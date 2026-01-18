EU traži odgovor na prijetnje Washingtona, povijesni sporazum pada u vodu? "Više nije moguć"

Američki predsjednik Trump ne planira odustati od Grenlanda, teritorija Danske kojeg želi kupiti. Sa skupova podrške Grenlandu je poručeno da otok nije na prodaju, a vojna vježba desetak europskih zemalja kod Washintona je izazvala revolt te je Trump zaprijetio novim carinama. Sazvan je hitan sastanak zemalja EU.
američki predsjednik Trump zaprijetio je dodatnim carinama zemljama koje su poslale vojsku na Grenland
poručio je da će carine biti na snazi dok se SAD-u Grenland ne proda u cijelosti
sazvan hitan sastanak zemalja članica EU zbog prijetnji iz Washingtona