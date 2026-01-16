Obitelj konobarice koja je poginula u požaru otkrila mračne tajne o odnosu s vlasnicima

Obitelj konobarice optužene za podmetanje smrtonosnog požara u švicarskom baru Le Constellation u skijalištu Crans-Montana tvrdi da ona nije bila bliska s vlasnicima lokala, kako su to oni tvrdili, već je s njima bila u ozbiljnom radnom sporu. Riječ je o 24-godišnjoj Francuskinji Cyane Panine, koja je poginula u požaru na Novu godinu.

Cyane je stradala nakon što je snimljena kako, sjedeći na ramenima kolege, drži dvije boce šampanjca s prskalicama. Prema dosadašnjim nalazima istrage, pirotehnika je zapalila zapaljivu pjenu korištenu za zvučnu izolaciju stropa u podrumu bara. U požaru je poginulo 40 ljudi, dok je 116 osoba zadobilo teške opekline.

Vlasnici bara, Jacques i Jessica Moretti, suočeni su s nizom teških optužbi, uključujući ubojstvo iz nehaja. Tijekom postupka više su puta tvrdili da im je Cyane bila poput pokćerke i sestre. No odvjetnica obitelji Panine, Sophie Haenni, izjavila je za francuski informativni kanal BFM TV da takvi navodi ne odgovaraju istini.

Prema njezinim riječima, Cyane je bila u sukobu s vlasnicima zbog radnih uvjeta te se obratila službi za zaštitu radnika, tražeći ugovor o radu, potvrdu o zaposlenju i isplatne liste plaće, na što je imala pravo prema švicarskom zakonu te ih je tužila. Obitelj tvrdi da su Morettijevi odugovlačili s izdavanjem dokumentacije i isplatom odgovarajuće plaće. Dodaju i da su poruke između Cyane i vlasnika bile strogo formalne, dok se mlada konobarica žalila na zapovjednički odnos vlasnice Moretti, piše Daily Mail.

Roditelji stradale djevojke, Jérôme i Astrid Panine, posebno su ogorčeni emotivnim nastupom Moretti na sudu, gdje je Cyane nazvala "sestrom" i izjavila da ju je zamolila da podigne atmosferu u baru neposredno prije tragedije.

Moretti je priznala da je bila svjesna da se trik s bocama šampanjca i prskalicama redovito izvodio, unatoč očitoj opasnosti. Uputila je ispriku, ali bez preuzimanja kaznene ili građanske odgovornosti, što obitelj Panine nije prihvatila.

Prema navodima odvjetnice, obitelj sada osjeća nemoć, nepravdu i duboku ljutnju te je odlučna u namjeri da se svi odgovorni kazne. Dodatne sumnje izazvale su tvrdnje da su sigurnosne kamere snimile Moretti kako se ubrzo nakon izbijanja požara automobilom udaljava s mjesta tragedije, noseći blagajnu s gotovinom od te večeri.

Roditelji stradale djevojke ranije su tvrdili i da je izlaz u nuždi bio zaključan kako bi se spriječio ulazak gostiju bez plaćanja skupih stolova. Majka Astrid Panine izjavila je da bi, da su vrata bila otvorena, tragedija možda imala manji broj žrtava. Govoreći o posljednjim trenucima svoje kćeri, rekla je da je Cyane bila bez svijesti, ali još živa te da su je pokušavali oživljavati četrdeset minuta, bez uspjeha.

Cyane Panine pokopana je u subotu u rodnom Sèteu na jugu Francuske. Njezini roditelji ističu da se pokušavaju nositi s gubitkom, ali i da ih tuga sve više pretvara u bijes.

"Za sve je bila zraka sunca. Za nas sunce više ne izlazi", rekao je njezin otac.

Istraga je otkrila da je većina žrtava poginula na uskom stubištu bara, koje je tijekom obnove 2015. godine znatno suženo. Drvene stepenice i rukohvati urušili su se pod pritiskom ljudi koji su pokušavali pobjeći, a policija je pronašla brojna tijela nagomilana na dnu stubišta. Jacques Moretti priznao je da su servisna vrata u prizemlju bila zaključana iznutra u trenutku izbijanja požara, iako tvrdi da ne zna zašto.

Morettijevi zasad ostaju pod nadzorom vlasti. Jacques Moretti nalazi se u pritvoru, dok je njegovoj supruzi dopušteno ostati kod kuće uz elektronički nadzor, oduzimanje putovnice i redovito javljanje policiji. Švicarske vlasti smatraju da i dalje postoji opasnost od bijega, a istraga o jednoj od najsmrtonosnijih noćnih tragedija u Švicarskoj se nastavlja.