VIDEO Biden se ponovno izblamirao: Brojnim gafovima iznervirao predsjednika Brazila

Novi gaf američkog predsjednik Joea Bidena na sastanku s predsjednikom Brazila Luizom Ináciom Lulom da Silvom vidno je uzrujao brazilskog čelnika.

Tijekom zajedničkog govora o inicijativi za poboljšanje prava radnika Biden se prije nego što je došao na pozornicu UN-a zabio u brazilsku zastavu.

Nakon toga Biden je održao nespretan govor o svojoj "ekonomskoj viziji ponovne izgradnje gospodarstva od sredine prema van i odozdo prema gore, a ne od vrha prema dolje", što je Lula samo promatrao, piše Daily Mail.

Nakon Bidenova govora na red je došao Lula, no za vrijeme govora brazilskog predsjednika Biden je petljao po slušalicama pomoću kojih je slušao prevedenu verziju govora.

"Čujete li me, predsjedniče Bidene? Ovo je povijesni trenutak za Brazil i za SAD", rekao je Lula na početku svoga govora.

