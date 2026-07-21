FOTO Od alkohola i cigareta do potpunog nemara! Zaposlenici progovorili o alarmantnom stanju u zagrebačkom dječjem vrtiću

Nemar, neodržavanje, dotrajali namještaj, zidovi s kojih otpada žbuka, nečisti sanitarni čvorovi, oštećene dječje sprave, pušenje i alkohol u sklopu vrtićkog objekta, brojna kršenja propisa – to su samo neki od problema na koje upozoravaju djelatnici Dječjeg vrtića Trnoružica u Zagrebu. Pojedini kvarovi predstavljaju ozbiljnu opasnost za djecu.

Zaposlenici koji su se obratili našoj redakciji tvrde da dio njih već godinama upozorava na loše stanje u objektima vrtića, ali da se problemi ne rješavaju. Zbog straha od otkaza i, kako navode, prijašnjih slučajeva sankcioniranja zaposlenika koji su ukazivali na nepravilnosti željeli su ostati anonimni.

Dijete progutalo vijak, nisu zvali roditelje

Najozbiljniji slučaj dogodio se u lipnju, kada je dijete progutalo vijak. Zaposlenici tvrde da je riječ o šarafu koji je bio na dotrajalom komadu namještaja, koji je dijete vrlo lako skinulo i progutalo, a ravnateljica tvrdi da je riječ o dijelu igračke. No, veći je problem što se događalo nakon toga. Roditelji o incidentu nisu odmah obaviješteni, već tek kada su nekoliko sati kasnije došli po dijete.

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Iako je to propisano pravilima, nisu obaviješteni ni zdravstvena djelatnica ni članovi stručne službe. Mlađa kolegica odmah je o svemu obavijestila iskusniju odgojiteljicu, ali nitko nije poduzeo nužne korake koji su propisani pravilnikom.

Toalet za djecu na sjevernom velikom igralištu Foto: DNEVNIK.hr

Dijete je, nakon što su ga preuzeli roditelji i čuli što se dogodilo, završilo u bolnici, gdje je strani predmet iz želuca uklonjen laparoskopskom operacijom pod općom anestezijom. Zaposlenici tvrde da ravnateljica nakon incidenta nije telefonski kontaktirala roditelje kako bi provjerila zdravstveno stanje djeteta.

Jaslice Foto: DNEVNIK.hr

"Mnogi problemi mogli bi se riješiti uz malo dobre volje"

Gornja terasa i neodržavanje noseće konstrukcije krova Foto: DNEVNIK.hr

Fotografije koje su dostavljene redakciji prikazuju ispucale zidove s kojih otpada žbuka, dotrajale prozore koji se ne mogu otvoriti, uništene prematalice za bebe, istrošen namještaj te druge dijelove objekta koji, prema riječima zaposlenika, već godinama čekaju obnovu.

Stanje zidova Foto: DNEVNIK.hr

"Ovdje ne govorimo o velikim investicijama, nego o osnovnom održavanju i manjim popravcima koji bi značajno povećali sigurnost djece", tvrde djelatnici te ističu da se neke stvari rade (poput kuhinje, dijela toaleta, dijela parketa), ali da je to nedovoljno s obzirom na situaciju. Dodaju kako su svi pokušaji da se nešto promijeni u većini slučajeva završili bez uspjeha jer za svaki zahvat, pa čak i manji popravak zida s kojeg otpada žbuka ili popravak prozora, kao i svugdje, ravnateljica mora odobriti financijska sredstva, a to se rijetko događa.

Područni objekt vrtića Foto: DNEVNIK.hr

Tako se, kažu, ni ono što bi se moglo riješiti uz minimalna ulaganja ne popravlja. Zbog toga djeci u pojedinim toaletima otpadaju komadići žbuke sa stropa, a u jednom umivaoniku nije moguće normalno oprati ruke jer je ugrađena predugačka slavina, zbog koje voda prilikom puštanja izlazi izvan umivaonika.

Toalet u potkrovlju i prevelika slavina Foto: DNEVNIK.hr

Prašina, nečisti sanitarni čvorovi i oštećena oprema

Posebno zabrinjava stanje u jasličkom objektu.

Prizori iz vrtića Foto: DNEVNIK.hr

Zaposlenici navode kako se prilikom dječje igre s parketa diže prašina, dok su sanitarni čvorovi u lošem stanju. Oštećene prematalice, tvrde, više nije moguće kvalitetno dezinficirati, a plastične kahlice peru se u umivaonicima u kojima djeca peru ruke.

U pojedinim toaletima, dodaju, nedostaju čak i držači za toaletni papir, a dio sanitarnih prostora zatrpan je raznim stvarima koje ondje ne bi smjele biti. Zbog toga je, tvrde, gotovo nemoguće održavati prostor u skladu s higijenskim standardima.

Iako je nekoliko toaleta obnovljeno, u onim starima zbog dotrajalosti pritisak vode je jako slab, tako da često moraju nakon velike nužde WC školjku polijevati vodom kako bi on nakon toga mogao biti upotrebljiv za drugu djecu.

Aparat za gašenje požara na podu

Vatrogasni aparat na podu i na dohvat djeci pored njihove garderobe Foto: DNEVNIK.hr

Među fotografijama koje su dostavljene redakciji nalazi se i aparat za gašenje požara koji se nalazi na podu hodnika, na mjestu kojim svakodnevno prolaze djeca, što je izuzetno opasno. Takva bi oprema, ističu djelatnici, trebala biti propisno učvršćena i izvan dohvata djeci. To je kršenje svih propisa.

"Zamislite da aparat padne na dijete ili da ga ono nekako aktivira. Tko bi onda bio odgovoran?" pitaju se zaposlenici.

Podrum pretvoren u prostor za pušenje

Podrum u područnom objektu služi kao pušiona Foto: DNEVNIK.hr

Jedna od ozbiljnijih optužbi odnosi se na podrumske prostorije objekta.

Prema tvrdnjama zaposlenika, prostor koji bi trebao služiti za presvlačenje i pripremu odgojitelja pretvoren je u prostor za pušenje. U prostoru se svakodnevno puši, a onamo, prema tvrdnjama djelatnika, dolazi i ravnateljica, koja također ondje puši, a i viđena je s cigaretom na terasi vrtića blizu svojeg ureda.

Pepeljara u vrtiću Foto: DNEVNIK.hr

Pušenje unutar vrtića strogo je i svugdje zabranjeno bez ikakvih iznimki. Zabrana se odnosi i na cjelokupni prostor ustanove, kao i otvorene prostore vrtića. Pušenje je zabranjeno i na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od samog ulaza u zgradu vrtića

Alkohol u vrtiću

Alkohol u frižideru u podrumu područnog objekta Foto: DNEVNIK.hr

No cigarete nisu jedini problem ovog vrtića.

U hladnjaku koji se nalazi u podrumu u kojem je organizirana pušionica, tvrde, nalaze se i alkoholna pića, što je vidljivo i na fotografijama koje su dostavljene redakciji. U dječjim vrtićima na snazi je apsolutna zabrana unošenja, posjedovanja i konzumacije alkoholnih pića.

Alkohol u frižideru u podrumu područnog objekta Foto: DNEVNIK.hr

Oprema na dvorištu također izaziva zabrinutost

Gornja terasa i neodržavanje noseće konstrukcije krova Foto: DNEVNIK.hr

Na fotografijama su vidljive oštećene dječje sprave, neravan teren te brojna udubljenja i izbočine zbog kojih, tvrde zaposlenici, djeca često zapinju i padaju. Nakon kiše dvorište je, kažu, prepuno lokvi i blata, pa ga je teško koristiti. Riječ je o dvorištu u područnom objektu.

U vrtiću se s vremena na vrijeme organiziraju i prigodne prodaje lonaca, tava, pekača, jastuka, popluna, što prema Zakonu o predškolskom odgoju nije dopušteno.

Prodaja u vrtiću Foto: DNEVNIK.hr

Odgovor Grada

Kontaktirali smo Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade da nam komentiraju sve sporne situacije, a njihov kratki odgovor prenosimo u cijelosti:

"Nakon desetljeća neulaganja Grad Zagreb kontinuirano ulaže u objekte gradskih dječjih vrtića. U održavanje objekata Dječjega vrtića Trnoružica u protekle je četiri godine uloženo više od 500.000 EUR, a ukupan proračun za opremanje i održavanje 61 gradskog dječjeg vrtića ove je godine 14 milijuna eura. Povrh toga, DV Trnoružica i svi drugi gradski vrtići svake godine dobiju prosječno 10.000 – 30.000 eura, ovisno o veličini, za održavanje objekata, a o njihovu korištenju odlučuju ravnatelji.

U sklopu većih radova i opremanja, u protekle četiri godine u objektima Dječjega vrtića Trnoružica zamijenjeni su ili sanirani blagovaonica, sanitarije, podovi i oprema te je nabavljen namještaj za odgojno-obrazovne skupine. Trenutačno su u tijeku radovi cjelovite sanacije kuhinje, uključujući opremanje novom opremom. U procesu planiranja i izvedbe radova nadležni Gradski ured je u redovnoj komunikaciji s ovim, kao i sa svim drugim dječjim vrtićima.

Sigurnost djece je prioritet dječjeg vrtića, tako da svi gradski dječji vrtići imaju odgovarajuće protokole o postupanju u ovakvim ili sličnim situacijama. Vezano za nesretan slučaj iz lipnja ove godine, nadležni Gradski ured po saznanju za predmetni događaj započeo je sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Te su aktivnosti u tijeku te će u skladu s utvrđenim biti poduzeti daljnji koraci."

Posjet vrtiću

Kontaktirali smo i ravnateljicu vrtića Irmu Anhalcer te joj poslali upit o svim spornim stvarima u spomenutom vrtiću. Na ravnateljičin poziv bili smo i u posjetu obama objektima vrtića, gdje nam je ravnateljica pokazala što se radi i što je obnovljeno, što nije sporno jer su i sami djelatnici potvrdili kako se dio radova doista izvodi.

Zanimljivo, prema informacijama koje smo dobili, dan prije našeg posjeta vrtiću ravnateljica je dala upute djelatnicima područnog objekta u kojem se nalaze jaslice i sporna pušionica da se "taj i sljedeći dan ne puši jer dolazi netko u posjet te da se prostor dobro provjetri".

Frižider nakon našeg poziva Foto: DNEVNIK.hr

Službena izjava ravnateljice

Ovo su službeni odgovori ravnateljice vrtića.

"Sigurnost djece i svih zaposlenika naš je prioritet. Oba objekta kontinuirano se održavaju uz angažman domara i vanjskih izvođača, pri čemu se ulažu znatna financijska sredstva. Održavanje i unapređenje kvalitete stalni su procesi naše ustanove, a u suradnji s osnivačem već imamo jasne planove za buduća ulaganja", naglašava ravnateljica.

Je li točno da je nedavno jedno dijete progutalo vijak koji je ispao iz dotrajalog komada namještaja?

Potvrđujem da se dogodio ozbiljan izgred, no informacija o dotrajalom namještaju nije točna. Dijete je progutalo vijak koji se odvojio s igračke. U tijeku je interno utvrđivanje okolnosti tog događaja. S obzirom na činjenicu da su sigurnost i zdravlje djece naš prioritet, poduzimamo sve mjere da se ovakve situacije ne ponove.

Jesu li roditelji djeteta odmah obaviješteni o incidentu ili tek prilikom dolaska po dijete?

Nažalost, roditelji nisu obaviješteni kako nalaže sigurnosni protokol. Dosadašnja analiza pokazuje da je došlo do propusta u internoj komunikaciji, što smatramo ozbiljnim i neprihvatljivim odstupanjem od naših standarda. Održan je sastanak s roditeljima djeteta, kojima se još jednom ispričavamo i zahvaljujemo pristupu punom razumijevanja.

Je li vrtić nakon tog događaja kontaktirao roditelje kako bi se raspitao o zdravstvenom stanju djeteta?

Zdravlje i oporavak djeteta naš su prioritet i s velikim olakšanjem možemo potvrditi da je dijete dobro. Matična odgojiteljica odmah je stupila u kontakt s roditeljima kako bi se raspitala o stanju djeteta. Kao ravnateljica preuzimam punu odgovornost za propust u pravovremenom informiranju i činim sve da se naša komunikacija uskladi sa sigurnosnim protokolima.

Je li o incidentu sastavljen službeni zapisnik i jesu li obaviještene nadležne institucije?

U skladu sa sigurnosnim protokolima sastavljen je zapisnik. Službeno očitovanje uputit će se po završetku postupka.

Potrgrana sprava na igralištu Foto: DNEVNIK.hr

Dvorište gdje se djeca igraju Foto: DNEVNIK.hr

Je li točno da se brojni manji popravci ne obavljaju jer za njih ne postoji vaše odobrenje?

Stanje u vrtiću Foto: DNEVNIK.hr

Navodi da se manji popravci ne obavljaju zbog nedostatka odobrenja u potpunosti su netočni. Procedura za sitne kvarove pojednostavljena je te domari imaju autonomiju da sitne nedostatke otklanjaju bez odgode, ovisno o prioritetima. U održavanje objekata uložena su znatna sredstva, a tako planiramo i ubuduće. Velike projekte u potpunosti financira naš osnivač, a tekuće, sitne popravke realiziramo sami, koristeći vlastita sredstva.

Stanje u vrtiću Foto: DNEVNIK.hr

Kako komentirate da se plastične kahlice peru u umivaonicima u kojima djeca peru ruke te da su prematalice oštećene i teško ih je adekvatno dezinficirati?

Tvrdnja da se kahlice peru u umivaonicima namijenjenima pranju ruku je netočna. U skupini se nalazi po jedna kahlica zbog djece koja tek prolaze proces odvikavanja od pelena i koja pokazuju strah od odlaska u sanitarni čvor ili strah od korištenja toaleta. Korištene kahlice peru se i dezinficiraju u praonici, a higijenski standardi su pod nadzorom zdravstvene voditeljice. Što se tiče prematalica, u potpunosti su obnovljene, odnosno presvučene u nove materijale. Obnavljanjem površina osigurani su higijenski standardi za svakodnevnu njegu.

Zbog čega se aparat za gašenje požara nalazi na podu hodnika, na mjestu dostupnom djeci? Je li takav način postavljanja u skladu s propisima zaštite od požara?

Nakon zaprimanja upita provedena je interna provjera. Utvrđeno je da je navedeni aparat doista bio postavljen neispravno. Budući da nam je sigurnost na prvom mjestu, pristupili smo rješavanju tog problema, propust će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku, a aparat montiran u skladu s propisima.

Je li podrumski prostor pretvoren u prostor za pušenje te nalaze li se u hladnjaku u tom prostoru alkoholna pića?

U oba naša objekta na snazi je zabrana pušenja i konzumacija alkoholnih pića. Podrumski prostor koristi se isključivo kao radni prostor. U njemu se pripremaju i skladište materijali, ukrasi i sredstva potrebna za rad. Predmetni hladnjak postavljen je isključivo za hlađenje vode i čuvanje osjetljivih materijala poput ljepila. Internim pravilnicima strogo je zabranjeno držanje bilo kakvih alkoholnih

pića. Kako bismo u potpunosti uklonili mogućnost sumnje ili zlouporabe, donesena je odluka o trajnom uklanjanju hladnjaka iz tih prostorija.

Je li u prostorima vrtića ili na njegovu dvorištu dopušteno pušenje zaposlenika?

Pušenje u svim unutarnjim prostorima vrtića, kao i u cijelom dvorišnom kompleksu, strogo je zabranjeno za sve zaposlenike bez iznimke. Nadzor nad poštivanjem ove zabrane provodi se svakodnevno redovitim obilascima objekata i vanjskih površina. Za svako kršenje te zabrane postoje propisane mjere i pokretanje disciplinskog postupka.

Razgovor na terenu otvorio je nova pitanja

Priča tijekom našeg posjeta bila je drugačija.

Na naš upit ravnateljici je li nakon incidenta s djetetom kontaktirala Grad Zagreb i jesu li oni upućeni u cijeli slučaj koji se dogodio početkom lipnja, što bi ona prema propisima trebala učiniti, ravnateljica je rekla da nije, ali da Grad Zagreb zna za slučaj. Oni su za sve saznali u utorak, kada smo poslali pitanja o incidentu i stanju u vrtiću. U razgovoru nam je rekla da je svjesna da je to propust.

Nakon što smo dobili njezine odgovore, iz kojih je bilo jasno da je to pitanje vješto izbjegla, telefonski smo je kontaktirali podsjetivši je da nam je jasno rekla da o cijelom slučaju Grad nije ništa znao do prije neki dan. Rekla nam je da je bila pod stresom i da je sve malo pomiješala. Čitateljima prepuštamo da sami zaključe što je istina.

Što se tiče vatrogasnog aparata koji nije postavljen po propisima te predstavlja opasnost za djecu ("Nakon zaprimanja upita provedena je interna provjera", citat ravnateljice), valja pojasniti da je riječ o našem novinarskom upitu. Također, treba istaknuti da je ravnateljici ovo treći mandat na čelu vrtića, pa se teško može govoriti o tome da ju je takvo stanje zateklo.

Fotografije, priznati propusti i stanje koje smo zatekli govore više od bilo kakvog službenog očitovanja. Kada je riječ o vrtiću, odgovornost počinje onoga trenutka kada se prvi propust uoči – a ne tek kada o njemu počnu stizati novinarska pitanja. Sigurnost djece ne može biti pitanje dobre volje, opravdanja ili naknadnih provjera. Ona mora biti zajamčena svakoga dana.

Prizori iz vrtića Foto: DNEVNIK.hr