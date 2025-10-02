Prije četiri godine prijavila je gradonačelnika, podignuta je optužnica - ali ju više nitko ne želi zaposliti: Vlada najavila zakonske izmjene

Ni četiri godine nakon što je prijavila nepravilnosti u Kutini, Adrijana Cvrtila ne može do posla.



Dok je, kaže, gradonačelnik i s optužnicom i dalje na funkciji. Javno je prokazala i kazneno prijavila kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića i druge zbog sumnje na podmićivanje i trgovanje utjecajem.

Oni su potom bili uhićeni, a Cvrtila smijenjena s funkcije direktorice gradske tvrtke. Uslijedila je pravna borba.

Sad volontira i vodi udrugu za pomoć zviždačima - ali i za projekte, kaže, treba naći novac.

Da će zviždači biti ubuduće bolje zaštićeni zakonom - tvrdi Vlada. Zakonske izmjene stigle su u Sabor. Propisuju se rokovi sudskih postupaka, povećavaju kazne poslodavcima koji krše Zakon, stiže novi kanal za prijave.

Zakon je samo dio rješavanja problema zviždača - poručuju iz Vlade, očekuje se drugo čitanje u Saboru.

