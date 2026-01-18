Na koncertima Thompsona u Splitu privedeno 24 ljudi, na sud će "vođa" skandiranja

Tijekom dva dana koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji su se održali u petak i subotu navečer na Gripama u Splitu, policija je privela 24 osobe uglavnom zbog nošenja simbola i tekstova, te uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, prvu večer koncerta, u petak navečer, ukupno je privedeno 11 osoba, sve zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, no nitko od njih nije bio priveden pred suca za prekršaje.

Nešto više privedenih bilo je u subotu navečer, njih 13, od toga deset zbog nošenja simbola i tekstova te uzvikivanja. Tri su osobe prijavljene zbog svađe, pritom je jedna bila i pod utjecajem alkohola, a jedna će biti odvedena pred suca za prekršaje.

Prema pisanju Dalmatinskog portala, dio publike pokušavao je potaknuti skandiranje pokliča "Za dom spremni" u cijeloj dvorani, ali im nije uspjelo. Pred suca će navodno upravo muškarac koji je poticao uzvikivanje.

Policija dodaje da razloga za druga postupanja nije imala.