Liječnici KBC-a Sestre milosrdnice tvrde da je situacija u bolnici postala neizdrživa i za to optužuju Dijanu Zadravec. Ekipa Provjerenog istražila je dramu u KBC-u i razgovarala sa svim glavnim akterima sukoba koji više od godinu dana trese jednu od najvećih zdravstvenih institucija u zemlji.

Bili smo u angio sali KBC-a Sestre Milosrdnice, mjesto gdje se vrše precizni rendgeni na skupocjenom stroju. S nama su bili jedan liječnik, medicinska sestra, specijalizantica i tri inženjera radiologije.

Pokazali su nama kako izgleda dijagnostika krvih žila glave, pregled za koji su potrebni različiti materijali. Jedna ih osoba priprema, druga upisuje koliko ih je utrošeno i svaki materijal ima svoju naljepnicu.

Nakon što je na pacijentu obavljen neurokirurški zahvat, a provjerit će se kakvo je stanje problematičnih proširenja na žilama. Otkrivene su dvije aneurizme.

"To je jedan balončić na stijenci krvne žile. To je anurizma. I onda ona pukne i curi van na krv u lubanju", objasnio je Vladimir Kalousek, specijalist radiologije.

"Zadravec je očito meni htjela napakostiti"

Ne, ovo nije priča o liječenju moždanog udara, već o odjelu na kojem je buknuo posljednji u nizu sukoba među liječnicima u KBC-u. Sukob je nastao zbog materijala koji se koriste za pretrage. Naime, predstojnica Klinike za radiologiju prijavila je krađu materijala.

"Jednostavno sam nenajavljeno došla u jednu prostoriju gdje su oni boravili. Vidjela sam dokument na stolu. Jednostavno sam ga uzela i postavila pitanje što je to", ispričala je Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda da dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Kada je uzela papir, kaže, vidjela je potpis doktora Kalouseka na mjestu gdje se ona trebala potpisati.

"Vi ne možete se potpisivati na mjesto na to mjesto ako niste predstojnik. Mjesto predstojnika služi kao kontrola njegovih postupaka. On je u ovom postupku sam. On radi, on fakturira. On pribavlja ponude", dodala je Zaravec.

Pisala je mailove ravnatelju, a Kalousek ju je zbog njih prijavio za klevetu. Nakon toga je ona sve prijavila DORH-u.

"Doktorica Zadravec je očito meni htjela napakostiti ili je htjela nešto loše reći o meni", rekao je Kaousek te dodao: " Zašto bi nekoga čovjek optuživao za takve stvari koje nisu istinite? Zašto se drugi doktori koji su radili iste procedure ne spominju?"

I sam ravnatelj priznaje da čini prekršaj

Provjereno je u posjedu nekoliko dokumenta koji pokazuju da se doktor Kalousek potpisivao na mjestu predstojnice i to više puta u posljednje dvije godine. Na naša pitanja zašto je to tako, Kalousek je odgovorio: "Ispod se potpiše i gdje je problem? Vi imate stotine dokumenata bez njezinog potpisa."

Ona nam kaže da nije znala, a on da njezina potpisa nema jer sve stopira.

"Ona je stopirala da dalje taj materijal bude obračunat i procesuiran. Ako nije bio obračunat i procesuiran, nastao je zastoj u dobivanju robe za potrebe intervencijske neuroradiologije", rekao je Kalousek.

Zadravec uzvraća da je bilo viška materijala, a ravnatelj KBC-a, Mario Zovak, tvrdi ništa o svemu do prijave nije znao.

"Ja kao ravnatelj nisam vidio te papire dok mi nisu ukazali pažnju, dok ona to nije prijavila. Jesu li ta sredstva utrošena opravdano? Uvjeravanje moje financijske službe i službe nabave je da je to utrošeno za te pacijente. Svaki taj materijal ima svoju naljepnicu koju prati pacijenta do izlaska iz bolnice. U ovom trenutku mi mislimo da je sve korektno", rekao je Zovak.

Tko se gdje potpisuje, nije mu važno.

"Smatram da to nije vitalno u ovom trenutku. Nakon što je oko ovoga potpisa dignuta razina da je prijavljeno DORH-u, došli smo u jednu situaciju kad je nastao zastoj u naručivanju pacijenata za neurointervencije. Sad sam ja napravio prekršaj, i to sad javno kažem, i ja sam to počeo potpisivati jer ne dozvoljavam da nijedan pacijent strada", rekao je Zovak.

Zadravec tvrdi da je primijetila razlike u utrošenom i naplaćenom materijalu. Zbog svega što se u posljednje vrijeme događa u KBC-u, doktor Kalousek je, kaže, u jednom trenutku razmišljao da bi bilo najbolje otići.

"U tom sukobu oko tog materijala je bilo povišenih tonova. Onda sam i ja glasno govorio, pa smo onda na mailove, a sad preko odvjetnika", rekao je.

Liječnici se na Zadravec nisu službeno žalili

Samo nekoliko dana nakon što je u javnost izašla informacija da postoji kaznena prijava Državnom odvjetništvu za pljačku bolnica, a nije se tada znalo tko je potpisuje, izlazi vijest da iz Klinike za tumore odlaze tri radiologa. Kliniku su navodno napustili zbog Zadravec, što ona negira.

"Jedan radiolog se žalio na odnosu u Klinici za tumore, da je zaista velik pritisak kliničara na broj pretraga", rekla je.

Druga su dva, kaže, dobila bolju ponudu. Jedan od njih je sin ravnatelja, koji je također rekao da Zadravec nije razlog odlaska.

"Dobio je bolju ponudu i bolje uvjete rada", rekao je Zovak.

Otkad je Dijana Zadravec predstojnica Kliničkog zavoda, kaže, otišlo je između 15 i 17 radiologa, što specijalista, što specijalizanata. Neki od njih su otišli u starosnu mirovinu.

Pokušali smo ih kontaktirati i javile su nam se dvije osobe. Jedna je rekla da je presudila organizacija posla, a ne liječnica izravno. Drugoj osobi je razlog odlaska bio Dijana Zadravec.

"Ona je prijetila, ona je ludovala. To je bilo strašno. Ona se zaista potukla. To su letjeli stolci. Demolirala se soba. Ništa. Onda su u Radničkom vijeću to sve skupa napisali, izjave svjedoka i ne znam što. Ništa. Tražili da Upravo vijeće o tome razgovara. Ništa. I mi se svi pitamo u čemu je tajna?", rekla nam je osoba koja je radila u Klinici.

Pred nama su liječnici olakšali dušu, ali nisu nikada to službeno nigdje napisali.

"Nitko od ovih liječnika nije rekao niti napisao da je odnos sa mnom bio problem. U uvjetima rada na radiologiji leži činjenica zašto su oni otišli, ali ne u odnosu sa šefom. Ja sam tolerantna, kolegijalna, jako dobro znam rad radiologije", rekla je Zadravec.

I točno je da protiv liječnice u KBC-u nema prijava za mobbing. Potvrđuje to i ravnatelj, ali dodaje da su mu liječnici koji su odlazili to usmeno prijavljivali.

Fizički sukob sa šeficom javne nabave

Zbog fizičkog sukoba sa šeficom javne nabave, Mijom Primorac, razmatrao se njezin odlazak s funkcije. Pozadina tog sukoba bila je javna nabava za projekt Radiološkog edukacijskog centra koji je Zadravec vodila. Mia Primorac je bila jedna od članica stručnog povjerenstva.

"Ona je kao stručnjak za javnu nabavu pripremala natječajnu dokumentaciju za javnu nabavu za izbor tvrtke koja će provoditi pet preostalih javnih nabava", rekla je Zadravec.

Trebala je biti odabrana tvrtka, kaže, koja je s Primorac bila povezana. Onda je sazvan sastanak na kojem je došlo do sukoba. Zadravec tvrdi da je tražila poništenje natječaja zbog sukoba interesa, što nije učinjeno.

"Ja sam opetovano pitala zašto to nije učinila. Ona je pokušala na neki način pomaknuti pažnju s mojeg pitanja jer ja sam se na nju fokusirala i tražila odgovor", rekla je.

Mia Primorac je pak u medijima govorila da Zadravec nije dobro pripremila projekt i da je natječaj morala poništiti, što Zadravec nije dobro sjelo. Kada smo ju kontaktirali telefonom, Primorac je rekla da ne želi ništa komentirati.

Zovak je tražio tada njezinu smjenu. Trebalo se sastati Upravno vijeće, ali je bivši ministar Milan Kujundžić tražio odgodu. Smijenjen je predsjednik Upravnog vijeća i postavljen novi, a Zadravec se oslobađa optužbi. Smjena je tražena i zbog organizacijskih propusta. Ona ih je demantirala i ni tada nije smijenjena.

Prosvjed ispred Klinike za tumore

U znak podrške radiolozima u četvrtak ujutro se prosvjedovalo ispred Klinike za tumore i došlo je do novog sukoba Dijane Zadravec. Ovog puta s liječnicom Karolinom Bolančom Čulo.

Na pitanje jesu li radiolozi žrtve mobinga od strane Zadravec, Bolančom Čulo je odgovorila: "Ja ne mogu tvrditi ponasob za svakoga, ali mogu samo reći da ne smatram nju visoko tolerantnom osobom."

Na odgovor nije trebala dugo čekati.

"Ona je jutros vidim imala određeni motiv, ali to meni nije čudno obzirom da je ona supruga doktora Čule koji je zajedno s doktorom Kalousekom počinio kaznene radnje koje sam ja prijavila Županijskom državnom odvjetništvu", rekla je Zadravec.

Otvoren sukob s ministrom Berošem

Dijana Zadravec nikada nije krila da je njezina ambicija postati ravnateljica KBC-a. Zbog natječaja za to čelno mjesto ušla je u sukob i s ministrom Vilijem Berošem.

"Imat ćeš sigurno skandal jer jednostavno je to protuzakonit i koruptivan natječaj i protustatutaran", rekla mu je putem telefon.

"Ja ću ti odmah odgovoriti o prvoj temi, a to je da nisam natječaj niti raspisivao niti ja to vodim", odgovorio joj je ministar.

Vili Beroš je bio u sobi s više ljudi kada ga je ona zvala. Razgovor je snimljen i pušten u javnost.

"On je meni rekao da je vrh stranke odlučio da će ravnatelj Zovak biti ravnatelj. To nisam vjerovala. Nisam se s time slagala jer kakve su to izjave. Ako je nešto na natječaju, trebamo vidjeti kandidate, njihove reference, njihov intervju vezano uz program", rekla je Zadravec.

I Zadravec i ministar Beroš su u svemu vidjeli politički pritisak na izbor ravnatelja, točnije politički pritisak HDZ-a, stranke u kojoj su oboje, zajedno s ravnateljem. Samo što je Zadravec smatrala da vrh stranke pritišće da ravnatelj bude Zovak, a Beroš da ona pritišće da ne bude.

"Nisam popustio pritiscima i ucjenama koje su recentno bile usmjere na mene, nego sam omogućio zakonito djelovanje institucija", rekao je Beroš u kolovozu prošle godine.

Zadrevec je na kraju kazneno prijavila ministra za neovlašteno snimanje, a on je tvrdio da on nije snimao.

Zadravec će se prijaviti na natječaj za mjesto ravnatelja

Dok mi brojimo sukobe, javnost strepi hoće li teško oboljele pacijente imati tko pregledati. Istovremeno se sprema novi javni natječaj za ravnatelja KBC-a. Zovak je rekao da se neće prijaviti, a Zadravec da hoće.

"Taj jedan napad na mene samo da me se ušutka i da me se na neki način pokuša maknuti kako ja ne bih govorila, kako im ne bi smetala u krađi novca", rekla je.

I to su pozadine sukoba: velika lova u javnim nabavama i ambicije za upravljanjem. U tom ratu sredstva se, čini se, ne biraju, a pacijenti su ugroženi. U KBC Sestre Milosrdnice zaposlit će se tri specijalista radiologije i time se problem neće riješiti, kaže ravnatelj, jer ih nedostaje još više od deset.

Zadravec je zvala DORH. Zovak tvrdi da je unutarnji financijski nadzor KBC-a pokazao da nije bilo krađe materijala, ali DORH kaže da je zatražena kriminalistička obrada koja je u tijeku.

Je li problem jedna osoba ili namještanje javnih nabava i malverzacije s materijalima, pacijente ne zanima. Njih samo zanima da dobiju najbolju medicinsku uslugu. Ta je tema u sjeni liječničkih ambicija, financijskih i političkih interesa pojedinaca unutar i izvan KBC-a.

