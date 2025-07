Roditelji učenicima opravdali nevjerojatan broj sati: "Neki tu mogućnost koriste prilično široko"

Iz godine u godinu raste broj izostanaka u školama. Dobar dio njih pravdaju roditelji. Imaju mogućnost pravdanja tri dana uzastopno - neograničeno. Što se često, kažu nam ravnatelji, zlorabi.

"Nažalost, mi smo primijetili da neki roditelji to koriste prilično široko i za situacije koje nisu obrazovno opravdane, a to je izostanak s pismenih testova", kaže Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana.

Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana Foto: Dnevnik Nove TV

"U nekim slučajevima to su drastični brojevi pa tako imamo učenike koji imaju po 350, 400 sati izostanaka od kojih je 90 posto opravdao roditelj. Dakle, roditelj tvrdi da je učenik bolestan, a uopće ne posjećuje liječnika jer za to nema liječničku ispričnicu", govori Suzana Hitrec, predsjednica udruge ravnatelja srednjih škola.

I, kaže, svake godine traže da se mogućnost pravdanja ograniči.

"Mi smo u rujnu 2024. predložili da roditelji mogu opravdati 12 dana u cijeloj školskoj godini", dodaje Hitrec.

Suzana Hitrec, predsjednica udruge ravnatelja srednjih škola Foto: Dnevnik Nove TV

Sindikat Znanje Ministarstvu predlaže da roditelj može opravdati do 5 dana u godini bez liječničke potvrde.

"Koliko će to konačno biti, vidjet ćemo kad izađe prijedlog izmjene pravilnika. U izmjene su nam rekli da se ide, oni doduše planiraju sveobuhvatne izmjene, ne samo ovog momenta", Nada Lovrić, predsjednica sindikata Znanje.

No boje se da bi se to moglo odužiti. Dnevnik Nove TV pitao je roditelje što misle - treba li ograničavati mogućnost pravdanja?

"Svakako mislim da to treba ograničiti. Jer ako to ljudi rabe uzastopno onda je problem. Možeš to napraviti jednom u polugodištu i to je to, recimo po meni. Mislim da bi trebalo ograničiti. To je odgovor", smatra Ankica.

"Pa dal treba ograničavati, ne znam. Treba roditeljima dati slobodu i povjerenje i roditeljima i razrednicima. A da je davno škola prestala bit što je nekad bila i predstavljala i da je autoritet profesora ugrožen i da je najnižim granama u povijesti, to je činjenica", stav je Viktora iz Zagreba.

Kao i to da je u školskoj godini iza nas opravdano bilo više od 40 milijuna sati. Neopravdanih je bilo 821.960 sati.

"Nažalost, ti roditelji na kraju ne vrše pritisak na djecu koje nema u školama, mi ga ne možemo naučiti ako u školu ne dolazi i na koga se onda vrši pritisak? - Na nastavnika i to postaje neprihvatljivo radno okruženje", kaže Lovrić.

U Ministarstvu kažu da su svjesni problema sve većeg pravdanja od strane roditelja i da će se "prilikom sljedećih izmjena Pravilnika voditi računa o pronalasku adekvatnog rješenja za spomenuti problem, a da se nepotrebno administrativno ne opterećuje zdravstveni sustav."

Kad će doći do izmjena, nisu precizirali. U svakom slučaju, ovakva praksa u konačnici djeci nanosi štetu.