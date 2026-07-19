Pao je Facebook

Tisuće korisnika diljem svijeta su u nedjelju iza 9 ujutro prijavili poteškoće s korištenjem Facebooka. Problemi su zabilježeni i u Hrvatskoj.

Ne radi ni Facebook Messenger. Dio korisnika navodi da je problem prisutan samo na desktop verziji, dok je mobilna verzija u funkciji.

"Korisnički račun trenutno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će se ubrzo riješiti. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta", stoji u poruci na Facebooku.

Poteškoće su primijećene i na drugim servisima u vlasništvu Mete. Instagram je trenutno nedostupan i u mobilnoj verziji aplikacije.

U ovom trenutku nije poznato što je uzrokovalo prekid rada Facebooka i poteškoće na ostalim Metinim platformama. Iz tvrtke Meta zasad se nisu službeno oglasili o problemu.