Novinarka Melita Vrsaljko vozila bez vozačke i pijana: Noć je provela u policiji

Novinarka Melita Vrsaljko (32) privedena je u noći na nedjelju, u 00:48, zbog vožnje u pijanom stanju, potvdila je PU Zadarska. Uz to, vozila je po Benkovcu bez upaljenih svjetala i s vozačkom dozvolom koja je istekla.

Osim toga, odbila je ponuđeni preliminarni test na drogu.

Vrsaljko je noć provela u pritvoru, a u nedjelju ujutro je dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, utvrđena joj je koncentracija alkohola u organizmu od 1,68 g/kg.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila zadržavanje, novčanu kaznu i kaznu zatvora u trajanju od 80 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Nakon saslušanja 32-godišnjakinje na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.

Vrsaljko je inače nagrađivana novinarka Faktografa i Klimatskog portala te živi u Nadinu. U središte javne pozornosti dospjela je u srpnju 2024. godine, nakon što je u svom mjestu boravka dva puta fizički napadnuta tijekom obavljanja novinarskog posla.

Osim toga, Vrsaljko je bila u fokusu javnosti i prošlog ljeta zbog sukoba s braniteljskim udrugama iz Benkovca vezano uz održavanje festivala Nosi se!, koji je u konačnici otkazan.