Uredno su ih platili, upisali se u zemljišne knjige i mislili da su svoj problem riješili. No, nedavno im je stigla pljuska. Novi gradonačelnik im govori da parkirana mjesta koja su kupili da ne bi morali plaćati kazne pripadaju gradu. Vlasnici u šoku, a o njihovim je problemima priču napravila reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Vlasnici apartmana u Barbarigi bijesni su jer im gradonačelnik Vodnjana Edi Pastrovicchio, odnosno Grad Vodnjan, oduzima parkirna mjesta koja su kupili i platili te se pritom potpuno legalno upisali u zemljišne knjige. To su učinili da bi izbjegli svakodnevno plaćanje kazne.

"To je za mene teror. Ja sam bio prisiljen kupiti ili plaćati kaznu i to je to. Sad dođe jedna drugi gradonačelnik i sad hoće uzeti parking i onda će uzeti i apartman", rekao je Marko Dumančić.

IDS-ovog gradonačelnika Klaudija Vitasovića nakon 20 godina na vlasti je naslijedio nezavisni Edi Pastrovicchio, koji kaže da će ta parkirna mjesta po Zakonu o komunalnom gospodarstvu iz 2011. pripisati Gradu Vodnjanu.

"Mi se danas po tom zakonu imamo obavezu upisati. Kad gledamo, parkinzi su u samom trupu ceste i bili su uvijek upisani kao parkinzi u katastru", rekao je Pastrovicchio reporterki Provjerenog Danki Derifaj.

Mnogi su ostali bez zemlje, ali supruga načelnika Donjeg Lapca ju je dobila: "Radije ću pasti travu nego biti podoban"

Upravo 2013. je Klaudio Vitasović izdao priopćenje građanima da tvrtka BParking, koja je dobila zakup, nema suglasnost za naplatu parkinga, ali da Grad Vodnjan tu ne može ništa jer je vlasnik parkirnih mjesta tvrtka G.U. Barbariga.

"Baš tu i nastaju problemi jer se bivša gradska uprava, odnosno Grad Vodnjan, već tada nije upisao nad tim parkinzima. Tu bismo spriječili ovo što se danas događa i ljudi koji su kupili ne bi bili u tom problemu", rekao je Pastrovicchio.

Posebna kamera otkriva koliko nas od sunca štite kreme i ulja: "Taj dio kože onda postaje crn..."

Cijela situacija nije riješena za bivše vlasti – objavio je ovaj tjedan lokalni portal Istra24 – jer su bivši gradonačelnik Vodnjana i njegov kum, ujedno i tadašnji gradski pravnik Goran Pajić, izvansudskom nagodbom svjesno prepustili te čestice privatnicima. Derifaj je pokušala stupiti u kontakt s Vitasovićem, ali on joj se nije javljao.

Vlasnici apartmana u Barbarigi, koji su mahom slovenski državljani, kažu da svoje vlasništvo neće dati makar morali ići do Europskog suda.

Više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr