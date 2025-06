Nakon prevrtljivog vremena, evo kad se vraćaju vrućine: Detalje ima meteorolog Dnevnika Nove TV

Današnja fronta se poprilično sporo premješta preko Hrvatske. Oborine je donijela u dva glavna vala - prvi ujutro, a drugi navečer. Sutra će se vrijeme već smirivati no kako će se dio te fronte još uvijek nalaziti nad nama, i dalje su moguće lokalne nestabilnosti.

Prijepodne će biti umjereno do pretežno oblačno. Najveća mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak je u Lici i Dalmaciji. Jutro će biti ugodno, ali vjetrovito. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverac, a na obali jaka, pod Velebitom i olujna bura. Samo na krajnjem jugu - slabo do umjereno jugo. Minimalna će temperatura biti oko 16, a na Jadranu od 19 do 23.



Poslijepodne će u početku još biti umjereno do pretežno oblačno u središnjoj Hrvatskoj. No onda će se polako razvedravati, uz sve više sunčanih razdoblja. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar i bit će ugodno s najvišom temperaturom oko 25 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također umjereno do pretežno oblačno, uz tendenciju postupnog razvedravanja, ali tek kasno popodne. Prije toga može pasti malo lokalne kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, i bit će svježije i ugodnije nego danas, s temperaturom do 24, 25.



U Istri, Primorju i na Kvarneru bura će popodne slabjeti, no i dalje će puhati umjereno do jako, a navečer pod Velebitom ponovno i olujno. Uz to, bit će sunčano uz umjerenu naoblaku, ali brzo će se razvedravati. Zbog bure će se činiti ugodnije i svježije od ovih 26, 27 stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru sutrašnji će dan većinom ostati oblačan. Povremeno je moguće malo kiše, i to češće u Lici. A tek će se kasno popodne djelomično razvedravati. Najviša temperatura bit će oko 21, ali uz umjeren sjeveroistočni vjetar činit će se pomalo svježe.



I u Dalmaciji će bura popodne slabjeti, iako na sjeveru još može puhati umjereno. Većinom će biti sunčano, s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti i uz lokalne pljuskove s grmljavinom, od kojih poneki nakratko može stići i do obale, osobito srednjeg i južnog dijela. Temperatura će biti oko 30.

Vraćaju se vrućine

More je danas još bilo toplo, s temperaturom između 23 i 26, međutim sljedećih će se dana zbog bure malo ohladiti.

Sredina tjedna na kopnu pretežno sunčana i većinom suha. Tek rijetko uz poneki kratkotrajni pljusak. Ponovno će biti i vruće, s temperaturom oko 30 stupnjeva. Malo ugodnije tek u petak kad će blago ojačati sjeverac. Ostale će dane vjetar biti slab.



I na Jadranu od srijede do petka sunčano i vruće. Samo lokalno uz kraće pljuskove u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Izmjenjivat će se slaba do umjerena bura i maestral. A tek će onda u petak bura ponovno malo ojačati, na umjerenu do jaku. Temperatura će ovih dana biti oko 31.

"Sve u svemu, ostatak tjedna bit će pretežno sunčan u cijeloj zemlji. Još malo kiše lokalno je moguće sutra, dok će ostali dani ostati većinom suhi. Tek rijetko uz poneki kratkotrajan pljusak. Na obali će biti bure, najjače će puhati večeras, sutra te ponovno u petak. A zbog sjevernog strujanja i ove današnje fronte, cijeli će nam tjedan biti manje vruće nego što je bilo prošli", otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić