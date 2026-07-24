Prometna nesreća na A3, ima ozlijeđenih; Na A1 kolona duga 13 kilometara

Na svim glavnim prometnim pravcima u Hrvatskoj pojačan je promet, pa se mjestimice vozi u kolonama i uz zastoje, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Također navode da je na autocesti A1 Zagreb-Dubrovnik, između čvorova Bosiljevo II i Karlovac u smjeru Zagreba, kolona duga 13 kilometara te da se nakon završenog očevida prometne nesreće kod Karlovca vozi u oba prometna traka.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac dogodila se prometna nesreća zbog koje je, između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, nastala kolona duga oko tri kilometra.

O nesreći je izvijestila i policija koja navodi da su u njoj sudjelovala dva vozila te da ima ozlijeđenih, zbog čega je na teren stigla Hitna pomoć.

Usporeno i u kolonama vozi se između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka, a pojačan je i promet prema graničnom prijelazu Bajakovo, na kojem je kolona oko dva kilometra.