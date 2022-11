Prijetnje da će ga polomiti, prebiti, da će završiti na kirurgiji. I to pred kamerom Provjerenog. Sve navedeno upućeno je čovjeku koji više ne može trpjeti štetu koju mu rade životinje neodgovornih vlasnika. I nije jedini. A oni koji rade štetu, imaju na stotine prijava. Policija kaže da imaju 68 prekršajnih prijava u dvije godine.

Sve se ovo događa u okolici Otočca u Lici. Ali ne samo ondje. Već deset godina emisija Provjereno upozorava na ovakvu praksu, diljem zemlje. Jer je posve nevjerojatno da isti obrazac - ne samo da prolazi, već se i financira od strane države u vidu potpora. Promijenile su se i vlade i ministri. Nitko taj problem nije riješio.

Već dulje vrijeme, redoviti posjetitelji prometnica u okolici Otočca su konji koji su prepušteni sami sebi, često lutaju sami, dolaze na tuđa imanja i rade štetu. Bijesni su stanovnici Poduma, Doljana, Škara i Založnica. Za nebrigu o konjima i kravama krive nekoliko obitelji.

"To oni ne vole nas, ne vole Rome znaš pa mrzu, mrzu. Srbi četnici to mrzi. Ali nije to dobro mržnja. Nije dobro to za zdravlje. Doša sam tu u selo znaš. To je veliki udar za njih. To je veliki udar za njih.

A ništa eto mrze. Konje kradu, oni meni konje kradu. Oni kradu. Gori su od cigana ikakvih ovih drugih", kaže Milorad Jurković reporterki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić.

Stigla i policija

Upravo u trenutku kad je Provjereno snimalo prilog, na teren je, zbog odbjeglog konja, izašla i policija.

I što sad? Gdje je policija tu, što se sad događa, zanimalo je reporterku.

"Pa ništa, moram platiti štetu, čujte on sam to pusti konje, on tu živi u selu blizu, plati, opet, samo da se plati šteta. On laže sve, on sve ovaj gospodin laže", kaže Jurković i okrivljuje mladog poljoprivrednika Dragana Mandića.

"A veli neku štetu, ja ne znam kakvu štetu, kakvu štetu, ja ne znam šta su konji napravili tamo", rekao je Jurković.

Vrlo brzo došlo je do ozbiljnih prijetnji. Na meti je mladi poljoprivrednik koji zbog vlasnika konja konstantno ima štetu.

"Je*eš mi mater moju ako dobro prođeš s nama jer nas ima puno više i mi kad te stanemo tući ti si mrtav čovjek, ideš u Rijeku, na kirurgiju", zaprijetio je Jurković.

A Mićo čemu se prijetiš, pitao ga je Dragan.

"A ne prijetim se nikom, pričam, reko da znaš, a to ti znaš bez nas. Jer s nama, protiv cigana ne može ni sam Bog. Nas je puno i složni smo i ima nas", dodao je Jurković.

Zbog susjeda koji su se nedavno doselili u kuću do njene, 80 godišnja Danica Kosić koja živi sama, u strahu je, kaže za vlastiti život.

"Rekli su mi da će me ubiti i da će me zakopati, da me niko neće naći", kaže gospođa Kosić.

U njezino dvorište, susjedi puštaju svoje konje na ispašu.

"I tu ja iziđem van, pa što ste mi konje pustili, pa vele neka to opase, a reko šta će moje ovce opast. Pa tvojim ovcama to ne treba, kaže, treba mome konju. Gubite se reko otornan i gonite to, reko otornen, da ja ne vidim", rekla je Kosić.

Svim ovim sukobima razlog su milijunski državni poticaji koje poljoprivrednici dobivaju za uzgoj stoke.

"U većini slučajeva svi živimo ovdje od tih poticaja. Znači ova sva sela nemaju toliko ni slobodnih mjesta za rad, nema tih firmi, tvornica bez obzira što živimo u Lici. Nema drvne industrije, prinuđeni smo znači poljoprivredi", kaže Dragan Mandić.

A što vi radite s tim konjima, pitala je reporterka poljoprivrednika.

"A iz ljubavi, nije da mi to zbog poticaja, to je sve iz ljubavi prema konjima, cijeli smo život među kobilama", kaže Dragan Ivanišević.

Sve se vrti oko poticaja

"Nažalost ispada da se vrti oko tih poticaja jer većina tih konja nemaju zapravo nikakve svrhe. Ne koriste se za rad, ne koriste se za jahanje, ne koriste se za nikakav turizam. U principu oni samo napasaju se na tuđim imanjima", rekao je Hrvoje Smodlaka iz Poduma.

No zašto Ministarstvo poljoprivrede financira uzgoj konja koja se ne koriste ni za što, već tumaraju selima i prometnicama? Po tko zna koji put u deset godina radimo priču o sličnom problemu. I svaki put pitamo Ministarstvo poljoprivrede. I svaki put dobivamo floskule.

"Vrlo je važno očuvati genetsku raznolikost i genetski potencijal koji imamo za uzgoj domaćih životinja. Jedan od načina očuvanja je i potpora za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, između ostalog i konja", rekla je Željka Gudelj Velaga, ravnateljica Uprave za potpore poljoprivredni i ruralnom razvoju.

Odgovora konkretnog nema. Jer nitko se ovim problemom uistinu ni ne bavi.

Poljoprivrednici, makar na papiru, da bi dobili poticaje moraju zadovoljiti cijeli niz uvjeta, kažu iz Ministarstva poljoprivrede.

"Životinjama se mora osigurati zaštita od vremenskih nepogoda, životinjama se mora osigurati hrana, voda, zaštita od grabežljivaca i drugih opasnosti. Poljoprivrednik koji to ne osigurava za svoje životinje nema pravo niti na ta izravna plaćanja", kaže Gudelj Velaga.

No upravo na ove probleme upozoravaju stanovnici ovih ličkih sela – pojedinci koji imaju stoku istovremeno nemaju nikakve uvjete za držati istu, pa niti propisanu ogradu za konje zbog čega i bježe.

Mještani tvrde da svako malo netko mora prijavljivati novu štetu.

"Nema meni ujutro 20 bala sjena - nema. A đe, što, nikoga nisam vidjela, koji ima drugi, nikad mi se ništa nije događalo dok oni nisu došli. Sad sva zla i čuda, sva zla i čuda, i kokoš su mi odnijeli", kaže gospođa kojoj su prijetili.

"Kad pojedinci dobiju poticaje znači to se pije, lumpuje, fešta se, troši se, putuje se. Nitko ne usmjeri ta sredstva na poljoprivredu. Znači ako si dobio poticaje od te poljoprivrede pa vrati malo i to", govori Dragan Mandić.



S problemom je upoznata i tamošnja policija, ali i gradonačelnik Otočca Goran Bukovac.

"S nekontroliranim držanjem domaćih životinja krava i konja sam upoznat jer me građani s tog područja gdje se to dešava skoro svakodnevno izvještavaju i sukladno, komunalno redarstvo sukladno ovlastima izlazi na teren i djeluje po tom pitanju", rekao je Bukovac.

Kako dalje?

"Policija obično diže ruke, kaže nama da zovemo komunalne redare. Oni dođu, naprave ili ne naprave zapisnik i priča se samo vrti u krug, situacija se ne rješava", rekao je Smodlaka.

Jer jedino što komunalni redari mogu jest - propisati kazne. Ali ne i zbrinuti životinje koje zateknu primjerice na cesti.

"Zakonom o zaštiti životinja je regulirano da su sve napuštene životinje u ingerenciji lokalne samouprave i komunalni redari trebaju po tome postupati za sve napuštene životinje", rekla je Gudelj Velaga.

Ministarstvo, kao i ranije na naša pitanja ponavlja ono što piše u zakonu. Premda i sami znaju da je stanje na terenu ne samo ovdje u Otočcu, već i u mnogim drugim mjestima posve drukčije. Skloništa za napuštene životinje naime nema.

U razgovoru s mještanima ekipa Provjerenog doznaje da je dosad bilo na desetke, ako ne i stotine prijava. Kontaktirali su i lokalnu policijsku upravu. Potvrdili su da su u zadnje dvije godine evidentirali su čak 68 prekršaja.

"Digli su se protiv mene, prozivaju me četnikom i ovako i onako. Ne znam šta sam im napravio znači ja sam sada problem ovdje jer ne dam na svoje imanje znači na svoju zemlju, svoju parcelu da njihovi konji rade ispašu. A moji moraju biti svezani, a njihovi lutaju sami prostranstvima", kaže Dragan Mandić.

"Institucije jednostavno ne obavljaju svoj posao. Evo mi smo se tu skupili, nas desetak obiteljskih gospodarstava i obraćamo se medijima, ne znamo kome dalje", kaže Mišo.

Sve ovo stvara nemir među stanovnicima Otočca i lokalnih sela.

"Postoji određen strah, tj. više nelagoda di se ne osjećaju sigurno, ali još uvijek je to, mi nemamo informaciju da su ugroženi ljudski životi, postoji ulazak u privatnu imovinu i još uvijek je to podnošljivo. Ja evo apeliram na policiju, državno odvjetništvo da nam tu izađu u susret, ne samo gradu Otočcu nego svim stanovnicima koji žive na području grada Otočca - apeliram i tražim pomoć", kaže gradonačelnik.

Apeliraju i mole i sami građani. Jer pitanje je kada će u opasnosti biti i ljudski životi. Sudeći po onome što je ekipa emisije posvjedočila na terenu, nije daleko od toga.

Prema informacijama koje je Provjereno dobilo, jedan od sugovornika, baš onaj koji je uputio prijetnje - završio je u istražnom pritvoru. Policija u pravilu odradi svoj posao. No sukus svega, cijelog ovog problema ostaje. Jer pitanjem dodjele potpore, brigom o životinjama, niti jedna vlast, desna ili lijeva, niti jedan ministar nije doskočio. A čini se da im to nije ni u planu.

