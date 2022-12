S popularizacijom internetskih kupovina, sve su učestalije i internetske prevare. Mnogi su na njih nasjeli, a jednom kada to učine ne preostaje im mnogo opcija. Novinarka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić istražila je kako ih prepoznati i od njih se zaštititi.

Broj kupnji putem interneta svakim danom je u porastu, što ne čudi jer su jednostavne i može se učiniti iz udobnosti vlastitog doma. Zbog toga je sve više i lažnih internetskih stranica, kao i drugih prevara zbog kojih možete ostati i bez novca i bez proizvoda.

Petar je na jednom internet oglasniku za prodaju vidio fotoaparat kakav je dugo tražio. Preko aplikacije stupio je u kontakt s osobom koja ga je prodavala. Dopisivali su se preko poruka. No prodavač ga je u jednom trenutku zatražio broj mobitela i u poruci mu je poslao potvrdu ponude.

"Poruka je izgledala kao aplikacija, kao da pričam s korisničkom službom. Uopće nisam razmišljao da sam tu zeznuo stvar", rekao je te dodao da je brzo shvatio da je prevaren.

Tanka granica između vandalizma i umjetnosti: "Krenuli smo s jednom akcijom koju smo obećali građanima"

Kako se Hrvati čuvaju od inflacije i pripremaju za novu valutu? "Kada posjedujete taj plemeniti metal, ne ovisite o nikome"

"Nakon što sam uplatio mi je došla poruka da je problem s plaćanjem, da mogu tražiti povrat novca. To sam odmah shvatio što se događa. Nakon što sam zatražio povrat novca, dobio sam poruku preko 'aplikacije' da povrat nije moguć", ispričao je.

Nakon primljene poruke javio se banci i blokirao svoju karticu. Međutim, ostao je bez fotoaparata i bez 4500 kuna.

Od prijave policiji nema velike koristi

Iako je sve prijavio policiji, od toga, čini se, Petar neće imati velike koristi.

"Problem cijele ove situacije je što je potrošač prepušten sam sebi. Od prijave policiji najčešće neće biti ništa i jedino što on može je pokrenuti nekakav postupak sa sudom. To najčešće neće jer odvjetnik košta, kao i sudski postupci, i zapravo ispada da odustajete od cijele priče", objasnila je odvjetnica Dijana Kladar.

Stao projekt vrijedan više od dvije milijarde kuna: "Svi su postulati javne nabave prekršeni. Sva su načela prekršena"

Prevareni možete biti i od naizgled pravnih osoba. Zato se potrošačima neprestano savjetuje provjera stranica preko kojih kupuju. Stručnjaci iz Hrvatske istraživačke mreže CARNET otkrili su čak 200 lažnih stranica.

"Lažne web stranice se, prema našim iskustvima, najčešće rade iz tri razloga: ili da nam ukradu novce ili da nam ukradu osobne podatke ili da nas natjeraju da preuzmemo neki zlonamjerni sadržaj na naš telefon koji će kasnije biti njima u neku svrhu", objasnio je CARNET-ov Jakovi Kiš.

"Gledali smo kako se gasi": Provjereno donosi potresnu priču o bolesti na koju sami bolesnici - zaboravljaju

Najčešće se kopiraju stranice popularnih brendova, kojima se nerijetko stavlja dodatak – hrvatski. Kada jednom uplatite novac lažnim stranicama, teško da ćete ga ikada više dobiti natrag, jednako kao i proizvod koji ste platili.

Dostava pokvarenog proizvoda

Nekada prevaranti prodaju neki proizvod, a dostave ga pokvarenog. Upravo to se dogodilo Predragu, koji je fotelju za masažu naručio preko jedne internetske stranice. Pokušao ju je vratiti, no to se ispostavilo puno kompliciranijim nego je to opisano na stranici. Naime, preko stranice se kupuje, distributer je druga tvrtka, a na računu piše treća.

"Na računu koji sam dobio, nigdje se ne spominje prodavač u Hrvatskoj, nego u Velikoj Britaniji", rekao je.

Provjereno ga je snimalo prije 15 godina dok se borio sa zloćudnim tumorom. Njegova današnja priča je nevjerojatna

Pred kamerama Provjerenog ozbiljne prijetnje: "Je*eš mi mater moju ako dobro prođeš s nama, jer nas ima puno više!"

Fotelja koju je platio 3800 na kraju će sam morati vratiti distributeru, a pitanje je hoće li mu svoj novac dobiti natrag.

"S tim da piše u mailu da će oni razmotriti je li proizvod oštećen i hoće li mi prihvatiti povrat. U slučaju priznavanja povrata, oduzet će mi se iznos dostave", rekao je.

Što jednom kad ste prevareni?

Iz Udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da po zakonu na stranici moraju biti istaknuti podaci o trgovcu, naziv i središte trgovca te telefon i e-mail adresa trgovca. Također bi trebali biti objavljeni podaci o dostavi i povratu robe.

"Najbolje bi bilo onda tražiti od dostavljača da pričeka da se paket otvori i pogleda sadržaj pošiljke. Ako je unutra to što sam naručila – dobro. Ako nije, vraćam nazad i neću platiti. Problem je u tome što dostavljači najčešće ne dozvoljavaju da se otvara u njihovoj nazočnosti jer oni imaju isto nekakve norme i broj paketa koje moraju u danu podijeliti", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Cijeli život provela u stanu u centru Zagreba pa doznala da mu nije vlasnica: "Kako netko može prodati nešto ako nije vlasnik?"

Što prevareni mogu napraviti u situacijama u kojima su prevareni?

"Ostaje vam samo da tužite nekog u Republici Hrvatskoj da vam vrati 500 kuna. Vrlo vjerojatno se ne isplati ići u parnicu za tih 500 kuna jer će vam troškovi biti vrlo visoki. Vi ćete u konačnici dobiti dosuđene troškove da vam ta suprotna strana plati, ali nikada nećete moći ovršiti tu stranu", objasnila je Kladar.

Priča u kojoj će se pronaći sve mame, i to već u rodilištu: "Znači, u bolnici sam to doživjela jer sam izvadila dudu..."

Ako stranica nema napisano ime tvrtke, OIB i adresu, kontakt za korisničku podršku i mogućnost plaćanja pouzećem – nemojte ju koristiti. Novac koji ste uplatili, niti proizvod kojeg ste naručili, vrlo vjerojatno nikada nećete vidjeti.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr