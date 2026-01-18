Najveći otok na svijetu i male šanse za mir: Što Grenland čini geopolitičkom metom?

Grenland je najveći otok na svijetu, koji je strateški iznimno važan. Evo i zašto.

Geografski pripada kontinentu Sjeverne Amerike. Smješten je između Amerike i Arktika. Cijeli ovaj Arktički krug u geopolitičkom smislu postaje sve važniji, i to zbog klimatskih promjena. Topi se led, a to znači otvaranje novih plovnih puteva, ali i lakši pristup prirodnim resursima do kojih je dosad bilo gotovo nemoguće doći.

Tu Grenland igra važnu ulogu. Najveći otok na svijetu ima površinu od dva milijuna i 166 tisuća četvornih kilometara. Od Hrvatske je, primjerice, veći 38 puta. Istodobno, Grenland je najrjeđe naseljeno mjesto na svijetu. Ima svega 57 tisuća stanovnika. Mi u Hrvatskoj često kažemo da nas je malo, ali u usporedbi sa stanovnicima Grenlanda, ima nas 67 puta više.

Oko 81 posto otoka prekriveno je ledom, što znači da imamo golema prazna područja, što u vrijeme kriza znači jednostavno razmještanje vojske i podizanje vojnih baza. Amerikanci tamo već imaju vojnu bazu. Uz Grenland su najkraće pomorske rute od Europe do Amerike, a otok je bogat i resursima – rijetkim mineralima, uranom, željezom, plinom i naftom. Sve to su razlozi interesa Donalda Trumpa za Grenland.

O političkim promjenama u povijesti Grenlanda, te što se događa s odnosom SAD-a i Danske oko Grenlanda od dolaska Trumpa na vlast u prvom mandatu pogledajte u ostatku priloga novinarske Dnevnika Nove TV Jasmine Bojić.