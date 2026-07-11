Objavljeno koliko iznosi prosječna zagrebačka plaća: Imate li vi toliko?

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za travanj ove godine iznosila je 1.782 eura, što je pad za 0,4 posto u odnosu na mjesec prije te porast od 8,5 posto u odnosu na travanj lani, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za travanj ove godine iznosila je 1.495 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za travanj ove godine isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 3.845 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.025 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za travanj ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.552 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 230 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za travanj ove godine iznosila je 2.577 eura, što je pad za 0,3 posto u odnosu na ožujak i porast za 9,8 posto u odnosu na travanj 2025. godine.