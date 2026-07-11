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Objavljeno koliko iznosi prosječna zagrebačka plaća: Imate li vi toliko?

PišeHina, 11. srpnja 2026. @ 09:42 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Objavljeni su novi podaci o plaćama u Zagrebu.
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Prosječna zagrebačka neto plaća 1.782 eura
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Objavljeno koliko iznosi prosječna zagrebačka plaća: Imate li vi toliko?
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