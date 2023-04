Udruga ''Hod za život'' pozvala je građane na ovogodišnji mirni prosvjed čiji je cilj zaštita nerođene djece. Smatraju da je pravo na život temeljno ljudsko pravo i preduvjet svih drugih ljudskih prava.

Hod za život će se ove godine održati u 12 gradova diljem Hrvatske, a u Kninu će se održati prvi put. Koordinatori se pozivaju na istraživanja i traže zabranu pobačaja.

"Svaka osoba ima pravo na točnu informaciju. Na informiranost. Na znanstvene činjenice koje dokazuju da 18. dan od života djetetovo srce već kuca. 18. dan od začeća, kada majci još nije ni poznato da je trudna, majka to ni ne zna, djetetovo srce već kuca. Mi želimo da ta činjenica bude poznata svakom muškarcu i svakoj ženi u Hrvatskoj", rekla je prilikom predstavljanja programa Kristina Kolovrat, koordinatorica Hoda za život grada Zagreba.

Najgori Zagreb i Split: Velik broj liječnika se poziva na priziv savjesti, Hrvatska zaostaje za svijetom

VIDEO/FOTO Evo ih opet: Muškarci na koljenima mole za domovinu, mir i protiv pobačaja, stigao im i odgovor

Priopćenje Udruge prenosimo u cijelosti:

Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo - pravo na život za sve ljude, ove će godine hodati u 12 hrvatskih gradova. Od Varaždina na sjeveru, do Metkovića na jugu Hrvatske. Tisuće i tisuće građana svojim će sudjelovanjem u Hodu za život, obitelj i Hrvatsku slaviti život, iskazujući solidarnost sa nerođenim djetetom i svakim djetetom, njegovom majkom i ocem. Ove se godine Hod za život po prvi put održava u Kninu i Metkoviću.

Hod za život - 1 (Foto: Udruga Hod za život)

"Okupili smo se u ovoj inicijativi jer nam je svima zajedničko da se zalažemo za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Pravo na život temeljno je ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava! Dužnost nam je javno iskazati da je svaki ljudski život važan. Da je najvrijednije što postoji!

Borzan: "Ne želim da Hrvatska, poput Poljske, bude tema rasprave u Europskom parlamentu"

Svi mi hodamo potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život započinje začećem.

Mi koji živimo u demokraciji imamo obavezu boriti se za poštivanje prava na život svakog čovjeka. Dužnost nam je biti glas onih koji se ne čuju / koji glasa nemaju.

Želimo poslati jasan zahtjev za zakonskom zaštitom života! Jer što će nam sva prava, ako nije omogućeno temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kako nerođenog djeteta, tako i rođenog, mladog, starog, pa sve do naših djedova i baka. Mi i ovim putem očekujemo od političara, ohrabrujemo sve one koji nas predstavljaju na lokalnoj i nacionalnoj razini, da štite temeljno ljudsko pravo - pravo na život. Jer svaki život je vrijedan! Svaki život oplemenjuje!", naglasila je Marija Romić, članica organizacijskog tima Hoda za život.

FOTO Muškarci i ove subote na koljenima: Fred Matić među protuprosvjednicima

"Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi: "Ne zaustavljaj otkucaje moga srca! Samo daj mi ljubav…"

Svaka osoba ima pravo na točnu informaciju, na informirani izbor. Da bismo bili slobodni, moramo imati točne informacije: znanost potvrđuje da život počinje začećem.

Znanost je dokazala da je naše srce počelo kucati 18. dan od začeća - kada mnoge majke još ni ne znaju da su trudne, ispod majčinog srca kuca jedno malo srce djeteta. Od 8. tjedna svi organi djeteta su formirani, s 10 tjedana dijete ima otisak prsta, s 12 tjedana starosti dijete se smiješi. Tužna je činjenica da prilikom pobačaja dijete osjeća bol!

Hod za život - 4 (Foto: Udruga Hod za život)

Želimo da ove činjenice, ova stvarnost bude poznata svakoj ženi i svakom muškarcu u Hrvatskoj. Pobačaj zaustavlja otkucaje srca. Ne želimo da se u Hrvatskoj ijednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca!

Ukoliko još uvijek ima onih koji negiraju ili ne znaju da znanost potvrđuje da ljudski život započinje začećem, onda svakako razumski ne mogu negirati ili ne reagirati na zvuk otkucaja djetetovog srca kada bi ga imali priliku čuti.

I zato predlažemo da npr. Vi iz medija objavite snimku gdje se vidi razvoj čovjeka od začeća do poroda majke ili da pustite UZV snimku s otkucajima djetetovog srca, nakon koje bi zauzeli jasan stav da život čovjeka počinje začećem, što i znanost potvrđuje", izjavila je Kristina Kolovrat, članica organizacijskog tima inicijative Hod za život u Zagrebu.

Hod za život - 2 (Foto: Udruga Hod za život)

"Ovaj snažan pokret – Hod za život, obitelj i Hrvatsku, pokazuje kako iz godine u godinu, osim rastućeg broja ljudi koji dolaze na Hod, raste i broj gradova u kojima se organizira, što nas iznimno raduje. To je ustvari i očekivano, jer to je ona Hrvatska prema kojoj mi želimo ići. Želimo da nam Hrvatska bude zemlja u kojoj se poštuje svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Želimo stvoriti optimizam u svakom gradu, potaknuti aktualnu vlast da ulaže u mlade, u obitelji, u obrazovanje i radna mjesta, omogućiti majkama fleksibilnije radno vrijeme, omogućiti svim ljudima koji žele imati djecu / obitelj da to mogu imati uz konkretniji društveni i ekonomski napredak", istaknula je Antonela Perić, članica organizacijskog tima Hoda za život.

Hod za život, obitelj i Hrvatsku po gradovima, 2023. godine:

* Slavonski Brod i Imotski – 06. svibnja 2023.

* Osijek i Zadar – 13. svibnja 2023.

* Vinkovci i Zagreb – 20. svibnja 2023.

* Varaždin, Knin i Metković – 03. lipnja 2023.

* Sisak, Rijeka i Split – 17. lipnja 2023.