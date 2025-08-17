FOTO Pretučeni turist ispričao stravične detalje napada zaštitara: "Udarili su me šakom u glavu, djevojku bacili na pod"

Ono što je trebala biti mirna ljetna noć za mladi par iz Slovenije, pretvorilo se, prema njihovim riječima, u pakao.

"Zaštitari su me udarili šakom u glavu i bacili mi telefon na pod. Pao sam na pod, šutali su me. Moja djevojka je prišla i počela se derati da prestanu, nakon toga su je udarili i bacili je na pod", ispričao je ozlijeđeni turist.

Kako kaže, djevojci su šivali glavu te ima slomljen prst na nozi, a njemu je slomljen nos.

Nakon objave zastrašujućih snimki premlaćivanja, policija je krenula u istragu.

U hotelu žale zbog ovog incidenta, ističu kako je došlo do sukoba između zaštitarske tvrtke koju su angažirali i turista koji nisu bili gosti hotela. "U sukobu su obje strane ozlijeđene. Zaštitari su trenutačno udaljeni sa svojih dužnosti do završetka policijske istrage", poručili su.

Oglasila se i zaštitarska tvrtka KLEMM. "Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir te uništavala imovinu štićenog objekta. Na višestruka upozorenja, osobe su se oglušile te je nakon trećeg upozorenja, došlo do fizičkog napada na zaštitare".

Iz cijelog događaja mladi Slovenci tvrde kako su izašli i s traumom.

"Uplašili smo se za naše živote, mislili smo da ćemo umrijeti. Ne možemo vjerovati da se to dogodilo, pogotovo ne na plaži ovakvog hotela i na kraju krajeva, javnom mjestu", zaključili su.

