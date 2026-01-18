Novinarka Melita Vrsaljko vozila bez vozačke i pijana: Noć je provela u policiji

Zbog niza prekršaja u prometu novinarka Faktografa isključena je iz prometa i uhićena.
Novinarka Melita Vrsaljko (32) privedena je u noći na nedjelju, u 00:48, zbog vožnje u pijanom stanju, potvdila je PU Zadarska. Uz to, vozila je po Benkovcu bez upaljenih svjetala i s vozačkom dozvolom koja je istekla.
Osim toga, odbila je ponuđeni preliminarni test na drogu.
Vrsaljko je noć provela u pritvoru, a u nedjelju ujutro je dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, utvrđena joj je koncentracija alkohola u organizmu od 1,68 g/kg.
U optužnom prijedlogu policija je zatražila zadržavanje, novčanu kaznu i kaznu zatvora u trajanju od 80 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.
Nakon saslušanja 32-godišnjakinje na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.
Vrsaljko je inače nagrađivana novinarka Faktografa i Klimatskog portala te živi u Nadinu. U središte javne pozornosti dospjela je u srpnju 2024. godine, nakon što je u svom mjestu boravka dva puta fizički napadnuta tijekom obavljanja novinarskog posla.