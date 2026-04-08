Plenković o kineskim raketama koje su nabavili Srbi: "Hrvatska je reagirala"

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu na saborskom aktualcu, odgovarajući na pitanje nezavisnog zastupnika Nina Raspudića o srpskim raketama CM400, da je državni vrh o toj temi bio pravodobno i jednako informiran te da je Hrvatska reagirala kroz NATO kanale.
Odgovarajući na pitanje Raspudić o tome zašto javnost i partneri nisu ranije upozoreni na srpske rakete CM400, premijer je rekao je da je razmjena informacija u vrhu države bila "potpuno istovjetna".
Kako je naveo, informacije su bile poznate prije javnih objava, a nakon što su rakete uočene na zrakoplovima MiG-29 pokrenute su formalne konzultacije sa saveznicima u okviru NATO-a preko Sjevernoatlantskog vijeća.
"Neću govoriti kada je točno to bilo, ali sigurno prije objava u javnom prostoru", rekao je.
"Sve što znam ja zna i ministar obrane, kao i predsjednik Republike", dodao je, istaknuvši da bi u slučaju ozbiljne prijetnje tema bila otvorena na Vijeću za nacionalnu sigurnost, "što ovdje nije bio slučaj".
Naglasio je i da Hrvatska kontinuirano povećava obrambena izdvajanja.
"Naš proračun za obranu podignut je tri puta i danas iznosi 2,1 posto BDP-a, a oprema koju nabavljamo ima isključivo obrambeni karakter", poručio je.
Zastupnik Željko Glavić (HDZ) upitao je o dosezima i budućnosti projekta "Rođeni za čitanje", uključujući inicijativu "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci", a ministrica Nina Obuljen Koržinek odgovorila je da su rezultati "iznimni". Navela je kako je više od 120 tisuća djece obuhvaćeno programom. U projekt su se uključili roditelji i skrbnici koji su dobivali upute kako razvijati naviku čitanja kod djece.
Dodala je da se projekt provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva i pedijatrijskim ordinacijama te najavila njegov nastavak i nove aktivnosti vezane uz medijsku pismenost.
Plenković: Dolazak na predstavljanje knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" nije politički marketing
Zastupnik Damir Biloglav (DOMiNO) podsjetio je na monografiju slovenskih autora "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" i upitao premijera Andreja Plenkovića kako odgovara na tvrdnje da je njegov dolazak na predstavljanje knjige bio politički marketing te koji su daljnji ciljevi Hrvatske u procesu suočavanja s prošlošću.
Plenković je odbacio optužbe. "Nije riječ o političkom marketingu, nego o odluci da budemo nazočni na važnom predstavljanju knjige i o temi suočavanja s prošlošću", rekao je.
Istaknuvši tri smjera djelovanja, naveo je mješovito hrvatsko-slovensko povjerenstvo kojim predsjeda Tomo Medved, novo povjerenstvo koje vodi Ivan Penava te znanstveni projekt u okviru resora Radovan Fuchs. "Cilj je dati širi politički i društveni impuls temi žrtava i osigurati da se pitanje sustavno i odgovorno obrađuje, te pridonijeti boljem razumijevanju tih događaja u javnosti", dodao je premijer.
Zastupnik Ante Kujundžić (Most) kritizirao je sustav socijalne skrbi.
"Koliko često provjeravate vjerodostojnost socijalnih radnika na terenu kako bi se spriječilo primanje poklona od obitelji pod nadzorom i vjerujete li da u Hrvatskoj postoji trgovina skrbništvom?", upitao je.
Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da sustav kontrolira Samostalna služba za inspekcijske poslove.
"Naša inspekcija tjedno i mjesečno izvještava o nadzorima te promptno reagira na svaku sumnju", poručio je.
Zastupnica Kristina Ikić Baniček (SDP) ustvrdila je da Hrvatska postaje sve ovisnija o uvozu hrane, dok domaća proizvodnja pada.
"Je li politika koja dopušta da poljoprivrednici i građani plaćaju uvoz strane hrane domoljubno ili je to zapravo izraz plaćenog domoljublja", zanimalo ju je.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić uzvratio je da je riječ o globalnim izazovima te da Vlada povećava potpore i uvodi nove financijske instrumente za jačanje proizvodnje.
"Isplatili smo više od 250 milijuna eura potpora i nastavljamo jačati proizvođače, ali ovo nije sprint nego maraton", poručio je, istaknuvši da je cilj dugoročno povećanje samodostatnosti.