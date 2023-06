Najgora noćna mora svake majke: Dvije žene za Provjereno otkrile kako se nose s gubitkom djeteta

Njihove trudnoće prolazile su onako kako treba biti: u slatkom iščekivanju i maštanju, uz pripremanje robe i kolica. Planirale su život s još jednim životom, ali njega nažalost nisu dočekale – dogodilo se ono na što te ništa i nitko ne može pripremiti. Čule su riječi koje niti jedan roditelj ne bi trebao čuti.

"Nažalost, vaše dijete ne pokazuje vitalne znakove", rekla je Nastasja Chiara Petrić.

"U trenu sam se onda raspala. To je bio neki moment kad sam shvatila da se on sad stvarno rodio i da je ta priča tu završena", ispričala je Vanja Baketa Tomazetić.

Prije nego što je počela, umjesto najveće sreće, donijela je beskrajnu tugu. Prazninu i bol koja se ni s čim drugim usporediti ne može.

"Bit će još djece, ali u tom trenu za vas ne postoje druga djeca. Vi želite to dijete kojeg više nema", rekla je Vanja.

Uredna trudnoća završila tragično

U 37. tjednu trudnoće, praktički pred sam termin, Nastasja i njezin suprug Hrvoje izgubili su svoju prvu kćer, a da baš ništa nije upućivalo na to. Bila je to sasvim uredna trudnoća u kojoj je beskrajno uživala sve do te večeri koju će pamtiti cijeli život.

"Bili smo na nekakvom koncertu i stvarno sam se super osjećala. Bilo je ljeto. Ona je plesala, doslovno sam osjećala da se ona kreće, da je to sve ok", rekla je Nastasja reporterki Provjereno Maji Medakovi

Kada su navečer došli kući, pomislila je da već neko vrijeme nije osjetila bebine pokrete, ali nije željela dizati paniku. Mislila je: "Pa beba je već velika, nema mjesta, sigurno spava." Sve ono što bi joj sada bio alarm za uzbunu, tada je potiskivala.

"Kad sam shvatila da se ne miče, u tom neznanju sam rekla da ćemo pričekati iduće jutro jer ne želim gnjavit doktore. Međutim, mi smo se legli, ugasili svjetlo i ja sam samo Hrvoju rekla da idemo odmah", ispričala je.

Umjesto utjehe i umirenja, čekajući na bolničkom krevetu u hitnoj ginekološkoj ambulanti, Nastasja je dočekala najstrašniji ishod – smrt bebe koja se tek trebala roditi.

"Jučer je sve bilo u redu i sad odjednom nije"

"Krenu ta neka maštanja: Kakav će biti? Hoće li biti curica? Hoće li biti dečko? Kažemo da nam to nije važno, ali razmišljamo o tome", rekla je Vanja.

Nešto što ona i suprug nikada neće doznati. Nestrpljivi mališan na svijet je došao u 18. tjednu trudnoće jer je Vanja prokrvarila, a otkucaji bebinog srca zauvijek stali. Morala je na hitnu obradu, na inducirani porođaj.

"Osjetila sam da beba izlazi van i onda sam vikala da netko dođe jer nisam znala što da radim. Tako da su sestre došle i doslovno su ga uhvatile, već je izašao van", ispričala je.

Njoj rana za cijeli život, a drugima tek dio statistike. Kako se sve dogodilo prije 22. tjedna trudnoće i ispod težine od 500 grama, za medicinare i sustav dijete formalno nije ni rođeno već se vodi kao pobačaj.

"Kad bih ja rekla da je to bio porod, oni su me pitali: 'Kako to mislite porod? To nije bio porod.' I meni nikako nije bilo jasno što je to onda bilo. Meni je to bilo moje dijete", rekla je.

Dječak kojeg zovu Toma njezino je prvo dijete čiju kutiju ljubomorno i danas čuva, zapisujući u dnevnik te prve trudnoće poruke za njega. Nikad rođenoga sina, sada već dva puta velikog brata. Jutra su joj bila najteža kaže. Umjesto maženjem trbuha i pozdravljanjem bebe, počinjala bi ih salvama plača. Nešto što je njoj bilo itekako potrebno, ali je okolini nerijetko neprihvatljivo.

"Do jučer je sve bilo u redu i sad odjednom nije. Sad ja trebam normalno krenuti dalje i nastaviti živjeti. Ljudi znaju reći da život ide dalje, a vama se u tom trenu svijet srušio", objasnila je Vanja.

