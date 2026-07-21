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FOTO Od alkohola i cigareta do potpunog nemara! Zaposlenici progovorili o alarmantnom stanju u zagrebačkom dječjem vrtiću

PišeAna Lonjak, 24. srpnja 2026. @ 12:16 komentari
Prizori iz dječjeg vrtića
Prizori iz dječjeg vrtića Foto: DNEVNIK.hr
Nakon što je dijete u zagrebačkom vrtiću progutalo vijak i sve se pokušalo zataškati, zaposlenici su odlučili progovoriti. Za naš portal otkrivaju niz ozbiljnih problema – od zapuštenih objekata i nečistoće do pušenja i alkohola unutar vrtićkih prostora.
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