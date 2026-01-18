Uhićenje šefa inspektorata ostavilo sustav bez vodstva: Plenković sam bira novog čovjeka

Ispitivanje svjedoka u aferama povezanim s Andrijom Mikulićem je na kraju. Zato bi bivši glavni državni inspektor uskoro trebao na slobodu.

"Nitko nema povjerenje za nezakonito ponašanje i nitko nije dobio mandat za to!", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, 29.11. prošle godine.

Tko će dobiti mandat da idućih pet godina vodi Glavni državni inspektorat?

"Radi se na tome", rekao je premijer nedavno.

Podsjetimo, Mikulić je smijenjen krajem studenog, otkad se nalazi u istražnom zatvoru. Zasad ga se tereti za primanje mita od vlasnika kamenoloma, no postoji mogućnost i proširenja istrage.

Glavnog državnog inspektora imenuje Vlada, na prijedlog premijera Plenkovića.

