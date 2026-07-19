VIDEO Velika zapljena u Dalmaciji: Pogledajte što je policija pronašla kod mladića

Policijska radna skupina za suzbijanje zlouporabe droga u petak je provela akciju u Igranima, gdje je osim droge pronađena i veća količina oružja i streljiva.

U sklopu akcije od tri osobe oduzet je metamfetamin. Jedna osoba privedena je pritvorskom nadzorniku, dok je druga zadržana u policijskoj postaji dok ne prestane djelovanje opojnog sredstva.

Policija je najprije postupala prema 20-godišnjem muškarcu od kojeg je oduzela manju količinu metamfetamina.

Nakon što je uhićen, u pretrazi doma koji koristi pronađena je poluautomatska puška, puška s užlijebljenim cijevima, pištolj, zračna puška, kundak od zračne puške i jedna puščana cijev.

Zaplijenjeno je i 177 komada puščanog streljiva, 41 komad pištoljskog i 38 komada malokalibarskog streljiva. Pronađene su četiri detonatorske kapisle, 40 metara sporogorećeg štapina i 30 grama crnog baruta. Uz to, od 20-godišnjaka je oduzeta i vrećica s 21 gramom marihuane te vrećica s 15 grama psilocibinskih gljiva.

Otprije poznat policiji

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 20-godišnjak nabavio metamfetamin radi daljnje preprodaje i stjecanja protupravne koristi. Sumnjiči ga se da je tijekom 2026. godine najmanje jednom prodao drogu trećoj osobi.

Mladić je osumnjičen za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ističe da je već ranije prijavljivan zbog istog djela, zbog čega je protiv njega podignuta optužnica i kazneni postupak je u tijeku.

Privedena još jedna osoba

Istoga dana oko 20:20 u Igranima je policija postupala i prema 29-godišnjaku, kod kojeg je također pronađen metamfetamin. Za njim je bila raspisana potraga jer se nije pridržavao mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu.

Utvrđeno je da je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a u subotu je priveden na Županijski sud u Splitu.

Muškarac je do sada pet puta kazneno prijavljivan, posljednji put u veljači ove godine zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga, kada je također predan pritvorskom nadzorniku.