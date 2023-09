Tomislav Karamarko kandidirat će se na izborima? "Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku"

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na svojem je profilu na Facebooku objavio novu naslovnu fotografiju na kojoj stoji natpis "Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku".

Po svemu sudeći, Karamarko će se kandidirati na izborima sljedećim izborima.

Ispod natpisa stoji naziv njegove stranice www.karamarko.com. Kada se otvori spomenuta stranica, pojavi se lik Margaret Thatcher ispod koje piše "You may have to fight a battle more than once to win it", što bi u prijevodu značilo "možda ćeš morati voditi bitku više nego jednom da bi pobijedio".