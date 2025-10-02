Prije četiri godine prijavila je gradonačelnika, podignuta je optužnica - ali ju više nitko ne želi zaposliti: Vlada najavila zakonske izmjene
Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr
02. listopada 2025. @ 20:29
Sigurno okruženje za sve one koji odluče prijaviti nepravilnosti u javnom sektoru obećava Vlada. Pokrenute su zakonske izmjene koje bi trebale zaštititi zviždače.
Ipak, za mnoge to dolazi prekasno. Adrijana Cvrtila prijavila je kriminal, njezine informacije dovele su tužitelje do podizanja optužnice, a nju samu do burze rada.
Već 4 godine ne može naći posao, a da bi mogla živjeti prisiljena je prodavati svoju zlatninu.
Ni četiri godine nakon što je prijavila nepravilnosti u Kutini, Adrijana Cvrtila ne može do posla.
Dok je, kaže, gradonačelnik i s optužnicom i dalje na funkciji. Javno je prokazala i kazneno prijavila kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića i druge zbog sumnje na podmićivanje i trgovanje utjecajem.
Sad volontira i vodi udrugu za pomoć zviždačima - ali i za projekte, kaže, treba naći novac.
Da će zviždači biti ubuduće bolje zaštićeni zakonom - tvrdi Vlada. Zakonske izmjene stigle su u Sabor. Propisuju se rokovi sudskih postupaka, povećavaju kazne poslodavcima koji krše Zakon, stiže novi kanal za prijave.
Zakon je samo dio rješavanja problema zviždača - poručuju iz Vlade, očekuje se drugo čitanje u Saboru.
