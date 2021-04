Bivši direktor Osijek Koteksa Drago Tadić priznao je kako je lagao na sudu da bi Božidar Kalmeta bio oslobođen svih optužbi, a zauzvrat je dobio tromjesečno smanjenje kazne, iako je, prema dogovoru, trebao biti pušten. Tadićevo priznanje u pravosudnim krugovima odjeknulo je kao bomba i izazvalo niz reakcija.

Drago Tadić, bivši direktor Osijek Koteksa, osumnjičen za izvlačenje novca iz te tvrtke priznao je kako se dogovaraju, pregovaraju, namještaju sudski procesi.

Konkretno, priznao je kako je on sam mijenjao iskaz, odnosno lagao na sudu kako bi Božidara Kalmetu učinio slobodnim čovjekom. Učinio je to nadajući se kako će u zamjenu dobiti oslobađajuću presudu, u njegovu slučaju vezano za Branimira Glavaša. Snimka Drage Tadića odjeknula je kao bomba. Tadićevo priznanje u pravosudnim krugovima odjeknulo je kao bomba, izazvalo niz reakcija aktera te priče poznate kao slučaj Remorker.

Mijenjanje iskaza Drage Tadića

Bilo je to u rujnu 2019. godine. Upravo je završilo suđenje kojim je Kalmeti prijetio dugogodišnji zatvor. Spasilo ga je toga i svjedočenje Drage Tadića. U samoj završnici, na sveopće iznenađenje, Drago Tadić mijenja iskaz.

"U nekoliko navrata zamjenik ravnateljice USKOK-a upozorio je gospodina Tadića da radi razlike u iskazima, predočavao mu je rečenicu po rečenicu. Međutim, ovaj je ostao ustrajan", ispričala je novinarka Ana Raić Knežević.



Božidar Kalmeta tako postaje slobodan čovjek. "Naravno je da sam znao da to jedino tako i može biti, ali tko je meni to vjerovao", izjavio je tada Božidar Kalmeta. Čovjek je to koji vedri i oblači Zadrom i HDZ-om više od dva desetljeća.



Šest godina prije oslobađanja od optužbi istražitelji su se bavili tvrtkom Remorker. Služila je za izvlačenje novca iz HAC-a i HGK-a.

Prvo pada Nadan Vidošević, a onda i Božidar Kalmeta, koji je kao ministar prometa prema sumnjama istražitelja okupio suradnike kako bi iz javne tvrtke HAC-a izvukli milijune. Name, češka tvrtka Remorker imala je račun u Austriji. HAC bi prikazao da se obavio neki posao koji nije. Ispostavljale su se lažne fakture.

Novac bi se onda uplatio građevinskoj tvrtki. A onda ona pak Remorkeru na austrijski račun. Nekadašnji vlasnik Igor Premilovac novac je podizao i gotovinu vraćao u Hrvatsku.



Suđenje Božidaru Kalmeti i suradnicima počelo je 2017. godine. Najupečatljivije je bilo svjedočenje Josipa Sapunara, krunskog svjedoka, nekadašnjeg financijskog direktora Hrvatskih autocesta, koji je opisao kako se u vrijeme izgradnje takozvane Kalmetine iz HAC-a izvuklo više od 20 milijuna kuna. "Došao mi je Zdravko Livaković, pitao znam li firme neke preko kojih bi se mogao izvlačiti ili oprati novac", izjavio je Josip Sapunar u studenom 2017. godine.

Zdravko Livaković u to je vrijeme bio državni tajnik i predsjednik nadzornog odbora HAC-a. Jedan je od, prema optužnici, Kalmetinih čelnih ljudi za izvlačenje novca iz državne tvrtke. U igri su bili: Milivoj Mikulić, Josip Sapunar i Stjepko Boban te čelnici građevinskih tvrtki.

"Kalmeta je znao što se događa, no u kojoj mjeri je Livaković izvještavao Kalmetu o svim detaljima, ja to ne znam", posvjedočio je Sapunar. Livaković je prema svjedočenju Sapunara uzimao 70 posto izvučenog novca.

"Od tog novca ja sam dobivao dio ponekad, a on mi je rekao za taj dio novca, nije svaki put rekao, ali znao je spomenuti da taj dio ide za Kalmetu i za Zadar", rekao je Kalmeta. Livakovićev odvjetnik tvrdio je da je Sapunar imao interes da ovako svjedoči kako bi se spasio u jednom svojem procesu u Austriji. Kalmeta se pak na sudu branio da je USKOK-ova optužnica napisana bez dokaza.

Božidar Kalmeta tvrdi kako s izvlačenjem novca nema veze, a ono teretili su ga iskazi Josipa Sapunara i Drage Tadića. Nedavno poznatom javnosti kao osoba koja je tulumarila sa Zdravkom Mamićem i osječkim sucima. Bivši direktor Osijek Koteksa prvo je prozivao Kalmetu i Livakovića direktno u USKOK-u.

Iskaz u USKOK-u

"Sjećam se da smo jednom tako moj zamjenik Škorić i ja sjedili u HAC-u u Zagrebu kada je došao Josip Sapunar i donio ugovor, a ja sam taj ugovor samo potpisao i lupio pečat. Nisam ništa gledao. Radilo se o tome da Osijek-Koteks na ime izvršenja usluga konzaltinga treba platiti nekoj firmi oko 270 tisuća kuna. Za tu firmu, a kasnije sam saznao da se zove Zelot, Sapunar je rekao da je to njihova firma, a to pod "njihova" je mislio na sebe, Livakovića i Milivoja Mikulića.

Sjećam se da je to bilo negdje krajem 2007., a Josip Sapunar mi je rekao da se taj novac plaća po nalogu iz ministarstva, i to Kalmete i Livakovića", navodi Tadić u iskazu USKOK-u.

Potom se dogodio obrat na suđenju. Dobro ga se sjeća novinarka Telegrama Ana Raić Knežević, koja je tada sve pratila. "Kada se on pojavio u sudnici, on to dakle više nije ponovio. On je zaključio na neki način kada mu je Sapunar rekao da novac ide prema ministarstvu da zapravo iza toga stoje Kalmeta i Livaković.

Da je gospodin Tadić ostao pri svom iskazu iz USKOK-a, gospodin Kalmeta bi danas bio osuđen jer bi postojala dva svjedoka, to je ono što bi sudskom vijeću bilo dovoljno da zapravo na dva svjedoka utemelji osuđujuću presudu", kaže Ana Raić Knežević.

Ublažavanje dvogodišnje zatvorske kazne

Drago Tadić pridonio je nepravomoćnom oslobađanju Kalmete. Danas znamo i zašto. Zauzvrat mu je, tvrdi, bilo obećano ublažavanje dvogodišnje zatvorske kazne. Po receptu prijatelja s tuluma, Zdravka Mamića, i Drago Tadić je pokušao podmititi suce Vrhovnog suda u slučaju Branimira Glavaša, kojeg poznaje dugo i jako dobro.

Ovo je njegovo priznanje od prije dva tjedna.

A on ispoštuje, smanji mi tri mjeseca, s 24 skine mi na 21 mjesec. Smanjio tri mjeseca. Eto, to ti je bilo", kazao nam je svjedok na snimci. Upitali smo ga i zašto je to sudac Ivan Turudić tražio te pokušali doznati koji je njegov interes bio u tome svemu.

"Oni su veliki prijatelji, njih dvojica. Nije on od mene tražio, takve su poruke došle jer su Turudić i Šeks najbolji prijatelji. Šeks i Kalmeta su, Šeks se mene to nije usudio pitati, poslali mi preko indirektne poruke da će oni meni pomoći ako ja ovome pomognem. Ja sam ovome pomogao, ali meni se nije pomoglo“, zaključio je.

Nekoliko dana nakon što smo objavili snimku Drago Tadić daje nekoliko izjava za različite medije. Sam sebi skače u usta. Dan za danom mijenja izjave. Najjače je odjeknula upravo ova dana Jutarnjem listu kako je po nalogu Šeksa, inače Kalmetina vjenčanog kuma, ublažio iskaz. Zvali smo ga za reakciju. "Nemam to namjeru komentirati", rekao je Šeks.

Šeks, Kalmeta, Turudić...

Samo dva dana prije toga je za Zadar News tvrdio da novine imaju bujnu maštu i fantaziju i da nije utjecao na Dragu Tadića preko jednog odvjetnika da on promijeni iskaz u slučaju Božidara Kalmete, odnosno da ga ne terete na sudu. A Kalmeta, koji nam ništa nije htio reći, za Zadarski tvrdi - Tadić je potpuno nebitan. Do Drage Tadića više ne možemo doći. Zvali smo i Livakovića i Sapunara. Nisu nam htjeli dati izjavu. Ali nam je zato Ivan Turudić, nesuđeni šef Visokog kaznenog suda, pristao dati izjavu telefonom. Opleo je, iznenađujuće, po Šeksu.

"To je laž i izmišljotina. Ako je njemu Vladimir Šeks rekao s čime nemam baš nikakve veze, onda morate njega pitati. Ako je istina. Ja uopće ne kažem da je to istina, da mu je išta govorio Vladimir Šeks, onda je to jedna prljava laž Vladimira Šeksa", izjavio je Ivan Turudić.

Na pitanje u kakvom odnosu je s Vladimirom Šeksom odgovara: "Ni u kakvom. Vladimir Šeks, njemu to odgovara. On se već 25 godina predstavlja kao siva eminencija hrvatskog sudstva, a i pravosuđa. To je lažno predstavljanje. S Vladimirom Šeksom se poznajem. I s tim bi završio", kaže Turudić.

Priznaje da poznaje Božidara Kalmetu. "Mislim, poznajem ga, ali da bismo se pozdravili i rekli dobar dan - dobar dan", objašnjava. Gnjusna je laž, kaže, da je on slao poruke ikakve Tadiću da ublažava iskaz. Upravo je on naime dobio zahtjev za ublažavanje Tadićeve kazne zatvora. On je o tome donosio odluku.

"O Tadiću sam odlučivao kao predsjednik Izvanraspravnog vijeća da dobije smanjenje kazne. To se prije zvalo izvorno ublažavanje kazne, što je molio da mu se skine kazna. Dobio je dvije godine. I onda je donio hrpu medicinske dokumentacije i njemu je kazna skinuta tri mjeseca", kaže Turudić.

Snimka je odjeknula kao bomba

Snimka Drage Tadića kako priznaje da je namjerno mijenjao iskaz na sudu u pravosudnim je krugovima odjeknula kao bomba. "Nema sumnje da se radi o jednoj velikoj aferi ako se pokaže kao istinita tvrdnja da je onaj iskaz dan pred sudom lažan. Ako državno odvjetništvo dokaže navode iz snimke, mogla bi Dragi Tadiću uslijediti zatvorska kazna", kaže odvjetnik Milko Križanović.

"Svatko bi trebao imati svijest o tome bez obzira na privatne interese i eventualne privatne koristi da mora pred sudom govoriti istinu. To spada u kazneno djelo protiv pravosuđa. Ružno to zvuči kada netko bude osuđen za takvo kazneno djelo. Ako se to utvrdi dok je presuda nepravomoćna, postoji šansa i da dođe do promjene u slučaju Božidara Kalmete", objašnjava bivša sutkinja Valentina Kolar.

"Postoji mogućnost da se postupak obnovi temeljem naknadno prikupljenih saznanja", kaže bivši državni odvjetnik Željko Zganjer. Na potezu je sada Državno odvjetništvo i Vrhovni sud. Tek treba vidjeti kako će oni tretirati dokaz da je Drago Tadić tvrdio da je promijenio iskaz kako bi pomogao Kalmeti.



