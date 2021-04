Svako jutro budi se u pet. Radi u skladištu, ljubi Magdalenu, a svojim protivnicima najviše voli citirati stihove hrvatskih pjesnika. Nije on samo poetska duša sa stažom fizičkog radnika, nego "zvijer iz Dubrave". Njegova priča jedna je od onih koja bi mogla uskoro puniti ne samo stranice sportskih novina. Ime mu je Marko Ostanek i jedan je od najperspektivnijih hrvatskih boraca u slobodnoj borbi.

Ima li što ljepše od toga da vam borilački protivnik izrecitira pjesničke stihove? Marko Ostanek je uvijek bio širokogrudan prema protivnicima – ako će već frcati šake, neka frcaju i stihovi.

Osim što se bavi slobodnom borbom, Marko se zbog rada u skladištu ustaje u pet ujutro i svaki dan radi od šest do dva popodne.

"Najteže mi pada ustajanje jer poslije napornog treninga tijelo traži sna i odmora, a trening mi je uglavnom navečer", rekao je.

Takvim režimom živi već godinama. Kada bi došla borba, uzeo bi nekoliko dana godišnjeg, a kolege bi se stisnule pred televizorom.

"Šokirali su se jer nitko ne bi rekao da to treniram. Podržavaju me i uvijek su tu uz mene", rekao je te dodao da navijanja ima i u skladištu.

Iako na poslu vozi viljuškar i viličar, snovi su negdje drugdje: na znojnim strunjačama, konopcima ringa i žicama kaveza.

"Još nisam profesionalni borac, smatram se amaterom. Puno bi mi značilo da uspijem kao borac, to je moj san. To je život kojeg bi želio živjeti, a vrijeme će pokazati svoje", rekao je.

Sada je puno toga na kocki

Marko je trenirati sa sadašnjim trenerom, Brankom Banom, počeo prije 10 godina.

"Počeo sam sa hrvanjem i grapplingom. Odjedanput sam vidio dečke kako boksaju, krenuo sam s tim i zaljubio se u slobodnu borbu", rekao je.

Marko je, po mnogima, trenutačno jedan od najvećih hrvatskih talenata u ovom sportu.

"Znam njegove vrline, znam njegove mane. Njegova najveća mana je zapravo skromnost, što bi trebala biti vrlina. On može izdržati šest rundi, mijenjaju se na njemu po dvojica. To je stvar kontinuiteta kojeg ima posljednjih godinu dana", rekao je njegov trener Branko Ban.

Od 25 amaterskih mečeva izgubio je samo jedan. U šest profesionalnih i poluprofesionalnih mečeva ima pet pobjeda i jedan poraz.

"Prvu borbu sam imao prije šest godina i to sam isto osvojio. Prva borba je bila lagana za mene, ali psihički najteža", ispričao je Marko.

Baš psiha razdvaja posebne i prosječne borce.

"Za puno boraca znate da su vrhunski na treningu. No, kada se pojave u ringu ili kavezu, jednostavno se pogube, a ja si nekako složim to u glavi da sve bude obrnuto", rekao je.

Sada je puno toga na kocki, a i pritisak je zbog velikog uloga veći nego prije.

"Ovo mu puno znači zato što bi potpisao ugovor sa najjačom europskom organizacijom, KSW. Rekli smo da će, u slučaju da pobjedi, morati odradit svakodnevno dva treninga jer je puno veći novac u igri. Znači da može živjeti od toga i posvetiti se sportu", rekao je Ban.

"Ovo finale je najvažnije u mom životu, neka prekretnica. Ako osvojim ovaj turnir, sigurno mi se otvaraju šira vrata tako da ću dati sve od sebe da bude tako", rekao je Marko.

"Očekuje nas pravi rat"

Šest godina traje ljubav Magdalene i Marka kojoj također, kao i svojim protivnicima, recitira stihove Antuna Gustava Matoša. S njom tradicionalno na dan vaganja prije borbe odradi šetnjicu po prirodi.

"Nije me strah sad trenutno. Vjerujem da će sve dobro proći i da će pobijediti. Naravno da me nervoza uhvati onoga trenutka kad uđe u ring. Stvarno tada nije lako, ne znam kome je teže, njemu ili meni", rekla je Magdalena Duždović i dodala: "To mu je stres da ga gledam uživo. Ne želi to pa ga radije gledam od doma."

Marko je rekao da, kada na sučeljavanju nakon vaganja gleda protivnika u oči, mu kroz glavu prolazi "cijeli rad težak što sam odradio svih ovih mjeseci unazad". Njegov protivnik na turniru Armegedon je Jakob Kosić.

"Nije počeo ništa napadati i vrijeđati. Onda ja odmah respektiram protivnika. Nemam neke loše misli o njemu ni zle krvi između nas. I tako bi trebalo biti uvijek", rekao je Kosić.

Dražen Forgač, glavni čovjek Armagedon turnira i zagrebačkog American Top Teama, najavio je borbu Marka i Jakoba kao sukob dva poprilično različita borca.

"Mislim da je to sukob stilova. Hrvač protiv stand-upera i očekuje nas, vjerujem, pravi, pravi rat. Čini mi se da su svi maksimalno spremni, što njihov izgled i fizionomija odaje, tako da nas očekuje prava vatra", rekao je.

Borba za ugovor koji će mu promijeniti život

Dva dugogodišnja prijatelja, borca i sparing partnera, Hrvoje i Tomislav, s posebnim su nestrpljenjem čekali ovu borbu.

"Stvarno sam nervozan. Dlanovi mi se znoje i vjerujem u njegovu pobjedu. Uopće ne sumnjam u njega", rekao je Hrvoje.

"Praktički kao da se ja borim. Nervoza je i jučer i danas. Jedva čekam da to prođe jer on je i moj prijatelj, kvartovski kolega. Znamo se još s malih nogu, iz osnovne škole", rekao je Tomislav.

Napetost je bila na vrhuncu kada je počela borba i Marko je krenuo po svoj ugovor života. Nakon tridesetak sekundi, Jakob je uspio plasirati dobar udarac i Marko se našao na leđima. Markov protivnik je bolje ušao u borbu, no on je na parteru ostao miran.

Nakon sjajne tranzicije Marko je, čini se, na podu došao u priliku i završiti svog protivnika, no radi grešku i našao se u nezavidnoj situaciji. Ubrzo je završila tijesna prva runda. Marko je gubio na sudačkim karticama, a klupski kolege su bili na nogama.

Njegovi problemi nastavili su se odmah na početku druge runde, kada prima lijevi kroše i završava na podu. Prima kišu udaraca, koje dobro blokira. I dok Marko pokazuje zrelost u ovim trenucima, nevjerica vlada među klupskim kolegama.

Nakon niza udaraca Jakob ostaje bez snage i Marko ponovno preokreće stvari. Među njegovim prijateljima, koji zajedno prate meč, nastaje delirij. U drugoj rundi Marko je i gušenjem završio borbu i time osvojio Armagedon.

Prijatelji ga dočekali kao šampiona

Marko se nakon borbe života dotaknuo trenutaka gdje je protivnik bio jako blizu pobjede.

"Iskreno da vam kažem, uhvatila me panika, ali nisam razmišljao o odustajanju. Otkako je Armagedon počeo sam trenirao i trenirao. Moj san je bio osvojiti Armagedon turnir", rekao je neposredno nakon borbe i dodao: "Nisam sam sebe htio razočarati. Znaš koliko sam uložio u sve ovo."

Ovo finale se nekoliko puta otkazivalo. Sada, konačno, nakon pobjede koja mu je vjerujemo prekretnica karijere, Marko je dao emocijama oduška, a prijatelji su spremili iznenađenje.

"Srce radi. Čaše su razbijene. Idemo sada po Marka. Kako sam rekao, tako je i bilo: Kad ga je srušio, zadavio ga je", rekao je Hrvoje.

Dočekali su svog šampiona ispred dvorane. I tako se naš hrabri pjesnik, skladištar i sjajan borac našao na ramenima prijatelja i klupskih kolega. Tko zna, možda ga jednom dočekaju i s pojasom UFC prvaka. Ozbiljne stvari za Marka, vjerujemo, tek dolaze.

