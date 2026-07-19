Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nova akcija

VIDEO Velika zapljena u Dalmaciji: Pogledajte što je policija pronašla kod mladića

PišeK. Č., 19. srpnja 2026. @ 10:15 komentari
Akcija policije na području Igrana Foto: PU splitsko-dalmatinska
Utvrđeno je da je 20-godišnjak počinio dva kaznena djela i predan je pritvorskom nadzorniku.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Iva Bencun - 5
    ukrala svu pažnju!

    Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
  2. Izdanje sa špice u kratkim hlačama 5
    TIP-TOP

    Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
  3. Kylian Mbappe
    Čudesno!

    Messi više nije na vrhu! Mbappe je sada najbolji strijelac u povijesti SP-a
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Snažan potres pogodio Peru
Podrhtavanje tla
Snažan potres pogodio Peru: Urušile se zgrade, ima mrtvih i ozlijeđenih
Prijavljene poteškoće u radu Facebooka
problemi na platformi
Pao je Facebook
Policija na području Igrana pronašla oružje i streljivo
nova akcija
VIDEO Velika zapljena u Dalmaciji: Pogledajte što je policija pronašla kod mladića
Požar nakon udara groma oštetio tri obiteljske kuće u Vidovcima
intervenirali vatrogasci
Drama u Slavoniji: Grom udario u kuću i izazvao požar, proširio se na još dvije kuće
Andrew i Tristan Tate uhićeni u SAD-u, UK traži izručenje
identificirane još četiri žrtve
Uhićeni braća Tate, Velika Britanija traži izručenje
Pogođen Kijev nakon napada na skladište ruske internetske trgovine
jedna osoba poginula
VIDEO Ruski osvetnički napad: Projektilima zasuli Kijev, izbili požari diljem grada
U Dubrovniku uhićen Bugarin koji je na bankomate postavljao skimmere
DETALJI OPERACIJE POLICIJE
Policija upala u apartman "turista": Ono što su pronašli moglo je isprazniti brojne račune
Inovativna operacija kralježnice izvedena u KB Dubrava
Veliki uspjeh
Novi iskorak za hrvatsku medicinu! Inovativnom operacijom kralježnice riješili je bolova: "Osjećaj je fenomenalan"
Vlasnik eutanaziranih crnih svinja tvrdi da mu je država nanijela štetu
Filmski scenarij ili veliki propust?
Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju: "Platio bih kaznu, ovo je bilo nepotrebno"
Kijev ne miruje: Tisuće ljudi treći dan na ulicama, oglasio se Zelenski
Nezadovoljstvo raste
Kijev ne miruje: Tisuće ljudi treći dan na ulicama, oglasio se Zelenski
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez
rat se širi
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez
Jedna osoba poginula nakon požara stana na Borovju
intervenirale službe
Tragedija u Zagrebu: Tijekom noći izbio požar u stanu, jedna osoba poginula
Vlasnik eutanaziranih crnih svinja tvrdi da mu je država nanijela štetu 12
Filmski scenarij ili veliki propust?
Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju: "Platio bih kaznu, ovo je bilo nepotrebno"
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez 5
rat se širi
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez
Oglasio se veterinar koji je spriječio katastrofu: "34 godine radim u struci i nikad ovo nisam doživio" 5
afrička svinjska kuga
Oglasio se veterinar koji je spriječio katastrofu: "34 godine radim u struci i nikad ovo nisam doživio"
Stranka Fidesz objavila priopćenje nakon ustavnih promjena 4
"Otvorena tiranija"
Fidesz i Orban u šoku nakon posljednjeg Magyarovog poteza: "Bože, čuvaj Mađarsku"
Njemačka zbog rizika od napada podigla razinu sigurnosne prijetnje 4
Visoka razina prijetnje
Alarm u svjetskoj velesili: "Postoje konkretni planovi napada na zemlju, ovo su mete"
Studenti koji rade na sezoni napadnuti na radnom mjestu u Novom Vinodolskom 3
Incident na obali
Studenta s invaliditetom koji radi na sezoni udario šakom u glavu, napao mu i kolegicu: "U šoku smo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Dubrovniku uhićen Bugarin koji je na bankomate postavljao skimmere
DETALJI OPERACIJE POLICIJE
Policija upala u apartman "turista": Ono što su pronašli moglo je isprazniti brojne račune
Inovativna operacija kralježnice izvedena u KB Dubrava
Veliki uspjeh
Novi iskorak za hrvatsku medicinu! Inovativnom operacijom kralježnice riješili je bolova: "Osjećaj je fenomenalan"
Vlasnik eutanaziranih crnih svinja tvrdi da mu je država nanijela štetu
Filmski scenarij ili veliki propust?
Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju: "Platio bih kaznu, ovo je bilo nepotrebno"
show
Tko je Iva Bencun, koja je ukrala sve poglede na zgrebačkoj špici?
ukrala svu pažnju!
Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
Glumica Dunja Sepčić prošetala zagrebačkom špicom u ležernom izdanju 1:45 8
svi ju znate!
Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati
Marijana Mikulić oduševila iskrenom objavom u kupaćem kostimu: 6:37 9
kakva pozitiva
Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Zastarjeli “boomerski” proizvodi za tuširanje koje milenijalci ne mogu podnijeti
Drugačiji pristup njezi kože i kose
Zastarjeli “boomerski” proizvodi za tuširanje koje milenijalci ne mogu podnijeti
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
zabava
Ugostitelji iz Pirovca podigli prašinu na društvenim mrežama: "Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti" 8
Što kažete?
Ugostitelji iz Pirovca podigli prašinu na društvenim mrežama: "Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti"
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Jao…
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Jao…
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Vodili 4:0 pa strepili do kraja! Engleska osvojila broncu nakon drame o kojoj će se pričati godinama
Palo 10 golova!
VIDEO Vodili 4:0 pa strepili do kraja! Engleska osvojila broncu u drami koja će se prepričavati godinama
Povijest je ispisana! Kylian Mbappe je najbolji strijelac Svjetskih prvenstava
Čudesno!
Messi više nije na vrhu! Mbappe je sada najbolji strijelac u povijesti SP-a
Transferi: Stjepan Lončar iz Istre 1961 otišao u Indoneziju
Sretno mu bilo!
Istra prodala najboljeg igrača, za sitniš je otišao na drugi kraj svijeta
tv
Daleki grad: Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad" 1:14 10
DALEKI GRAD
Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
Tajne prošlosti: Potjera za njim se ipak nastavlja
TAJNE PROŠLOSTI
Potjera za njim se ipak nastavlja
putovanja
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Mali raj
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Hrvatsko Mrtvo more: Jedinstvena plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
Vrijedi ga posjetiti
Jeste li znali da i Hrvatska ima Mrtvo more? Unikatna plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u kratkim hlačama modne kuće Gucci 5
TIP-TOP
Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u viralnoj haljini s leopard uzorkom 5
TOP TOPOVA
Kako haljina koja je stalno rasprodana izgleda na špici? Ovoj ljepotici stoji fantastično
Najljepše pješčane plaže u Hrvatskoj 10
RAJSKA MJESTA
Nije bilo lako izabrati, ali evo ih: 10 najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u kratkim hlačama modne kuće Gucci 5
TIP-TOP
Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
Tko je Iva Bencun, koja je ukrala sve poglede na zgrebačkoj špici?
ukrala svu pažnju!
Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
Vodili 4:0 pa strepili do kraja! Engleska osvojila broncu nakon drame o kojoj će se pričati godinama
Palo 10 golova!
VIDEO Vodili 4:0 pa strepili do kraja! Engleska osvojila broncu u drami koja će se prepričavati godinama
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene