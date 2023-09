Hoće li zbog zaboravljanja milijunske dobiti posljedice trpjeti Grlić Radman ili građani? "Dok je Plenković premijer, tako će se svi ministri ponašati"

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlsić Radman od javnosti je zatajio dva milijuna eura, iznos koji odgovara zbroju 145 prosječnih godišnjih hrvatskih građana. To je učinio četvrtu godinu zaredom, iako su mu iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izričito rekli da sve treba prijaviti.

Nameće se pitanje, ako se oglušio o izričiti pismeni naputak koji je sam zatražio, ima li ministar Grlić Radman amneziju ili se radilo o proračunatom potezu?

"Meni se čini puno vjerojatnijim da je on htio izbjeći propitivanja po pitanju toga da je on zapravo zaradio na poslu s državom, odnosno njegova tvrtka je zaradila na poslovima s državom", rekla je GONG-ova Oriana Ivković Novokmet.

Pročitajte i ovo Nitko nije ozlijeđen Božinović komentirao pucnjavu na hrvatske specijalce iz smjera skupine migranata

Radi se o tvrtki Agroproteinka koja od 2007. s Ministarstvom poljoprivrede ima ugovor o koncesiji na zbrinjavanje uginulih životinja. U posljednjih pet i pol godina na ime tog ugovora zaradili su oko 38 milijuna eura.

"Ne sudjelujem u poslovnom procesu, ne sudjelujem u radu skupštine, u radu uprave, u odlučivanju. Ja sam samo suvlasnik koji je temeljem ostavinske rasprave mog oca dobio udio", pravdao se ministar.

Pročitajte i ovo Objava na Facebooku Tomislav Karamarko kandidirat će se na izborima? "Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku"

Tvrtka Agroproteinka je nastala od kafilerije bivše tvornice Sljeme, u kojoj je za vrijeme Jugoslavije direktor bio upravo ministrov otac Ante Grlić Radman, koji je kasnije kafileriju privatizirao.

"Ministar je znao izjavljivati da su Hrvati bili robovi u Jugoslaviji , a vidimo kako je on prošao u tom režimu. Njegov otac je bio direktor komunistički tvrtke koja je potom privatizirana, a na kojoj danas ministar realizira toliku dobit", istaknula je Ivković Novokmet.

Hoće li zbog zaboravnosti biti posljedica?

Grlić Radman je svoj udio formalno prenio na odvjetnički ured u trenutku kad je 2019. godine postao, ali nominalno ima jednak postotak vlasništva kao njegovi sestra i brat, koji su oboje zaposleni u tvrtki. Ivica Grlić Radman je direktor, a sestra Irena Bubalo članica Nadzornog odbora te zajedno s ministrom posjeduju 61 posto Agroproteinke.

Slijedom medijskih napisa, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je dva predmeta u slučaju Grlić Radman: jedno zbog dividende i jedno zbog suvlasništva.

Pročitajte i ovo Sporazum o prekidu vatre Azerbajdžan i armenski separatisti bez dogovora o miru: "Svakog trenutka oni nas mogu uništiti, počiniti genocid nad nama"

Drago Kos, predsjednik Antikorupcijskog ureda OECD-a, međunarodne organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj kojoj Hrvatska teži – a upravo je Gordan Grlić Radman išao potpisati ugovor o pristupanju – kaže da je ovo vrlo ozbiljna situacija.

"Ja teško mogu vjerovati da netko može zaboraviti prihod od dva milijuna eura, pa čak i ako je ministar to zaboravio. Posljedice bi morale biti ne samo neke blage, novčane kazne, ali ja čisto sumnjam da će se nešto ozbiljnije dogoditi s ministrom", napomenuo je.

"Prije par godina, kad je Andrej Plenković komentirao rad Povjerenstva, meni je bilo jasno da, dok god je on premijer, tako će svi ministri postupati. To je nešto što njih nebriga. Ako ništa drugo, dok se to ne promijeni, sigurno neće biti ulaska u OECD", dodao je.

Čim Povjerenstvo pokaže zube, vlast mu ih izbije

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je potkapacitirano, kaže povjerenica Aleksandra Jozić Ilaković. Samo četvero ljudi radi na redovnoj provjeri imovinskih kartica, zbog čega ih jedva stižu provjeravati.

"Zbog interesa javnosti bilo bi najlogičnije da se provjere najviši dužnosnici, ali mi smo svi po Ustavu pred zakonom jednaki. Kako objasniti prigovor nekog drugog obveznika ili dužnosnika koji pita zašto je on prioritet, a ne gradonačelnik nekog grada", objasnila je.

Pročitajte i ovo Nakon zajedničkoga govora VIDEO Biden se ponovno izblamirao: Brojnim gafovima iznervirao predsjednika Brazila

Sve je teže povjerovati u tezu o jednakima u Hrvatskoj. I nije to sama naša boljka, kaže Kos, ali u borbi s korupcijom nimalo ne napredujemo.

"Imajući u vidu sve što se zadnjih par godina događalo u Hrvatskoj sa propisima koji se odnose na rad Povjerenstva, moram reći da me ovakva stvar i ovakav odnos političara uopće ne iznenađuju. S godinama se pokazalo da, kad god je Povjerenstvo pokazalo zube, vlast se odmah pobrinula da im ih izbije", istaknuo je.

Više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr