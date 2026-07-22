Novi šok na mjestu doma koji su vodile časne sestre: Zbog pretrpanosti dječjim tijelima identifikacija ide teško

Na mjestu nekadašnjeg doma za neudane majke u irskom gradu Tuamu istražitelji su pronašli ostatke još 22 novorođenčadi i male djece. Time se ukupan broj pronađenih posmrtnih ostataka na toj lokaciji popeo na 99 otkad su u srpnju započela detaljna iskapanja.

Posljednji ostaci otkriveni su u prvoj polovici srpnja na području koje je bilo prekriveno šljunkom i služilo kao prilaz za vozila, bez ikakvih površinskih oznaka koje bi ukazivale na postojanje grobnice.

Forenzički laboratoriji u Irskoj Foto: Afp

Istražitelji, uz podršku međunarodnih stručnjaka, nastoje identificirati posmrtne ostatke djece koja su umrla u domu u razdoblju između 1925. i 1961. godine. Domom St. Mary u Tuamu upravljao je katolički red redovnica Bon Secours, piše Sky News.

Mračne tajne ustanove u Tuamu

Domovi za majke i bebe bile su ustanove u Irskoj u koje su mlade trudnice često slane pod velikim pritiskom obitelji i lokalnog svećenstva. U tim bi se domovima porodile, nakon čega bi u pravilu bile odvojene od svoje djece koja su davana na usvajanje.

Podaci o smrtnosti u domu St. Mary navode da su djeca umirala od posljedica uhranjenosti, kao i zaraznih bolesti poput ospica i tuberkuloze, koje su u to vrijeme bile raširene.

Catherine Corless Foto: Afp

Istraživanje koje je 2014. godine provela lokalna povjesničarka Catherine Corless ukazalo je na šokantnu pretpostavku da je na području te ustanove u nekadašnjem kanalizacijskom sustavu pokopano čak 796 beba i male djece. Povjerenstvo je 2017. potvrdilo prisutnost "znatnih količina" dječjih ostataka u podzemnim komorama u spomen-vrtu.

Iskapanja na tri metra dubine u stambenom naselju

Daniel MacSweeney, ravnatelj Ureda za ovlaštenu intervenciju u Tuamu (ODAIT), potvrdio je da su pronađene bebe izvučene u lijesovima te da se ručno iskapanje nastavlja. Do sada je prikupljeno 62 referentna uzorka DNK-a kako bi se pokrenuo proces identifikacije.

Mape masovnih grobnica Foto: Afp

"Koncentracija posmrtnih ostataka pokopanih iznimno blizu jedan drugome izuzetno je zahtjevna jer se svaki pokop mora tretirati kao zaseban arheološki kontekst", objasnio je MacSweeney.

Starija forenzička savjetnica dr. Niamh McCullagh istaknula je da je potraga dodatno otežana jer se mjesto nalazi unutar današnjeg stambenog naselja. Spremnik s komorama u kojem su otkriveni ostaci nalazi se više od tri metra ispod površine i podijeljen je u 20 pojedinačnih, međusobno povezanih komora.

Kip Gospe kod nekadašnjeg doma za djecu Foto: Afp

Godine 2021. irski premijer Micheál Martin službeno se ispričao u ime države za tretman žena i djece boravilih u takvim domovima diljem Irske, nakon što je istraga zaključila da je u 18 istraživanih ustanova umrlo oko 9000 djece.