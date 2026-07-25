"Što ako pobačaj nije uspio?!": Objavljene uznemirujuće poruke između glazbenika i ubijene djevojčice

Novo ročište u Los Angelesu otkrilo je uznemirujuće detalje iz poruka pronađenih u mobitelu glazbenika D4vd-a optuženog za ubojstvo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez.

Tužitelji su predstavili dokaze koji pokazuju da su se pjevač i djevojčica upoznali kada joj je bilo 11 godina, a seksualno ju je počeo zlostavljati od njezine trinaeste godine. On je tada imao 18.

Iz komunikacije koju su predstavili tužitelji proizlazi da je tinejdžerica bila trudna te da je prekinula trudnoću prije nego što je ubijena.

David Anthony Burke Foto: Getty Images via AFP

Prema navodima tužiteljstva, glazbenik je ubio tinejdžericu nakon što mu je zaprijetila da će otkriti kako je zlostavljao maloljetnu osobu i tako mu uništiti karijeru.

On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice, uključujući ubojstvo i seksualno zlostavljanje, piše BBC.

D4vd, pravog imena David Anthony Burke, stekao je slavu na TikToku viralnim hitovima. Bio je na turneji kada je policija pronašla Celestino tijelo u prtljažniku njegove Tesle u rujnu 2025. godine - dan nakon što bi napunila 15 godina. Vijest o njegovom uhićenju objavljena je u travnju ove godine.

"Što ako prvi pobačaj nije uspio?" Celeste je poslala poruku Burkeu u lipnju 2024. godine, objavili su tužitelji. U to je vrijeme imala 13 godina, a on 19.

U porukama iz siječnja 2024. Burke se ispričao tinejdžerici zbog svega kroz što je prolazila. Odgovorila mu je da nijedno od njih nije sposobno brinuti se o djetetu te da je to najbolje rješenje.

Burke ju je zatim upitao: "Majka mi je uvijek govorila da, ako se ikad nađem u ovakvoj situaciji, postavim jedno pitanje... Dijete je moje, zar ne? Celeste je, prema svjedočenju detektiva, odgovorila "naravno da je tvoje, Davide".

U drugoj poruci, poslanoj u lipnju 2024., Burke joj je napisao: "Neka ovo bude posljednji pobačaj prije nego što budemo imali dijete."

Tužitelji su predočili iCloud podatke s iPhonea optuženika, koji prikazuju poruke između njega i Celeste još od 8. kolovoza 2022., kada je ona imala 11 godina, a on 17.

Uređaj koji je pripadao Burkeu također je sadržavao fotografije tinejdžerice tijekom seksualnog zlostavljanja, rekli su u petak tužitelji i detektiv.

Majka žrtve, Mercedes Rivas Hernandez, postala je vidno emotivna i napustila je sudnicu sa svojim suprugom dok su tijekom postupka opisivani detalji nekih fotografija. U Burkeovom mobitelu pronađeni su i razgovori o zajedničkom useljenju, što su nazvali "Operacija Fantastično".

Tužitelji tvrde da su se svađali noć prije njezine smrti, navodno zbog veza pjevača s drugim ženama.

Liječnik koji je proveo obdukciju svjedočio je da je "izuzetno teško reći" točno kada je djevojčica umrla zbog stanja raspadanja u kojem se nalazila kada su njezini ostaci pronađeni.

Farrell, policijski detektiv, svjedočio je da DNK uzet iz krvi pronađene u Burkeovoj kući i garaži u Hollywood Hillsu odgovara Celestinoj.

Obitelj je prijavila nestanak tinejdžerice pet mjeseci prije nego što su njezini posmrtni ostaci otkriveni u automobilu pjevača. Prijavili su da je posljednji put viđena u njegovoj kući.

Tužitelji su rekli da je upoznao Celeste putem interneta kada je imala 11 godina, te da ju je počeo seksualno zlostavljati kada je imala 13, a on 18 godina.