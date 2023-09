Otvoren predmet protiv ministra Grlića Radmana! O cijeloj temi oglasilo se i "njegovo" ministarstvo

"Povjerenstvo je otvorilo predmet po prijavi, vezano za poslovni odnos između tvrtke u suvlasništvu ministra Grlića Radmana. Povjerenstvo će utvrđivati sve relevantne okolnosti nastanka i trajanja tog poslovnog odnosa i sve druge okolnosti koje će nam se za vrijeme postupka pokazati upitne", rekla je Aleksandra Jozić-Ileković u izjavi.

Portal Index objavio je kako je ministar Grlić Radman, kao suvlasnik tvrtke Agroproteinka, od 2019. do 2023. primao uplate dividendi u iznosu od 2.11 milijuna eura, dio kojih je do sada već trebao prijaviti u svojoj imovinskoj kartici, a to nije napravio.

Također, navode da je Agroproteinka u poslovnom odnosu s ministarstvom poljoprivrede. Ta se tvrtka 2017. godine jedina prijavila na natječaj i dobila desetogodišnju koncesiju za odvoženje i zbrinjavanje lešina uginulih životinja.

"Što se tiče napisa u medijima o stjecanju dobiti od poslovnih odnosa s ministarstvom poljoprivrede, odnosno isplate dividende tvrtke Agroproteinka ministru, utvrđivat ćemo činjenicu je li ministar u svojoj imovinskoj kartici prijavio isplaćene dividende", istaknula je Jozić-Ileković.

Šefica povjerenstva istaknula je kako ih je tvrtka Agroproteinka trebala obavijestiti o poslovanju s Ministarstvom poljoprivrede, ali da to do sad nisu učinili. Kako ne postoji zakonski rok za davanje takve obavijesti, istaknula je da će Povjerenstvo pričekati do kraja tjedna, a ukoliko je ne dobije, obratit će se nadležnom državnom odvjetništvu.

Kazne za netočno ispunjavanje imovinskih kartica propisane su dužnosnicima u iznosu od 4000 do 40.000 kuna, dok je zbog nedavanja obavijesti, kazna za pravnu osobu od šest do 60.000 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 600 do 6000 eura, istaknula je.

Jozić-Ileković napomenula je kako je ministar 2019. godine, po stupanju na dužnost, ispoštovao zakon i prenio svoja upravljačka prava u Agroproteinki na drugu osobu.

MVEP se oglasilo

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izdalo je priopćenje u kojoj objašnjavaju da je ministar Grlić Radman transparentno ispunio svoju mirovinsku karticu.

"Odmah po stupanju na dužnost ministra vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman prenio je udio poslovanja obiteljske tvrtke Agroproteinka na odvjetničko društvo. Od prvog dana to je i vidljivo i transparentno navedeno u imovinskoj kartici. Kao dužnosnik, nema zakonskih prepreka za isplatu dividende obiteljske tvrtke, koja je stečena jasnim i zakonitim poslovanjem tvrtke."

"Ministar Grlić Radman transparentno ispunjava imovinsku karticu, te su podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti sukladno tome i navedeni. Oni su javno dostupni te nije bilo namjere skrivanja isplata dividende, s obzirom da je jasno naznačen udio ministra u obiteljskoj tvrtki Agroproteinka."

Ističu i da će se ministar Grlić Radman obratit Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa te postupiti sukladno njihovoj odluci i po potrebi nadopuniti imovinsku karticu.

"Zaključno, ministar Grlić Radman ni na koji način nije uključen u poslovanje tvrtke Agroproteinka. Kada je 2017. sklopljen ugovor o koncesiji s tvrtkom Agroproteinka, ministar Grlić Radman nije obnašao tu dužnost", navodi se u priopćenju.