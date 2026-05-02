FOTO Prodaje se prostrana apartmanska kuća u Istri: Pogledajte cijenu

Kuća ima 318 četvornih metara stambene površine, a nalazi se na zemljištu od 1240 četvornih metara.
Nekretnina se sastoji od dva odvojena stambena dijela. U stražnjem dijelu kuće nalazi se zaseban dvoetažni apartman s dnevnim boravkom, kuhinjom, blagovaonicom, spavaćom sobom i kupaonicom u prizemlju te dodatnom spavaćom sobom i hodnikom na katu.
Glavni dio kuće proteže se na tri etaže. U visokom prizemlju nalazi se odvojeni stan s prostranom spavaćom sobom, kupaonicom, dnevnim boravkom, blagovaonicom i terasom uz bazen.
Na katu su tri spavaće sobe, hodnik i kupaonica.
U suterenu se nalaze garaža, ostava, tehnička soba za bazen, veliko spremište i dodatni neuređeni prostor koji se može prenamijeniti u još jedan apartman ili wellness zonu.
U dvorištu se nalazi bazen površine 36 četvornih metara, a osigurana su i tri natkrivena parkirna mjesta te dodatno garažno mjesto u suterenu.
Kuća je opremljena klima uređajima i centralnim grijanjem, a prodaje se za 780 tisuća eura.
