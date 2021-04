Hrvatsko zdravstvo zbog korone plitko diše, kreveti u bolnicama pune se COVID pacijentima, hladni pogoni se odgađaju. No i unatoč koroni i svim izazovima naši liječnici postigli su nevjerojatan uspjeh - prvi put u Hrvatskoj uspješno su transplantirana pluća. Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV govori pacijent kojem su prije 10-ak dana prvom u Hrvatskoj transplantirana pluća.

Nikša slavi novi rođendan. Osjeća se, kaže, preporođeno i sretno.

"Još uvijek ne virujem. Masa tih osjećaja se sad pomišala. Pa zabrinutost pa sreća da je napokon i to došlo, pa strah, zna sam... mislim svi smo bili svjesni toga da može masa stvari krenut na krivo. Fizički mogu ono što godinama nisam mogao napraviti, duboku udahnut i izdahnit zrak, to sad napokon, napokon mogu", govori Nikša.

U operaciji je sudjelovalo 40-ak stručnjaka. Na čelu ekipe je kardiokirurg Tomislav Kopljar, koji se za taj zahvat educirao u Beču kamo su hrvatski pacijenti dosad odlazili na transplantaciju pluća.

"Kad se nešto radi po prvi puta stres i odgovornost je dosta velika, ali imali smo tu veliku sreću i hvala kolegama iz Beča koji su bili s nama u operacijskoj dvorani. Oni su nam uveli povjerenje i samopouzdanje da to možemo to dobro napraviti kako je to i na razini izvan granica Republike Hrvatske", kaže kardiokirurg Tomislav Kopljar.

Plućne bolesti, ističu na Jordanovcu, sve su veći problem Hrvata.

"Plućnih bolesnika u RH ima jako puno. Najviše je tu naravno jako puno KOPB-ovaca i s karcinomom pluća, međutim jako je malo onih koji čekaju i kojima je potrebna transplantacija pluća. Njih je godišnje oko 10 do 15", govori Feđa Džubur, pulmolog i koordinator za transplantaciju pluća KBC-a Zagreb.

Hrvatska je već godinama pri svjetskom vrhu po broju donora, a može se pohvaliti i u omjeru broja i kvalitete transplantacija. Prvi smo u Europi kad su u pitanju jetra i bubrezi, drugi u transplantaciji srca.

No liječnici ističu, od tih priznanja, više im znače ovakve riječi pacijenata...



"Ispada da sam ja tu neka medijska zvijezda, ustvari nisam. Jedine zvijezde, neću reć zvijezde, nego heroji su naši doktori koji su sve to skupa napravili. Tribalo je i znanja i hrabrosti i svega za to napraviti. I oni su to napravili eto samo tako, i od srca im hvala svima", poručuje Nikša.

Liječnici odgovaraju - hvala Nikši na povjerenju i hrabrosti - zajedno su otvorili put za buduće plućne bolesnike.

"Svi smo dali najbolje od sebe"

Anesteziologinja Sanja Konosić i torakalni kirurg Dorian Hiršl, liječnici KBC-a Zagreb, sudjelovali su na ovoj operaciji. S njima je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Dr. Hiršl je išao po pluća u Split.

"Kreće opsežna organizacija nakon zelenog svjetla. Proces i priprema organa za kasniju transplantaciju. Prvenstveno se na incijalnom reportu o donoru vide neki parametri po kojima se vidi hoće li odgovarati, na licu mjesta se vidi i nakon konzultacija s kirurgom", kaže dr. Hiršl.

Anesteziologinja Konosić kaže kako je sudjelovala cijela vojska ljudi.

"Jako je lijepo što smo bili uigrani, i svi smo dali ono najbolje od sebe tako da se završilo dobro za pacijenta", kaže i dodaje kako je potrebna i dobra procjena kako bi se spriječile potencijalne komplikacije.

Dr. Hiršl kaže, kolege iz Austrije bili su vrlo zadovoljni.

"Bilo je hvala, doviđenja, vidimo se. Bili su vrlo zadovoljni", kazao je.

