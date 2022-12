Tomislav Miočević ima dokaz crno na bijelo: zemljište na kojem se nalazi sporni put je njegovo. Zašto se onda isti taj nesretni čovjek neki dan umalo zapalio, želeći si oduzeti život? U sukobu je s poduzetnikom Matom Jujnovićem za kojeg tvrdi da mu oduzima djedovinu. Njegovu priču istražila je novinarka Provjerenog Danka Derifaj.

Tomislav Miočević polio se benzinom i prijetio je da će se zapaliti ako komunalni redar ukloni prepreke koje je stavio na put u vlasništvu njegove obitelji u selu Kozica nedaleko Vrgorca. Miočević nije lud, nego sluđen prijeporom oko prava na put između njega i poduzetnika Mate Jujnovića, povratnika s Novog Zelanda koji želi pravo prolaza preko njegove zemlje.

Nikada nije upisan u zemljišne knjige kao put jer to i nije bio, nego prilaz njihovoj kući i nije vodio nikamo dalje, već samo u njihovo dvorište. Tako je bilo dok nije stigao Mate Jujnović. On se, prema vlastitim riječima, na poziv Franje Tuđmana '90-ih vratio s Novog Zelanda s 35 milijuna dolara s namjerom da ih uloži u Hrvatskoj. Danas je javnosti poznat kao vlasnik mreže autobusnog prijevoza za cijelu Dalmatinsku zagoru, tvrtki Promet Makarska, Promet Sinj, nekoliko stanica za tehnički pregled i hotela.

Jujnović je tražio pravo da prolazi do zaseoka Jujnovići, do svoje roditeljske kuće koja se nalazi oko 400 metara dalje, a zauzvrat je Miočeviću obećao sazidati suhozide oko vrta i još neke detalje. Jujnović je sebi asfaltirao prolaz, ali dogovor nije nikad do kraja ispunio, kaže Miočević. Tu počinju razmirice i 2010. mu je prekipjelo pa je put zatvorio. Zatim kreće natezanje po sudovima, a u međuvremenu svako malo dolazi i intervenira policija.

"Policija asistira izvršenju rješenja komunalnog redara, dajući njemu na neki način zaštitu i omogućava provedbu i dovodi gospodina Miočevića, kao vlasnika nekretnine, da mora braniti svojim životom ono što je njegovo sto godina", rekao je Joško Mikulić, odvjetnik Tomislava Miočevića.

Situacija eskalirala prošle godine

Miočević je novinarki Provjerenog Danki Derifaj pokazao čitav niz tužbi, prijava i policijskih kazni koje je dobio pred vlastitom kućom. Jujnović ga 2010. tuži za ometanje posjeda i dobiva, a onda Miočević tuži Jujnovića i konačno 2020. dobiva pravomoćnu presudu da Jujnović nema pravo prolaska.

Tada nije stavio prepreku na prilaznu cestu, nego dao Jujnoviću godinu dana da si uredi put kojim se uvijek išlo u zaseok Jujnovići, a koji se nalazi desetak metara dalje. No, Jujnovića, čini se, paralelna cesta koja postoji u zemljišnim knjigama uopće ne zanima.

"Ja upozoravam policiju da mi svaki dan dolazi pred kuću i okrene se i ide nazad. Ja ga upozorim da dolazi na moju česticu", rekao je Miočević i dodao: "I oni ništa. Policija ne poduzima ništa u Vrgorcu."

Usprkos sudskoj presudi u korist Miočevića, policija njemu piše prijave o prekršajima u prometu pred njegovom kućom. Situacija je eskalirala prošle godine.

"On se u rikverc vratio i ja sam se uspio odgurnuti na njegov auto da me ne udari zadnjim krajem. Kako sam se ja odgurnuo i proletio, on je mene tu zakačio prednjim krajem i pao sam. Prešao mi je desnim kotačem preko noge i udario me te me nosio tri ili četiri metra", ispričao je Miočević.

Policija kažnjava Miočevića

Za spomenuti incident policija kažnjava opet Miočevića, a u cijelu priču se uključuje i Grad Vrgorac koji put do Miočevićeve kuće proglašava nerazvrstanom cestom i prije nepunih dva mjeseca se upisuje u zemljišne knjige kao vlasnik te ceste. Pa je sada Miočević prisiljen voditi pravnu bitku i s Gradom.

Gradonačelnik Vrgorca je na upit Provjerenog poslao pismeni odgovor da gradske vlasti nikako ne pogoduju Jujnoviću, već žele omogućiti nesmetan prolaz svima temeljem Rješenja općinskog suda u Metkoviću.

Rješenjem se Miočeviću nalaže da omogući Jujnoviću prolaz motornim vozilom i da ukloni prepreke s dvije katastarske čestice. Neobično je jedino što na česticama navedenim u Rješenju suda prepreka nikad nije ni bilo, tvrdi Miočevićev odvjetnik.

"To je sprega Grada Vrgorca, pojedinaca u policiji i suda u Metkoviću", rekao je Mikulić.

Provjereno je poslalo upit i Ministarstvu unutarnjih poslova o osnovi prema kojoj su postupali policijski djelatnici u Vrgorcu kad su pisali prijave Tomislavu Miočeviću zbog podizanja prepreka na u vlastitom dvorištu. Stigao je odgovor Napisali su nam da štite osobne podatke pa to ne mogu javno objaviti. Miočević ne želi da ga policija ovako štiti, već da radi po zakonu, a protiv protuzakonitog ponašanja Grada je podnio kaznenu prijavu.

Više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

