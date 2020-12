Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon sastanka Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako su sredstva za obnovu nakon potresa tu.

"Jučer sam razgovarao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i oni su spremni pomoći i nakon ovog potresa", rekao je novinarima.

Na pitanje je li točno da je bio u bolnici na Jordanovcu zbog početka upale pluća, o čemu je pisao tjednik Nacional, rekao je kako je bio u bolnici te mu je rečeno da treba još ostati kod kuće.

"Imate te bez navođenja izvora šalju upite pa od odgovora stvaraju kvazisenzacionalne naslovnice... Ako sam ja 10. dana izolacije shvatio da imam jaki kašalj umjesto da se vratim na posao trebao bi se s nekim malo konzultirati kakvo mi je zdravstveno stanje, a cijelo vrijeme sam u kući, pretpostavljam da ni vi ne bi otišli u luna park. Bio sam u bolnici jer mi je bilo lošije. Pa ne biste ni vi otišli u luna park", rekao je Plenković dodavši kako je sve bilo transparentno.

Upitan jesu li mu tada dijagnosticirali početak upale pluća, premijer odgovara da su mu dijagnosticirali da treba još par dana ostati doma.

"Nakon toga se nije razvila upala pluća", rekao je i poručio kako je glasnogovornik Vlade obavještavao o svemu.

"Imali ste me na videu svaki dan, a to što netko glumi ekskluzivu to je njegov problem, a ne moj", srezao je Plenković.

Rekao je kako je danas u Hrvatsku došlo skoro 8000 novih doza Pfizerovog cjepiva i ono se distribuira po županijama.

"Mislim da smo dobro politički odabrali da cjepivo prvo ide najpotrebnijima", rekao je.

Upitan postoji li broj novih slučajeva koronavirusa nakon kojeg će se otvoriti kafići, restorani i teretane, rekao je kako se sada kada su brojevi počeli padati trebamo strpiti da bi se mogli vratiti normalnom životu.

Vlada: Nismo skrivali premijerovo zdravstveno stanje

Iz Vlade su u priopćenju poručili kako su u periodu od 28. studenog, kada je premijeru određena samoizolacija, pa do izlaska iz samoizolacije 16. prosinca, transparentno i kontinuirano izvještavali o njegovom zdravstvenom stanju.

"Tijekom boravka u izolaciji, predsjednik Vlade nije bio hospitaliziran, već je zbog izraženog kašlja obavio pregled u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu. Produljena mu je izolacija po preporuci liječnika radi izraženog kašlja, s naznakom blagih početnih upalnih promjena na plućima. Uz primjenu simptomatske terapije, predsjednik Vlade cijelo vrijeme bio je dobro i redovito obavljao sve aktivnosti od doma, a budući da se nije radilo o ozbiljnijoj ugrozi zdravlja niti je došlo do razvijanja težih simptoma, već se radilo o blažim respiratornim simptomima, nije bilo potrebe za dodatnim informiranjem o pojedinostima zdravstvenog stanja, pored svega što je već priopćeno iz Vlade. Tome u prilog ide i izjava koju je o njegovom zdravstvenom stanju dala liječnica dr. Gordana Štajminger, koja je kazala da se premijera Plenkovića ,,tretira kao svakog najnormalnijeg pacijenta koji boluje od COVID-19 infekcije''.

Stoga u cijelosti otklanjamo bilo kakve teze o tome da je Vlada sakrivala od javnosti da je premijer u ozbiljnijem stanju nego što je prezentirano. Naprotiv, osigurali smo da Vlada i u okolnostima izolacije predsjednika Vlade, koristeći digitalnu tehnologiju, funkcionira te da redovito izvršavamo sve aktivnosti i obveze. Andrej Plenković vodio je u tom razdoblju čak pet sjednica Vlade, donesen je niz važnih odluka, održani su brojni sastanci videovezom i brinuli smo o tome da Vlada i državni sustav funkcioniraju.

Uostalom, hrvatska javnost i mediji u navedenom razdoblju gotovo svakodnevno bili su u prigodi pratiti javne nastupe predsjednika Vlade i uvjeriti se u njegovo stanje, s obzirom na niz aktivnosti koje je imao", poručuju u priopćenju.