Djeca su bila bez struje, vode, a u nekim situacijama i bez hrane, no ilegalni obrt za čuvanje u Solinu i dalje radi. Vlasnica je zaradila kaznenu prijavu, a njezin partner šalje prijeteće poruke odgojiteljicama koje su sve prijavile. Više donosi reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.

"Štrace jedne, proklet ćete dan kad ste se rodile!" Ta je objava na jednoj društvenoj mreži šokirala odgojiteljice koje su zajedno s roditeljima za Provjereno progovorili o radu obrta za čuvanje djece u Splitu i Solinu. Da su djeca bila bez hrane, u neadekvatnim uvjetima, a ponekad i bez hrane.



Obrt nije u registru, a jedan je objekt ipak zatvoren. Vlasnica je zaradila kaznenu prijavu, no još uvijek radi u drugom objektu. Inspektorat i dalje češlja poslovanje, a Grad Solin radi na izmještanju djece.



Tamaru i njezine kolegice dan nakon emitiranja priloga uznemirili su statusi koje je objavio partner vlasnice ilegalnog obrta za čuvanje djece.



"Na WhatsApp smo počele dobivati prijeteće poruke i statuse od ravnateljičinog partnera. To nas je jako uznemirilo jer zamislite da se probudite i prvo što na mobitelu ugledate su tako neke odvratne poruke u kojima vas naziva pogrdnim imenima i govori prostote", ispričala je jedna od odgojiteljica Tamara Ines Hrga.



Sve to prijavile su policiji. Cijela priča počela je jer su se protiv uvjeta i načina poslovanja obrta za čuvanje djece pobunili i roditelji i odgojiteljice i to još u travnju ove godine.



Jedan objekt, onaj u Splitu je zatvoren. Ali onaj, na kojem je registriran obrt, i dalje radi ilegalno.

"Hoćete me vi doć' zatvorit'?"

U listopadu 2022. obrt je brisan iz registra jer nije zadovoljavao uvjete. Osim neadekvatnih uvjeta u kojima su boravila djeca, bivše radnice svjedočile su i o nemogućim uvjetima rada. Nisu bile prijavljene, a vlasnica Nataša Grahovac nije im plaćala doprinose, plaća im se vodila kao obična uplata, platne liste nepostojane.



Provjereno je sada ponovno kontaktiralo vlasnicu i upitali je kako je moguće da unatoč zabrani obavljanja djelatnosti ona i dalje radi.



"Hoćete li me vi doć' zatvorit'? Ako je danas došao državni inspektorat, vidio je da ja radim jer imam sve potrebne papire. Centar za socijalnu skrb nije odradio svoj dio posla. Ja i ova djeca odnosno roditelji koji su upisani, zašto bi ispaštali?“, rekla je Nataša Grahovac.

Iz Državnog inspektorata su potvrdili da je protiv vlasnice podnesena kaznena prijava i to zbog neisplate plaće radnicama te zbog povrede prava iz socijalnog osiguranja.



Grahovac sada kaže da ona nije kriva za te propuste te da je već dobila kaznu inspekcije rada, odnosno objekt u Splitu bio je dva tjedna zatvoren.

Na terenu je i sanitarna inspekcija, no postupak je i dalje u tijeku. Dio djece u objektu sufinancirao je i grad Solin. Tada zgroženi saznanjima o uvjetima u kojima su boravila djeca najavili su da će prekinuti suradnju.



"Raskinuli smo ugovor u sufinanciranju boravka djece u istom, a također smo evo u procesu pronalaska rješenja za tu djecu. Djeca bi uskoro trebala biti smještena u vrtić i na taj način ćemo omogućiti roditeljima do početka pedagoške godine da imaju evo rješenje za svoju djecu", rekao je Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Solina.



Ni njima, govore nam, nije jasno kako ilegalni obrt u kojem borave djeca i koji ne zadovoljava uvjete i dalje radi.



"Naravno da je to nešto što je u koliziji sa zdravim razumom i evo očekujemo da zapravo se ta cijela situacija riješi i pozivamo sve i sva nadležna tijela koja trebaju kontrolirati rad da evo izađu na teren“, poručuje Rakušić.



Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kaže:

"Ukoliko inspektori tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrde da se usluga pruža na crno, o istome su dužni obavijestiti državni inspektorat, sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti."



Prošlo je mjesec dana od prvog priloga Provjerenog i upita poslanih nadležnim institucijama, a vlasnica i dalje radi! Kaznena prijava državnog inspektorata zasad je jedini pomak u ovom slučaju.

