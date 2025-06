Dvogodišnja djevojčica smrtno je stradala od strujnog udara na trampolinu.

Nesreća se dogodila u španjolskom mjestu Alquerías i općini Murcia, u lunaparku na lokalnom sajmištu, gdje se ovih dana slavi blagdan sveca zaštitnika grada.

Trampolin na kojem je smrtno stradala djevojčica Foto: Profimedia

Liječničke ekipe bezuspješno su pokušavale reanimirati djevojčicu sat vremena, bila je bez svijesti i krvarila je iz nosa. Osim nesretne djevojčice, ozlijeđeno je još troje djece u dobi od 8, 11 i 12 godina. Pomoć im je pružena u lokalnoj bolnici.

Vjeruje se da je do nesreće došlo kada su djeca dodirnula metalnu ogradu trampolina, a moguće je da je došlo do problema s uzemljenjem. Djeca su doživjela strujni udar, a najmanjoj djevojčici nije bilo spasa, piše portal Cuatro.

Civilna garda istražuje je li došlo do propusta organizatora. Policajci su zatvorili trampoline te je pokrenuta istraga među radnicima kako bi se utvrdilo je li priključak na električnu mrežu bio ispravan ili je došlo do kvara koji je doveo do udara.