici. Majka svaki drugi dan putuje iz Petrinje za Zagreb i s njim provodi dva sata. Drži ga za ručicu, mazi i pazi, a najteže je kada ga mora pustiti.

''Jer baš u tom vremenu on kao da osjeti, otvori očice pa počne mahati ručicama, nožicama. Teško ga je ostaviti gore, ali u dobrim je rukama. To jest, u najboljim je rukama gore, taako da, hrabar je, bori se'', dodaje Elvira.

Iako njegova mama ne može dojiti on se hrani redovito, ali uz pomoć doniranog mlijeka. Ekipa Provjerenog ušla je u Banku humanog mlijeka pod strogim nadzorom i dobrom zaštitom. U Banci su sobe odvojene te u kabinete sigurnosne klase u kojima se dragocjena tekućina pasterizira ulaze samo djelatnici. Mlijeko se čuva u hladnjacima na posebnoj temperaturi i u posebnim kontroliranim uvjetima.

Unatoč razrušenoj bolnici, djelatnici se nisu dali omesti

Banka koja život znači otvorena je prije godinu i pol dana s namjerom da se prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci, kojima to nije dostupno, osigura mlijeko donirano od drugih žena dojilja. Na samom početku dočekali su ih problemi – prvo pandemija, a onda i potres.

''Promet je bio blokiran, nije bilo komunikacije. Mi smo ovdje radili u nemogućim uvjetima, bez grijanja u potresom razrušenoj bolnici, ali pasterizirali smo svaki dan'', rekla je doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju.

Tada je banka pokazala svoju pravu svrhu. Zbog potresa majke i djeca iz Petrove bolnice bili su razdvojeni pa su sva djeca dobila mlijeko upravo iz njihove banke. Ono za njih nije samo hrana već i lijek.

''Danas, unatoč svom napretku medicine, ne postoji niti jedan medicinski postupak koji bi imao tako blagotvorno djelovanje u sprječavanju nastanka plućnih, crijevnih komplikacija, sljepoće i u konačnici preživljavanja'', kaže prof.dr.sc Ruža Grizelj, Zavod za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb

Unatoč svim početnim nedaćama u prvoj godini uspjeli su prikupiti 700 litara, a sve to zahvaljujući majkama donatoricama.

''To su tako krasne, požrtvovne i plemenite žene koje imaju i više svoje djece. Imali smo majku petero djece, dvije mame s četvero. One odvoje 20 minuta, pola sata dnevno, posvete se tome da se izdoje za banku mlijeka, Puno ih pozdravljam ovom prilikom i zahvaljujem se svima. One nemaju nikakvu naknadu za to, anonimne su, ali to daruju od srca'', govori dr. med. Jurjana Novoselac, specijalist transfuzijske medicine, IBCLC savjetnica za dojenje.

Nesebična pomoć koja život znači

Petra je na ideju o doniranju došla već u rodilištu kada je vidjela da njezino prvo dijete dobro doji.

''Ja sam mislila da je to sada to, dojenje smo uspostavili. O tom famoznog dojenju sam toliko slušala i mislila sam da nema tu više što pa idemo vidjeti sto možemo dalje napraviti. Kada sam rekla svoju želju glavnoj sestri zbunjeno me pogledala i rekla imate sada svoje dijete o kojemu morate brinuti, a za ovo ćete onda kasnije pa sam tako i to prihvatila'', rekla je Petra.

Prihvatila se ona brzo izdajanja i to već nakon tri, četiri mjeseca. Postala je to njezina jutarnja rutina. Domaća zadaća koja se ne zaboravlja.

''Ispunjena sam. Baš sam sretna. Možda se taj osjećaj više pojačao kada sam dobila svoje dijete, ja sam osvjestila što je to bili roditelj'', dodaje Petra.

Svaka kap za nekoga može značiti život. Elvira nam priča kako je njezin Elder dobio na kilaži, da napreduje, a sve radi dobrote nepoznate donatorice.

''Nije moje, ali je od njegove druge majke jer ja tu ženu smatram kao njegovom drugom majkom jer mu je dala hranu. Hvala joj'', kaže Elvira.

Dvije žene koje se ne poznaju, a koje veže ih neraskidiva veza. Omogućili smo im da se čuju i vide, barem virtualno.

''Ja sam vas htjela čuti da vam kažem da su oni puno jači nego što mi mislimo i da osjećaju svu našu ljubav i brigu, dan po dan i to će biti sve velike bebe. Znam da vam je teško, malo sam i čula od kud ste i kako vam je i stvarno vam se divim'', poručila je Petra Elviri.

Banka je promijenila živote mnogih dječaka i djevojčica, a sve zahvaljujući donaciji Hede Dubac Šohaj. Prije smrti u oporučnoj poruci UNICEF-u je ostavila stan u centru Zagreba koji su oni kasnije prodali, a novac uložili u banku.

''Ona je i sama bila liječnica i vjerujemo da je i to njezino zanimanje nekako usmjerilo prema donaciji da bi se otvorila i omogućila ta iznimno dragocjena pomoć najranjivijoj djeci nakon rođenja. Ona je prisutna u tome što banka svakodnevno radi'', rekla je Đurđica Ivković, Unicef.

Kada će Elder izaći iz bolnice?

Prisutne su i majke donatorice jer da nema njih ne bi bilo ni banke humanog mlijeka.

''Sada sam zadnji put pitala djelatnicu sestru kada su došle po mlijeko kako su bebe. Do tada još nisam pitala jer sam mislila ne miješati se previše u to, neka su oni dobro, ali drago mi je čuti da im to mlijeko pomaže i da stvarno napreduju, rastu i da se sve dobro odvija'', govori Petra.

Brzo će i palčić Elder doći kući. Njegovi braća i sestre jedva to čekaju. Beba će dok se ne izgradi kuća, prve dane provesti u kontejneru, ali ljubavi, zagrljaja, poljubaca i smijeha, s ovom ekipom, zasigurno mu neće nedostajati.

''On je potresno dijete koje je preživjelo sve tako da polažemo velike nade u njega. U biti, samim porodnom pokazao je koliko je hrabar. Mi nismo uopće očekivali da je on živ. Međutim, on je disao, a ja od njega kradem snagu jer vidim da je on hrabriji od mene, u cijeloj toj situaciji da je u biti od ispao heroj. Ja sam rekla i kada je bio dogovor oko imena Elder u biti znač gospodar, vladar zemlje, on ga nosi zasluženo jer on to zaista je. On je čudo, ma jednom riječju in je čudo'', kaže Elvira.

Čudo koje se rodilo 11.4 sa svega 800 grama. Sada gotovo mjesec dana od rođenja, ima 930 grama i neće on stati. Tako mali, a već se ručicama bori za hranu.

''Mi definitivno čekamo 20. srpnja kada se Eldar trebao roditi. Ako Bog dragi da, da nam dođe prije, mi ćemo biti najsretniji. Fali nam. Znamo da je tu, a nije s nama'', govori Elvira.

Banke su inače sinonim za novac i kredite, a u ovom slučaju njihova jedina svrha je darivanje i pomaganje. Kredite i novac zamijenilo je mlijeko. Nema tu kamata, naknada već samo zahvalnost. Zahvalnost koja je doživotno povezala ljude koji se niti ne poznaju, a onim najmanjima dala ono najvažnije – šansu da prvu životnu bitku dobiju na najbolji mogući način.

