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VIDEO Vatrena apokalipsa u dvije europske zemlje, požari izvan kontrole: "Ovo je neviđeno"

PišeHina, 25. srpnja 2026. @ 08:45 komentari
Požar u Francuskoj
Požar u Francuskoj Foto: Afp
Veliki požari prisilili su više od 160.000 osoba na evakuaciju u Francuskoj i Španjolskoj. Vlasti šalju dodatne snage na teren i upozoravaju da bi moglo uslijediti još evakuacija.
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