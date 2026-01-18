Hrvatska pri dnu ljestvice, porast mirovine slaba utjeha: "To je krpanje kraj s krajem"

Kada je riječ o mirovinama, u Hrvatskoj su umirovljenici gotovo dvostruko ispod europskog prosjeka. Dok se čeka isplata uvećanih mirovina i ukidanje penalizacije, umirovljenici poručuju - većina jedva preživljava.

Usklađivanje od siječnja prema projekcijama iznosit će oko 2 posto. Prosječna mirovina mogla bi rasti za 14 eura. Za umirovljenike - slaba utjeha.

"Onaj tko živi samo od mirovine to je stvarno krpanje kraj s krajem. Hrana je skuplja nego bilo gdje drugdje", ispričala je Daška.

Rok za isplatu uvećanih mirovina je kraj ožujka, iz Zavoda za mirovinsko osiguranje poručuju - u planu je i ranije. Čekaju se podaci o rastu plaće i inflaciji.

"Tih 15-ak eura mislim da je to minimum koji može biti. Ispada da inflacije nema, ispada da cijene sve stoje na mjestu, a zapravo kad gledate sve poskupljujuje i svaki dan plaćate za iste stvari više i više", rekla je Višnja Stanišić, iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Europski prosjek mirovina 2024. iznosio je 60 posto plaće pred kraj radnog vijeka. Hrvatska je na samom dnu s tek 35 posto. Tako je bilo i dvije godine ranije. Ispred nas su i Slovenija, Bugarska. Na vrhu Italija, Španjolska i Grčka.

