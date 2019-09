Policija je kazneno prijavila 47-godišnjeg svećenike jedne slavonskobrodske župe zbog spolne zlouporabe djevojčice mlađe od 15 godina. Taj je svećenik za lokalni medij kazao da prolazi najteže trenutke u životu te da nije kriv.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o svećeniku iz Tanzanije na službi u Podvinju kod Slavonskog Broda. On sumnja da je žrtva mještana koji su iskonstruirali slučaj jer mu nisu naklonjeni zbog boje kože.

Za portal SB Online je kazao da već godinama radi u toj župi te da mu je jako teško zbog optužbi. ''U ovoj župi s ovim prekrasnim ljudima sam već dugi niz godina. Jako volim svoj poziv i obavljam ga s ljubavlju. Jako, jako, jako mi je teško. Istina je da sam pozvan u policiju i da su me upoznali s optužbama. Ja samo želim biti svećenik, i služiti svojim župljanima kako sam i radio sve ove godine'', rekao je osumnjičeni svećenik.

''Neki ljudi, njihove namjere ne razumijem, molim se za njih, molim se da im Bog prosvijetli pamet i da shvate da samo želim služiti crkvi onako kako najbolje znam. Nikad nisam želio crkvene stvari dijeliti na način kako bi neki htjeli. Možda ih je to zasmetalo? Ne znam. Ali jako mi je teško zbog toga što mi rade, pogotovo jer me prijavljuju za nešto što nije istina. Ja znam da nije istina, moji župljani znaju da nije istina, Bog zna da to nije istina'', kazao je 47-godišnjak.

''Nikome nisam učinio ništa nažao''

''Ne znam kako ću ovo preživjeti, jako mi je teško. Mislim da ću umrijeti od muke. Nikad u životu nikome ništa nažao učinio nisam. Zašto mi to rade? Sve učim da vjeruju u Boga, da se drže Božjih zakona. Zašto riječ Božja nije došla do njih? Zašto mi rade tako ružne stvari? Ne znam kako ću ovo preživjeti'', rekao je optuženi svećenik.

Za kazneno djelo spolne zlouporabe navodno ga je prijavila 14-godišnja djevojčica, a riječ je nedjelu koje ne podrazumijeva spolni odnos već, primjerice, neprimjeren razgovor ili dodirivanje. Policija je, kako se doznaje, posebno oprezna kada su kao počinitelji prijavljeni tzv. osobe od povjerenja poput liječnika, profesora, odgajatelja.

Glasnogovornica Policijske uprave brodsko-posavske Kata Nuić je potvrdila da je osumnjičeni 47-godišnjak 4. rujna predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u spolnu zlouporabu ženskog djeteta mlađeg od 15 godina. ''Temeljem rješenja nadležnog državnog odvjetništva policijska uprava u cilju zaštite žrtve provodi mjere opreza izrečene osumnjičeniku'', priopćila je PU brodsko-posavska.