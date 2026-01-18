Uhićenje šefa inspektorata ostavilo sustav bez vodstva: Plenković sam bira novog čovjeka
Piše Dnevnik jednog fantazista,
18. siječnja 2026. @ 20:05
Trgovinu, ali i niz drugih područja svakodnevnog života nadzire Državni inspektorat. No, od uhićenja Andrije Mikulića ta je institucija bez šefa. I dok premijer traži nasljednika, bivšem državnom inspektoru smiješi se izlazak na slobodu.
Ispitivanje svjedoka u aferama povezanim s Andrijom Mikulićem je na kraju. Zato bi bivši glavni državni inspektor uskoro trebao na slobodu.