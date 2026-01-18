EU traži odgovor na prijetnje Washingtona, povijesni sporazum pada u vodu? "Više nije moguć"

"Trgovinski sporazum EU i SAD-a na čekanju" Predsjednik Europske narodne stranke (EPP) Manfred Weber izjavio je u subotu da trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a više nije moguć. "EPP je za trgovinski sporazum EU-a i SAD-a, ali s obzirom na prijetnje Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom, odobrenje u ovoj fazi nije moguće", objavio je Weber na društvenim mrežama. Dodao je da se sporazum EU-a o snižavanju carina na "američke proizvode mora staviti na čekanje".

Analiza Trupovih poteza Trump prijeti carinama protiv osam europskih saveznica NATO-a kako bi podijelio Europu, prema riječima više istraživačice Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP). "Trump to čini jer može i jer je Grenland za njega važan 'trofej'", rekla je Laura von Daniels za dpa. Više u članku

Hitan sastanak EU-a Predstavnici zemalja članica Europske unije će se sastati u nedjelju na posebnoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio sankcijama zbog Grenlanda, javlja njemačka agencija dpa. Nije poznato hoće li se na sastanku u nedjelju raspravljati o mogućim protumjerama. Više u članku