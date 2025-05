Djelatnici i učenici učeničkog doma u središtu Zagreba u okviru vrata s dvorišne strane zgrade primijetili su bjeloušku, pa su pozvali djelatnike Dumovca – skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

"Budući da je zaista mala i da se uvukla u nama nepristupačni dio okvira vrata, nježno smo je potaknuli da izađe van. Čim je izgmizala na otvoreno, stavili smo je u staklenku i odnijeli u prirodu", objavili su iz Dumovca.

"Našli smo joj dobro mjesto s visokom travom gdje će imati sve što joj je potrebno za lijep život. Takva joj vegetacija omogućuje zaklon, ali i obilje hrane", dodali su.

Poručili su i da je bjelouškama sada razdoblje razmnožavanja, koje inače traje od ožujka do lipnja, a spadaju među neotrovne zmije te da nastanjuju područje od juga Skandinavije do sjevera Afrike te istočno sve do Bajkalskog jezera.