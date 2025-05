Mali zrakoplov srušio se u stambeno naselje u američkom gradu San Diegu u četvrtak ujutro, potvrdili su dužnosnici.

Na mjestu nesreće, pomoćnik zapovjednika San Diega za vatrogastvo i spašavanje Dan Eddy rekao je novinarima da je zrakoplov udario u oko 15 kuća, prouzročivši požare na više kuća i automobila. "Upravo sam osobno obišao mjesto i izgleda kao scena iz filma", rekao je Eddy.

Službe još uvijek traže pilota i putnike, a trenutno nema izvješća o mogućim žrtvama.

U više susjednih četvrti naređena je evakuacija, dijelom zbog izlijevanja avionskog goriva.

Pogođeni su domovi vojnih stambenih jedinica.

#BreakingNews #Planecrash: First responders on scene of plane crash in San Diego Murphy Canyon neighborhood. No word yet on injuries. Update expected shortly. Stay with @KOGORadio #iheartradio for the latest. https://t.co/rAwWMdYTsB pic.twitter.com/vnDdS6LMSr