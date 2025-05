Zbog velikog broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih motociklista, policija je na teren poslala sve raspoložive snage. U idućim danima pojačano će nadzirati vozače na dva kotača, a akcija se provodi na području cijele Hrvatske. Naglasak će, osim brzine, biti na moto opremi.

"Nisam siguran da su vozači to baš shvatili sigurno jer sam u toku dana viđao uistinu svakakvih situacija u prometu. Od vožnje kroz crveno, pretjecanja tamo gdje to nije dozvoljeno, do manjka opreme", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Margetić je o velikoj akciji razgovarao s Josipom Mataijom, voditeljem Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.

"Kontrolirat ćemo nekorištenje zaštitne kacige jer to je vrlo, vrlo bitno. Osim toga, bez obzira što to nije zakonska obveza, preporučujemo svim vozačima motocikala i mopeda da koriste zaštitnu opremu: jaknu, hlače, čizme i rukavice", rekao je Mataija.

Josip Mataija i Vanja Margetić Foto: DNEVNIK.hr

Neki vozači svoje tablice skrivaju ili skidaju, za što je predviđena kazna od 30 eura, odnosno 15 ako plate odmah.

"To je problem koji smo uočili i pripremamo izmjene zakona kojim će se povećati kazne. Isto tako, ako se utvrdi da su napravljene preinake radi skrivanja pločice, ta vozila se vode na izvanredni tehnički pregled. Ako se utvrdi da su neispravna, onda se isključuju iz prometa i tu je onda puno veća kazna", objasnio je Mataija.

"Statistika pokazuje što se događa"

Neoprezni motociklisti svojim ponašanjem ugrožavaju i ostale sudionike u prometu.

"Mislim da statistika najbolje pokazuje što se događa. Ove godine imamo 12 smrtno stradalih vozača motocikala, od čega je osam stradalo vlastitom krivnjom, a u šest situacija je došlo do slijetanja s kolnika. Dakle, mislim da i prošla godina, kada su vozači motocikala i mopeda činili 30 posto svih smrtno stradalih, može biti upozorenje", napomenuo je Mataija.

"Ja ih ovom prilikom pozivam da poštuju propise i da ne voze velikim brzinama jer najčešća greška je vožnja neprilagođenom brzinom i nepropisno pretjecanje", dodao je.

Policijska akcija traje i u četvrtak i u petak.

"Provodimo ju na području cijele Hrvatske i svih policijskih uprava, a slične akcije provode se i na razini Europske unije", rekao je Mataija.